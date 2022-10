"Die Bürgermeisterin" im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung

Ende Oktober lief "Die Bürgermeisterin" im ZDF. Wir haben Ihnen hier alle Infos rund um TV-Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung für Sie. Gibt es eine Wiederholung?

Der Landkreis beschließt, im beschaulichen Neustadt-Linden ein Heim für Geflüchtete einzurichten. Das stellt die Ortsbürgermeisterin Claudia Voss vor eine Herausforderung. Denn so schnell wie die Nachricht die Bürger erreicht, so schnell kommt auch Widerstand auf. Doch nicht nur das: Als Verantwortliche gerät Claudia immer mehr in das Visier der rechten Szene.

Wenn Sie mehr über den Fernsehfilm der Woche im ZDF erfahren möchten, finden Sie in diesem Artikel alle wichtigen Informationen. Wann ist der TV-Termin von "Die Bürgermeisterin"? Wer sind die Darsteller? Wie ist die Handlung? Und gibt es eine Wiederholung?

TV-Termin: "Die Bürgermeisterin" im ZDF

Der Fernsehfilm der Woche lief am Montag, 24. Oktober 2022, im ZDF. Los ging es mit "Die Bürgermeisterin" pünktlich zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Darsteller bei "Die Bürgermeisterin": Das sind die Schauspieler in der Besetzung

In der Hauptrolle von Claudia ist die Schauspielerin Anna Schudt zu sehen. Nachfolgend finden Sie alle Darstellerinnen und Darsteller in der Besetzung von "Die Bürgermeisterin":

Anna Schudt als Claudia Voss

als Felix Klare als Peter Voss

als Jule Hermann als Leonie Voss

als Alexander Beyer als Veith Landauer

als Uwe Preuss als Gerhard Zöllner

als Michael Sideris als Herr Bäumer

als Herr Bäumer Marleen Lohse als Nadine

als Nadine Katharina Behrens als Annemarie

Carl Benzschawel als Hannes Bachmann

Nadja Zwanziger als Pfarrerin Wenz

als Pfarrerin Wenz Mohamed Achour als Dr. Erdem

Handlung: Worum geht es bei "Die Bürgermeisterin"?

Eine große Herausforderung: Im beschaulichen Neustadt-Linden soll ein Heim für Geflüchtete eingerichtet werden. Als Ortsbürgermeisterin wird Claudia Voss für die Entscheidung verantwortlich gemacht. Widerstand kommt zum Beispiel vonseiten des Unternehmers Veith Landauer. Doch nicht nur das.

Als Vermittlerin gerät Claudia immer mehr ins Visier der rechten Szene und muss schließlich sogar in ihrem Privathaus unter Polizeischutz gestellt werden. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Familie: Ist ihr Engagement es wert, ihre Tochter, den Familienbetrieb ihres Mannes und sich selbst in Gefahr zu bringen? Die Bürgermeisterin muss erleben, wie sich ein immer stärkeres Gefühl von Angst in ihr Leben einschleicht.

Lesen Sie dazu auch

"Die Bürgermeisterin": Übertragung im TV und Stream

Das TV-Highlight läuft am Montag im ZDF. Die Übertragung von "Die Bürgermeisterin" startete zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Parallel zum linearen Fernsehen, können Sie den Film auch im online Live-Stream des Senders ansehen. Hierfür wird weder eine Registrierung nötig, noch fallen Kosten an.

Gibt es eine Wiederholung von "Die Bürgermeisterin"?

Im ZDF wird es keine Wiederholung von "Die Bürgermeisterin" geben. Wer jedoch am Montag, den 24. Oktober 2022, um 20.15 Uhr keine Zeit hatte, kann den Film auch im Nachhinein noch ansehen. Die Mediathek des Senders stellt seinen Nutzerinnen und Nutzern "Die Bürgermeisterin" bis zum 14. Oktober 2023 zum Abruf bereit.