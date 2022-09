"Die Cindy aus Marzahn Show": Sendetermine, Gäste, Übertragung

"Die Cindy aus Marzahn Show": Hier liefern wir Ihnen alle Infos über Sendetermine, Gäste, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Sechs endlos lange Jahre war die Farbe Pink aus der deutschen Fernsehwelt praktisch verschwunden - so jedenfalls dürften es die Fans einer gewissen Cindy aus Marzahn empfunden haben. Und irgendwie war es auch etwas weniger schrill, oder? Damit ist nun Schluss: Die rosa durchgestylte Kunstfigur der Jux-Artistin Ilka Bessin kehrt auf die Bildschirme zurück, und zwar in ganz großer Hollywood-Manier. Das jedenfalls verspricht uns RTL.

Die 50-jährige "Proll-Prinzessin" (O-Ton RTL) hatte ihrem Alter Ego 2016 den Rücken gekehrt und war nur noch als sie selbst aufgetreten - Ilka Bessin pur also. Sie hielt ihre Cindy auch tatsächlich die ganze Zeit unter Verschluss - lediglich 2021 trat sie bei "RTL sagt Danke" noch einmal in ihrer Kult-Rolle auf. Doch offenbar war der Ruhestand nicht so gut für eine Karriere, die Anfang der 2000er Jahre ziemlich steil Fahrt aufgenommen hatte - Stichworte "Quatsch Comedy Club", "Cindy aus Marzahn & Die jungen Wilden" oder auch "Wetten, dass..?" mit Markus Lanz. Zu ihren Highlights zählt zweifellos das Programm "Pink is bjutiful", mit dem sie 2014 am New Yorker Broadway auftrat. Nun also das rauschende Comeback.

"Die Cindy aus Marzahn Show": Die Sendetermine

Start der vierteiligen Serie war am Freitag, 26. August 2022. Sendebeginn war 22.30 Uhr. Die übrigen Folgen laufen anschließend immer freitags zur selben Sendezeit - bei RTL als Free-TV. Livesendungen bei RTL+ hingegen sind zahlenden Abonnenten vorbehalten. Nähere Infos hierzu liefern wir Ihnen etwas weiter unten.

Video: dpa

Freitag, 26.08.22, 22.30 Uhr, RTL und RTL+

und Freitag, 02.09.22, 22.30 Uhr, RTL und RTL+

Freitag, 09.09.22, 22.30 Uhr, RTL und RTL+

und Freitag, 16.09.22, 22.30 Uhr, RTL und RTL+

Als Anhängsel zur Show lässt der Sender noch einmal die zweiteilige Rückschau "Ilka Bessin unzensiert - Einmal Prinzessin und zurück" von 2021 über die Monitore flimmern. Zusammen mit ihrem Freund Oliver Pocher präsentiert sie die schrägsten, schrillsten und emotionalsten Augenblicke ihrer Karriere als Comedienne.

Freitag, 09.09.22, 23.45 Uhr, RTL und RTL+

und Freitag, 16.09.22, 23.45 Uhr, RTL und RTL+

Wer sind die Gäste bei "Die Cindy aus Marzahn Show"?

Zur Wiederauferstehung ihrer Kunstfigur "Cindy aus Marzahn" begrüßt Ilka Bessin unter anderem diese Gäste:

Bülent Ceylan (46)

(46) Mario Barth (49)

(49) Abdelkarim (40)

Sascha Grammel (48)

(48) Paul Panzer (50)

(50) Lisa Feller (46)

Übertragung von "Die Cindy aus Marzahn Show" im TV oder Stream: Gibt es eine Wiederholung?

Selbstverständlich können Sie die vier Folgen der Show völlig konventionell im linearen TV-Programm von RTL miterleben. Wenn Sie aber nun so spät am Freitagabend schon zu müde sind oder den Termin aus anderen Gründen schießen lassen müssen: Hier naht die Lösung. Der Streamingdienst RTL+ bringt nämlich nicht nur eine (allerdings kostenpflichtige) zeitgleiche Live-Übertragung, sondern für eine gewisse Zeit auch die Wiederholung.

Lesen Sie dazu auch

Die Basis-Version RTL+ "Free" kostet beruhigende null Euro - hier kann man die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online nachholen. Man muss sich dazu lediglich registrieren. Wer es gern auf einem anderem Endgerät als dem guten alten Fernseher live haben möchte: Die hierzu nötige "Premium"-Version gibt es für 4,99 Euro pro Monat. Und falls Sie auf sonstigen Luxus (etwa das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchten, abonnieren Sie am besten RTL+ "Premium Duo". Hier wird Ihr monatliches Budget mit 7,99 Euro belastet. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand Juni 2022).