Infos zu "Die Dating Queen": Sendetermine, Übertragung, Wiederholung

"Die Dating Queen" läuft seit Ende April bei RTL Passion. Hier erfahren Sie mehr rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung der Dating-Show.

RTL Passion hat eine neue Dating-Show mit dem Titel "Die Dating Queen" in sein Programm aufgenommen. Die Sendung stammt aus England und wird von der kanadischen Komikerin Katherine Ryan moderiert.

Das Konzept der Show sieht wie folgt aus: Eine Single-Lady und zwölf Männer ziehen auf der Suche nach der großen Liebe für mehrere Wochen gemeinsam in eine Villa. Doch die Hälfte der Jungs ist in Wirklichkeit in einer Beziehung und gibt nur vor, auf der Suche zu sein - in der Hoffnung, die Siegprämie von 50.000 Pfund zu gewinnen. Die Aufgabe der Single-Lady ist es, die Lügner zu enttarnen. Schafft sie das, geht sie am Ende im besten Fall mit dem Gewinn und einer neuen Liebe nach Hause.

Wie liegen die Sendetermine von "Die Dating Queen"? Und wie läuft die Übertragung der Sendung ab? In diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos zu den Sendeterminen, zur Übertragung und Wiederholung von "Die Dating Queen".

Start: Seit wann "Die Dating Queen" bei RTL Passion zu sehen?

Die Datingshow "Die Dating Queen" ist seit Freitag, 22. April 2022, im TV zu sehen. Los ging es zur Primetime um 20.15 Uhr.

Sendetermine: Wann läuft "Die Dating Queen" bei RTL Passion?

"Die Dating Queen" läuft immer freitags ab 20.15 Uhr auf RTL Passion. Hier finden Sie einen Überblick über die bisher bekannten Sendetermine der insgesamt 19 Folgen:

Folge 1: 22. April 2022 um 20.15 Uhr ("Der Einzug")

Folge 2: 22. April 2022 um 21.25 Uhr ("Die besseren Hälften")

Folge 3: 29. April 2022 um 20.15 Uhr ("Die Bombe platzt")

Folge 4: 29. April 2022 um 21.05 Uhr ("Erotische Nacht")

Folge 5: 06. Mai 2022 um 20.15 Uhr ("Drei sind nicht zu viel")

Folge 6: 13. Mai 2022 um 20.15 Uhr ("Geheime Momente")

Folge 7: 13. Mai 2022 um 21.05 Uhr ("Neue Hotties")

Folge 8: 20. Mai 2022 um 20.15 Uhr ("Halbzeitchaos")

Folge 9: 20. Mai 2022 um 21.05 Uhr ("Ein Sturm zieht auf")

Folge 10: 27. Mai 2022 um 20.15 Uhr ("Heiß und heißer")

Folge 11: 27. Mai 2022 um 21.05 Uhr ("Ins Aus gerannt?")

Folge 12: 03. Juni 2022 um 20.15 Uhr ("Brisante Einblicke")

Folge 13: 03. Juni 2022 um 21.05 Uhr ("Die Spannungen steigen")

Folge 14: Sendetermin noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Folge 15: Sendetermin noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Folge 16: Sendetermin noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Folge 17: Sendetermin noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Folge 18: Sendetermin noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Folge 19: Sendetermin noch nicht bekannt

Übertragung: So sehen Sie "Die Dating Queen" im TV und im Stream

"Die Dating Queen" läuft bei RTL Passion im Fernsehen. RTL Passion gehört zwar zur RTL Group, ist aber nicht frei empfangbar. Sie benötigen also ein Abo, um den Sender zu empfangen. Auf dieser Seite bekommen Sie mehr Informationen dazu, wie Sie den Sender abonnieren können.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, um auf RTL Passion im Stream zugreifen zu können, ist sicherlich eine Mitgliedschaft bei RTL+. Im Angebot RTL+ Premium ist der Sender nämlich mit enthalten. Zusätzlich ist RTL Passion für Amazon Prime Mitglieder empfangbar.

Hier sehen Sie alle Empfangsmöglichkeiten in Deutschland im Überblick:

RTL+

Telekom

1&1

Amazon Prime Video Channels

Channels Net Cologne

Zattoo

M7 Group

Waipu.tv

Wiederholung: "Die Dating Queen" online nachschauen

Beim Streaminganbieter RTL+ stehen alle Folgen von "Die Dating-Queen" nach der Ausstrahlung unbegrenzt als Wiederholung zur Verfügung. Um die Episoden dort sehen zu können ist jedoch der Abschluss einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft von Nöten. Kundinnen und Kunden können hier zwischen zwei verschiedenen Angeboten wählen.

Die Basis-Variante RTL+ Premium kostet 4,99 Euro im Monat. Mit RTL+ Premium Duo stehen Ihnen weitere Extra-Funktionen zur Verfügung, wie zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 7,99 Euro je Monat fällig. Beide Abos sind monatlich kündbar. Außerdem beide Bezahl-Modelle vorab einen Monat gratis ausprobiert werden.