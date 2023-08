Sächsisch ist weiterhin der unbeliebteste Dialekt Deutschlands

Unangefochten auf Platz eins der unbeliebtesten Dialekte steht Sächsisch. Aber auch Schwäbisch und Bairisch schneiden einer Studie zufolge nicht allzu gut ab.

Die einen lieben es, die anderen hassen es: Dialekte spalten deutschlandweit die Gemüter. Für die einen strahlt Mundart Sympathie und Authentizität aus, für die anderen klingt es nach Provinz oder gar Inkompetenz. So manch einer möchte sogar seinen Dialekt ganz loswerden, wofür es Trainings gibt. Wie unbeliebt die unterschiedlichen Dialekte – auch in den einzelnen Bundesländern – sind, hat nun erneut eine Studie der Online-Sprachlernplattform Preply ergeben.

Unbeliebtester Dialekt: Sächsisch gefolgt von Schwäbisch und Bairisch

Die Studie geht der Frage nach, welche Dialekte im deutschen Sprachraum besonders schlecht wegkommen. Hierfür wurden im Juli 1008 Männer und Frauen im Alter von 15 bis 65 Jahren gefragt, welchen Dialekt sie überhaupt nicht mögen. Dabei zeigte sich, dass mit 38 Prozent Sächsisch unangefochten an der Spitze der unbeliebtesten Dialekte Deutschlands ist – und das mit Abstand. Dennoch: Die Apathie scheint zu schwinden. Denn laut einer Umfrage der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) aus dem Jahr 2008 mochten damals noch 54 Prozent der Befragten den Dialekt gar nicht. Frauen scheint die Mundart aus Sachsen stärker zu stören (40 Prozent) als Männer (35 Prozent).

Auf Sächsisch folgen laut dem Gesamt-Ranking der Preply-Studie auf Platz zwei Schwäbisch mit 19,3 Prozent und Platz drei Bairisch mit 18,6 Prozent. Im Vergleich zur GfdS-Studie ist Schwäbisch etwas unbeliebter (17 Prozent) und Bairisch etwas beliebter (21 Prozent) geworden – große Veränderungen sind das jedoch nicht.

Auch auf Länderebene führt der sächsische Dialekt das Negativ-Ranking an

Auf Länderebene führt ebenfalls Sächsisch die Liste der unbeliebtesten Dialekte an. In zwölf von 16 Bundesländern dominiert die ostdeutsche Mundart. Die Sachsen selbst lehnen am stärksten Bairisch ab. Am benachbarten Fränkisch stören sich dagegen nur etwa 13 Prozent der Befragten. Übrigens: Wenn es Sächsisch nicht gäbe, wäre Bairisch in Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Berlin dort die unbeliebteste Mundart.

Für Sachsen-Anhalt ist Schwäbisch der schlimmste Dialekt. 17 Prozent der Umfrageteilnehmer aus Sachsen-Anhalt stimmten für Schwäbisch als unbeliebteste Mundart. Kein Problem haben sie dagegen mit dem Singsang des Rheinischen und dem fränkischen Dialekt, für die in diesem Land am seltensten gevotet wurde. In einer Identitätskrise steckt offenbar Thüringen, denn 24 Prozent und damit fast jeder vierte der Thüringer Befragten stört sich am eigenen Dialekt, dem Thüringischen. Der Nachbardialekt aus Sachsen kommt allerdings auch nicht gut an. In Baden-Württemberg ist neben Sächsisch Berlinerisch der unbeliebteste Dialekt.

Ausländische deutsche Dialekte stören die Deutschen eher weniger

Der deutsche Dialekt, der die wenigsten nervt, ist Westfälisch mit etwa sieben Prozent, dicht gefolgt vom Singsang des Rheinischen mit etwa acht Prozent. Der ausländisch-deutsche Dialekt, der die wenigsten Menschen stört, ist Tirolerisch mit knappen neun Prozent. Grundsätzlich stören sich die Deutschen wenig an ausländischen deutschen Dialekten wie Schwyzerdütsch, Tirolerisch, Kärntnerisch oder Wienerisch. Lediglich die Bremer haben eine Abneigung gegen Schwyzerdütsch, denn 27 Prozent der Befragten des Stadtstaats gefällt der Dialekt der deutschsprachigen Schweizer nicht.