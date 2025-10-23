„Die Cooking Academy“: Sendetermine, Darsteller und Handlung der neuen Vorabendserie

„Die Cooking Academy“ ist eine neue Daily-Drama-Serie des Senders ProSieben, die sich in erster Linie um die Geschichte der jungen Köchin Irini dreht. Irini erlernt an der renommierten Cooking Academy die hohe Kunst der Sterneküche. Vor Ort geht es für sie allerdings nicht nur um das Kochen, sondern sie muss sich auch mit knallharter Konkurrenz und – wie sollte es anders sein? – unerwartetem Gefühlschaos auseinandersetzen. Denn mit Chris, dem rebellischen Bad Boy mit dunklem Geheimnis, und Rafael, dem schüchternen Küchengenie, treten gleich zwei Männer in Irinis Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Laut aktuellen Infos ist „Die Cooking Academy“ ab Oktober 2025 bei ProSieben zu sehen.

Wie sehen die Sendetermine aus? Welche Darsteller gehören zum Cast und worum dreht sich die Handlung? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Das sind die Sendetermine von „Die Cooking Academy“

Die Sendetermine von „Die Cooking Academy“ sehen folgendermaßen aus: Seit dem Start am 6. Oktober erscheint von montags bis freitags täglich um 18 Uhr eine neue Folge der Sendung im Programm von ProSieben. Die Serie ist sowohl im linearen Fernsehen als auch auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos. Insgesamt umfasst die Serie 120 Episoden.

Start: 6. Oktober 2025 auf Joyn und bei ProSieben

Sendetermine im TV: Montags bis freitags immer um 18 Uhr bei ProSieben

Hier haben wir eine Übersicht zu den einzelnen Folgen inklusive Episodentiteln für Sie:

Folge 1 „Die Chance“: Montag, 6. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 2 „Die Academy“: Dienstag, 7. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 3 „Clash der Welten“: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 4 „Die Entscheidung“: Donnerstag, 9. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 5 „Blutsbande“: Freitag, 10. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 6 „Die Wahl der Waffen“: Montag, 13. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 7 „Feuerprobe“: Dienstag, 14. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 8 „Gerüchteküche“: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 9 „Die Retter“: Donnerstag, 16. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 10 „Dämonen der Vergangenheit“: Freitag, 17. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 11 „Identitäten“: Montag, 20. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 12 „Siedepunkt“: Dienstag, 21. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 13 „Vater und Sohn“: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 14 „Überraschungen“: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Folge 15 „Gute Miene zum bösen Spiel“: Freitag, 24. Oktober 2025, 18 Uhr, ProSieben

Schauspieler in „Die Cooking Academy“: Welche Darsteller gehören zum Cast?

Auch der Cast von der neuen ProSieben-Serie wurde noch nicht vollständig enthüllt, einige Namen sind allerdings schon bekannt. Hier einmal der Überblick über die wichtigsten Darsteller und Rollen:

Darsteller/in Rolle Lara Kimpel Irini Dimitrou Brian Rosenkranz Chris Louis J. Wagenbrenner Rafael Simone Hanselmann Felicitas Eichen Matthias Brüggenolte Alexander Eichen Lea Marlen Woitack Rolle noch unbekannt Mirco Wallraf Rolle noch unbekannt Gerrit Jo Kuchta Geschäftsmann Katja Ponickau Noch unbekannt Pavlos Kourtidis Nikolaos

Die übrigen Rollen und ihre dazugehörigen Schauspieler ergänzen wir sobald wie möglich.

Die Handlung – worum geht es in „Die Cooking Academy“?

Wie eingangs bereits erwähnt, steht die junge Köchin Irini im Zentrum der Handlung. Sie verfolgt den Traum, Sterneköchin zu werden, und daher führt ihr Weg sie an die renommierte „Cooking Academy“. Dort stellt sie allerdings schnell fest, dass es auch noch andere Dinge gibt außer Kochen – zum Beispiel Konkurrenzkämpfe und zwei junge Männer namens Chris und Rafael, die sie beide aus dem Konzept bringen. Für Irini geht es nun darum, sich von ihrem Gefühlschaos nicht ablenken zu lassen, denn sie will sich gegen ihre ehrgeizigen Mitstreiter durchsetzen. Die „Cooking Academy“ selbst wird von der Schulleiterin Felicitas Eichen zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter weitergeführt. Gleichzeitig hat Felicitas es sich zum Ziel gesetzt, ihre kriselnde Ehe mit dem Sternekoch Alexander zu retten. Ihre beiden Herzensprojekte verlangen ihr jedoch einiges ab. In „Die Cooking Academy“ geht es also nicht nur um die Protagonistin Irini, sondern es bekommen auch die anderen Charaktere eine Bühne.