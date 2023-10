Ärzte-Sänger Farin Urlaub gibt Statement zur AfD ab

Auf einem Konzert äußert sich Farin Urlaub, der Sänger der Ärzte, zur AfD. Dabei zeigt er sich aber ungewohnt milde und fordert, dass man AfD-Wählern mal zuhören sollte.

"20 Prozent der erwachsenen, mündigen Bürger in unserem Land geben der AfD ihre Stimme", kritisierte Farin Urlaub, der Sänger der Ärzte, in dieser Woche auf einem Konzert in Hamburg. Die Menschen seien offenbar sehr unzufrieden, fühlen sich extrem unverstanden und denken, dass es damit besser werde. "Kann ich mir nicht vorstellen", sagte Farin Urlaub. Er sei in ein paar Ländern gewesen, wo keine Demokratie herrsche, "und ich kann euch eins sagen: In Deutschland läuft vieles schief, aber so eine Scheiße wollt ihr nicht erleben".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Farin Urlaub bei Ärzte-Konzert: Man sollte Menschen, die AfD wählen zuhören

Der Sänger ergänzte: "Der erste Reflex ist ja immer, nie wieder mit den Menschen reden, aus dem Telefonbuch löschen. Aber vielleicht sollte man den Menschen mal zuhören." Farin Urlaub machte deutlich, dass er der erste sei, "der sagt: Nazis raus und alles scheiße". Doch das ändere nichts an den erwähnten 20 Prozent. "Die Menschen, die AfD wählen wollen", fügt der 59-Jährige schließlich hinzu, "wären die, die am meisten unter der AfD-Politik leiden würden. Vielleicht sollte man das mal ein bisschen mehr erklären", verdeutlichte der Ärzte-Sänger.

Dass sich die Ärzte politisch äußert ist nichts Neues, auch in ihren Liedern treffen sie immer wieder politische Aussagen. In ihrem Song "Schrei nach Liebe" etwa positioniert sich die Band klar gegen Rechts, in "Deine Schuld" setzt sie sich kritisch mit dem Nicht-Handeln und Nicht-Aktiv-Werden auseiander.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Landtagswahl in Bayern: AfD im Dreikampf um Platz 2

Bei der Landtagswahl in Bayern an diesem Sonntag wird die AfD zwar wohl keine 20 Prozent erreichten, doch sie könnte als zweitstärkste Partei hinter der CSU landen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion und des Spiegel am vergangenen Sonntag käme die CSU auf 37 Prozent der Stimmen. Grüne und Freie Wähler lägen mit jeweils 15 Prozent dahinter. Mit 14 Prozent folgt knapp dahinter bereits die AfD.

Lesen Sie dazu auch