Die Ärzte mahnen zum Wählen: "Dein Kreuz gegen Hakenkreuze"

Farin Urlaub, Bela B und Rod González sind für ihre politischen Texte bekannt. Vor der Europawahl im Juni veröffentlichen die Ärzte einen Song als Aufruf zur Wahl.

"Falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann: Wie wär's mit wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an", heißt es in dem Song "Demokratie" der Band Die Ärzte. Zudem singen die Musiker in dem von Gitarrist Farin Urlaub geschriebenen Lied: "Du bist wesentlich, es geht nicht ohne dich". Damit fordert die Band ihre Fans mit Blick auf die Europawahl im Juni zur Eigenverantwortung und zum Wählen auf. Am Ende des Videos wird eine weitere Botschaft eingeblendet: "Wählen zu gehen ist das höchste Privileg in einer Demokratie. Wenn du darauf verzichtest, wirst du bald vielleicht nicht mehr wählen können."

Die Ärzte fordern in "Demokratie" zum Wählen auf

"Eigentlich leben wir in einem demokratischen Staat, der felsenfest auf seiner Grundordnung steht und doch scheint die Demokratie grad mehr als sonst ein besonders zu schützendes Gut zu sein", sagte Schlagzeuger Bela B der Deutschen Presse-Agentur in Berlin zur Veröffentlichung den Songs "Demokratie".

Farin Urlaub erklärte, er habe das Gefühl, Deutschland werde den USA immer ähnlicher: "Alle schreien, niemand hört mehr zu; alle haben recht, Fehler machen immer die anderen; und Kompromisse gelten schon als eine Niederlage."

Die Ärzte engagieren sich seit Jahren politisch

Seit vielen Jahren engagieren sich Die Ärzte politisch und gesellschaftlich. "Wir agieren als Band politisch, weil Neutralität gar keine Option ist heutzutage", so Farin Urlaub. "Als echter Politiker wäre ich persönlich allerdings denkbar ungeeignet, schon aus Mangel an jeglicher Kompetenz."

Auf einem Konzert in Hamburg im Oktober 2023 äußerte sich Farin Urlaub deutlich zur AfD. Die Menschen seien offenbar sehr unzufrieden, fühlen sich extrem unverstanden und denken, dass es mit der AfD besser werde. "Kann ich mir nicht vorstellen", sagte Farin Urlaub. Er sei in ein paar Ländern gewesen, wo keine Demokratie herrsche, "und ich kann euch eins sagen: In Deutschland läuft vieles schief, aber so eine Scheiße wollt ihr nicht erleben".

Auch in ihren Liedern treffen Die Ärzte immer wieder politische Aussagen. In ihrem Song "Schrei nach Liebe" etwa positioniert sich die Band klar gegen rechts, in "Deine Schuld" setzt sie sich kritisch mit dem Nicht-Handeln und Nicht-Aktiv-Werden auseinander.

Die Ärzte gehörten als Musiker aus Sicht von Bela B automatisch zur künstlerischen Opposition. "Unsere Meinungen, unsere Kommentare werden anders und für viele Leute vielleicht auch ehrlicher gelesen als die vieler Politiker." Aktionen wie Festivals, die "so klimaneutral wie nur irgend möglich" ausgerichtet würden, setzten politische Maßstäbe. "All das können wir nur tun, weil wir keine Kompromisse eingehen müssen." (mit dpa)