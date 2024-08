Diät: Sind Eier gut zum Abnehmen?

Wer sich darüber informiert, wie man gut abnehmen kann, kommt derzeit nicht an Lowcarb-Diäten und proteinreicher Ernährung vorbei. Auch bei der Eier-Diät landet man schnell. Logisch, denn Eier sind voller Protein. Es sollte also beim Abnehmen helfen, möglichst viel von ihnen zu essen - oder? In diesem Artikel erfahren Sie, ob Eier wirklich gut zum Abnehmen sind.

Abnehmen mit Eiern: Zu viel Cholesterin?

Das morgendliche Frühstücksei gehört für viele Menschen zum Start in den Tag. Und Eier sind für Viele als Zutat in Gerichten und Gebäcken ganz normal. Durchschnittlich 236 Eier wurden im vergangenen Jahr pro Kopf in Deutschland verzehrt, schreibt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Dabei hatten Eier lange den Ruf, ungesunde Cholesterinbomben zu sein.

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) erklärt, dass Hühnereier zwar viel Cholesterin liefern, dies den Cholesterinspiegel aber kaum beeinflusse. Und: „Auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse kann derzeit keine Obergrenze für den Verzehr von Eiern abgeleitet werden“, so das Bundeszentrum. Denn der Cholesterinspiegel im Blut kann beim gesunden Menschen reguliert werden, um dauerhaft stabil zu sein. Wie viel Cholesterin im Blut ist, wird laut der Deutschen Herzstiftung über die Leber reguliert.

Eier-Diät: Wie gesund sind Eier wirklich?

Doch neuere Studien ergaben, dass Eier durchaus sehr gesund sind: So zeigten US-amerikanische Kardiologen der American Heart Association, dass ein Ei pro Tag durchaus gesund sei. Sie stützten sich dabei etwa auf eine im Fachmagazin Heart veröffentlichte chinesische Studie von 2018, die zeigte, dass regelmäßiger, moderater Eierkonsum das Risiko auf unterschiedliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann. Das Risiko für eine Hirnblutung wurde bei denjenigen der 400.000 Teilnehmern mit häufigem Verzehr von Eiern auf 28 Prozent geringer im Vergleich zu denjenigen, die auf Eier verzichteten.

Hühnereier haben laut BZfE eine „hohe biologische Wertigkeit“ und haben „unter der Schale viele wichtige Nährstoffe wie Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe“. Neben dem Eiweiß, das sehr gut verdaulich sei, finden sich auch die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K sowie die wasserlöslichen B-Vitamine in Eiern. Hinzu kommen demnach die Mineralstoffe Kalzium, Phosphor und Eisen im Eigelb und Natrium und Kalium im Eiklar.

Trotz der positiven Eigenschaften von Eiern auf die Gesundheit empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit diesem Jahr, nur noch ein Ei pro Woche zu verzehren. Grund dafür ist aber ein mathematischer: „Die optimierte Verzehrmenge für Eier entspricht dabei exakt der Menge, die durchschnittlich in Deutschland verzehrt wurde, d. h. das Modell hatte hier keinen Grund, die Menge zu erhöhen oder zu vermindern“, heißt es von der DGE. Die Angabe beruhe weder auf einer Begrenzung aus gesundheitlichen Gründen noch auf Nachhaltigkeitskriterien.

Diät: Helfen Eier beim Abnehmen?

Bei der Eier-Diät werden nicht nur ausschließlich Eier gegessen. Aber sie lassen sich mit anderen proteinreichen Lebensmitteln kombinieren. Die Idee: Man wird dank Eier satt und isst dadurch weniger kalorienreiche Lebensmittel wie Brot oder Nudeln, die das Abspecken verhindern. Es handelt sich also ebenfalls um einen Low-Carb-Ansatz.

Aber ist da etwas dran? Wenn Eier schon gesund sind, helfen sie dann auch bei einer Diät? Tatsächlich gibt es auch zur Vermutung, dass Eier beim Abnehmen gut sind, wissenschaftliche Studien. So untersuchten etwa Wissenschaftler der Saint Louis University in einer 2008 veröffentlichten Studie, inwieweit der Verzehr von Eiern beim Abnehmen hilft.

Für die Studie gab es zwei Gruppen von Teilnehmern mit Übergewicht. Eine Gruppe aß über acht Wochen jeden Tag zwei Eier zum Frühstück, während die andere Gruppe einen Bagel mit derselben Kalorienzahl zu sich nahm. Es zeigte sich, dass die Gruppe, die Eier frühstückte, einen 60 Prozent höheren Gewichtsverlust hatte als die Gruppe, die Bagel aß. Wer die Eier zu sich nahm, führte seinem Körper im Laufe des Tages auch weniger Kalorien zu.

Eier allein reichen nicht zum Abnehmen

Das Forscherteam betonte aber, dass das Frühstücksei die Gewichtsabnahme nur fördere, wenn es mit einer Energiemangeldiät kombiniert wird - wenn also ein Kaloriendefizit bestünde. Ansonsten führte das Ei allein nicht zu einer Gewichtsabnahme. Vom Frühstücksei allein wird also wohl eher niemand schlank. Dafür ist wohl auch Sport nötig.

Übrigens: Auch andere Lebensmittel helfen beim Abnehmen. Auch bestimmte Obstsorten helfen beim Abnehmen; Kirschen sind gesund und helfen beim Abnehmen. Viele Menschen versuchen das Abspecken auch mit einer ganzen Ernährungsumstellung, etwa auf die Mittelmeer-Diät.