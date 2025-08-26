„Die Cooking Academy“: Start, Sendetermine, Darsteller und Handlung der neuen Vorabendserie

„Die Cooking Academy“ ist eine neue Daily-Drama-Serie des Senders ProSieben, die sich in erster Linie um die Geschichte der jungen Köchin Irini dreht. Irini erlernt an der renommierten Cooking Academy die hohe Kunst der Sterneküche. Vor Ort geht es für sie allerdings nicht nur um das Kochen, sondern sie muss sich auch mit knallharter Konkurrenz und – wie sollte es anders sein? – unerwartetem Gefühlschaos auseinandersetzen. Denn mit Chris, dem rebellischen Bad Boy mit dunklem Geheimnis, und Rafael, dem schüchternen Küchengenie, treten gleich zwei Männer in Irinis Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Laut aktuellen Infos ist „Die Cooking Academy“ ab Oktober 2025 bei ProSieben zu sehen.

Wann genau startet die neue Daily-Drama-Serie? Wie sehen die Sendetermine aus? Welche Darsteller gehören zum Cast und worum dreht sich die Handlung? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

„Die Cooking Academy“: Start des neuen Daily-Dramas

Mittlerweile hat ProSieben ein offizielles Startdatum preisgegeben: Demnach ist „Die Cooking Academy“ ab Montag, dem 6. Oktober 2025, sowohl im linearen Fernsehen als auch auf der Streaming-Plattform Joyn zu sehen. Die Folgen laufen nach dem Start täglich, sprich von montags bis freitags, ab 18 Uhr im Programm von ProSieben. Das Basisangebot von Joyn ist kostenlos.

Das sind die Sendetermine von „Die Cooking Academy“

Wie bereits erwähnt, sehen die Sendetermine von „Die Cooking Academy“ folgendermaßen aus: Ab dem 6. Oktober erscheint von montags bis freitags täglich um 18 Uhr eine neue Folge der Sendung. Insgesamt umfasst die Serie 120 Episoden. Eine Übersicht zu den einzelnen Folgen inklusive Episodentiteln finden Sie hier, sobald es nähere Informationen dazu gibt.

Start: 6. Oktober 2025 auf Joyn und bei ProSieben

Sendetermine im TV: Montags bis freitags immer um 18 Uhr bei ProSieben

Schauspieler in „Die Cooking Academy“: Welche Darsteller gehören zum Cast?

Auch der Cast von der neuen ProSieben-Serie wurde noch nicht vollständig enthüllt, einige Namen sind allerdings schon bekannt. Hier einmal der Überblick über die wichtigsten Darsteller und Rollen:

Darsteller/in Rolle Lara Kimpel Irini Brian Rosenkranz Chris Louis J. Wagenbrenner Rafael Simone Hanselmann Felicitas Eichen Matthias Brüggenolte Alexander Eichen Lea Marlen Woitack Rolle noch unbekannt

Die übrigen Rollen und ihre dazugehörigen Schauspieler ergänzen wir sobald wie möglich.

Die Handlung – worum geht es in „Die Cooking Academy“?

Wie eingangs bereits erwähnt, steht die junge Köchin Irini im Zentrum der Handlung. Sie verfolgt den Traum, Sterneköchin zu werden, und daher führt ihr Weg sie an die renommierte „Cooking Academy“. Dort stellt sie allerdings schnell fest, dass es auch noch andere Dinge gibt außer Kochen – zum Beispiel Konkurrenzkämpfe und zwei junge Männer namens Chris und Rafael, die sie beide aus dem Konzept bringen. Für Irini geht es nun darum, sich von ihrem Gefühlschaos nicht ablenken zu lassen, denn sie will sich gegen ihre ehrgeizigen Mitstreiter durchsetzen. Die „Cooking Academy“ selbst wird von der Schulleiterin Felicitas Eichen zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter weitergeführt. Gleichzeitig hat Felicitas es sich zum Ziel gesetzt, ihre kriselnde Ehe mit dem Sternekoch Alexander zu retten. Ihre beiden Herzensprojekte verlangen ihr jedoch einiges ab. In „Die Cooking Academy“ geht es also nicht nur um die Protagonistin Irini, sondern es bekommen auch die anderen Charaktere eine Bühne.