"Die Chefin - Spender 5634" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt am 17.12.21 den Krimi "Die Chefin - Spender 5634". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung zum Ende des Jahres: Das ZDF bringt "Die Chefin - Spender 5634" ins deutsche Fernsehen. Wir haben Ihnen in diesem Text alle wichtigen Informationen zusammengeschrieben: Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Auf welche Handlung können Sie sich freuen? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier die Antworten.

TV-Termin: "Die Chefin - Spender 5634" am 17.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Die Chefin - Spender 5634" läuft am Freitag, 17. Dezember 2021, im ZDF. Beginn ist um 20.15 Uhr. Rund eine Stunde lang ist beste Unterhaltung garantiert. Sie haben am Freitagabend schon etwas anderes vor? Dann schauen Sie sich "Die Chefin - Spender 5634" doch gänzlich zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Die Chefin - Spender 5634"

Vor rund 20 Jahren ist es zu einem schrecklichen Mord gekommen, der eigentlich gar nicht hätte passieren sollen: Günther Kujawas Plan war es, einen Geldtransporter auszurauben und sich abzusetzen. Dann aber lief der Überfall völlig schief. In der Hektik zückte Kujawa seine Waffe und erschoss die Fahrer. Sein Komplize türmte unerkannt - bepackt mit dem Geld. Für Kujawa ging es schlechter aus: Er wurde festgenommen, saß eine 20-jährige Haftstrafe ab.

Als er nach der langen Zeit endlich wieder rauskann, währt die Freude nicht lange. Ein Unbekannter ersticht der Räuber in dessen Wohnung. Ein Nachbar findet das Opfer. Hängen die Vergangenheit und die Gegenwart zusammen? Hat sich jemand an Kujawa gerächt?

Vera Lanz und ihr Team übernehmen die Ermittlungen. Sie nehmen besonders Deniz Polat ins Visier. Er war der letzte Arbeitgeber Kujawas - und ihm freundschaftlich verbunden. Er führt sie schließlich zu Elias Maiwald und Lena Lechner. Die Jugendlichen hatten ein ganz besonderes Verhältnis zum Ex-Knacki. Wissen sie, wer Kujawa auf dem Gewissen hat?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Chefin - Spender 5634" im Cast

Vera Lanz - Katharina Böhm

- Korbinian Kirchner - Jonathan Hutter

- Paul Böhmer - Jürgen Tonkel

- Elias Maiwald - Anselm Bresgott

- Anselm Bresgott Tobias Maiwald - Martin Brambach

Bianka Maiwald - Marie-Lou Sellem

- Andreas Gebhardt - Tom Beck

- Deniz Polat - Özgür Karadeniz

- Georg "Schorsch" Bruckner - Jakob Geßner

- Louise Bruckner - Doris Kunstmann

- Lena Lechner - Aysha Joy Samuel

- Aysha Joy Samuel Günther Kujawa (jung) - Ansgar Sauren

(jung) - Günther Kujawa (alt) - Thomas Gräßle

(alt) - Zoe Lanz - Olga von Luckwald

- Olga von Luckwald Dr. Sebastian Hartmann - Christian Hockenbrink

"Die Chefin - Spender 5634" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Der Freitagabend passt nicht für Sie, "Die Chefin - Spender 5634" möchten Sie aber nicht verpassen? Gute Nachricht: Das ZDF hat den Film als kostenfreien Stream in die Mediathek gestellt.

