Alle Infos zu "Die Geissens" 2022: Sendetermine, Wiederholung und Übertragung von Staffel 20

Seit Januar 2022 sind "Die Geissens" mit Staffel 20 zurück bei RTL2. Hier erfahren Sie alles über die Sendung der Glamour-Familie. Wann sind die Sendetermine? Wie wird die neue Staffel übertragen? Und gibt es eine Wiederholung?

Der Glamour ist zurück: Seit Jahresbeginn 2022 sind "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" mit neuen Folgen wieder bei RTL2. Es ist ihr elftes Jahr und damit schon Staffel 20 der Glamour-Familie bei RTL2.

Auch die neue Staffel dreht sich wie gewohnt um Luxus, Party, Abenteuer und Familien-Trouble.

Wir haben in diesem Artikel alle wichtigen Infos rund um Staffel 20 von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" für Sie übersichtlich zusammengefasst. Wann ist der Start? Wie wird die neue Staffel im TV und Stream übertragen? Und was passiert in den neuen Folgen?

Video: wetter.com

"Die Geissens" 2022: Die Sendetermine

Wie gewohnt laufen die Folgen immer montags als Doppelfolge auf RTL2. Sendestart ist jeweils 20.15 Uhr und 21.15 Uhr. Hier haben wir einen Überblick zu den Sendeterminen für Sie:

Montag 3. Januar 2022, Folge 1: Ein wirklich schwarzer Freitag in New York

Montag, 3. Januar 2022, Folge 2: ThanksKiffing in New York

Montag, 10. Januar 2022, Folge 3: Ein amerikanischer Alptraum

Montag, 10. Januar 2022, Folge 4: Bye-bye, Beiboot

Montag, 17. Januar 2022, Folge 5: Feuchtgebiete auf der Indigo Star

Montag 17. Januar 2022, Folge 6: Car Crash by Shanaia Geissini

Montag, 24. Januar 2022, Folge 7: Die Geissens auf Speed

Montag 24. Januar 2022, Folge 8: Panik im Penthouse

Montag, 31. Januar 2022, Folge 9: Die Dubai-Affäre

Montag, 31. Januar 2022, Folge 10: Un-Happy Birthday

Montag, 07. Februar 2022, Folge 11: Ski Unheil!

Montag, 07. Februar 2022, Folge 12: Die Bergzicken

Montag, 14. Februar 2022, Folge 13: Apokalypse im Paradies

Montag, 14. Februar 2022, Folge 14: Nacht in Angst

Montag, 21. Februar 2022, Folge 15: Angriff der Mini-King-Kongs

Montag, 21. Februar 2022, Folge 16: Die Schlange

Montag, 28. Februar 2022, Folge 17: Austritt: Am Arsch!

Montag, 28. Februar 2022, Folge 18: Mein Freund der Baum ist tot

Montag, 7. März 2022, Folge 19: Pimp My Ride By Shania Geiss

Montag, 7. März 2022, Folge 20: Generalüberholung bei den Geissens

Montag, 14. März 2022, Folge 21: Kölle calling

Montag, 14. März 2022, Folge 22: Die Schumi-Fahrschule

Montag, 21. März 2022, Folge 23: Robert steht seinen (Baller-)Mann

Montag, 21. März 2022, Folge 24: Eine Seefahrt, die ist lustig…

Montag, 28. März 2022, Folge 25: The Echs-Files

Montag, 28. März 2022, Folge 26: SoKo: St. Tropez

Montag, 04. April 2022, Folge 27: Alles muss raus - Teil 1

Montag, 04. April 2022, Folge 28: Alles muss raus - Teil 2

Montag, 11. April 2022, Folge 29: Nicht ohne meine Tochter

Montag, 11. April 2022, Folge 30: Tristesse Deluxe auf Ibiza

Montag, 18. April 2022, Folge 31: Das Ende einer Ära Teil 1

Montag, 18. April 2022, Folge 31: Das Ende einer Ära Teil 2

Die Übertragung von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" in TV und Stream - gibt es eine Wiederholung?

Übertragen wird die Glamour-Trash-Serie auf RTL2. Zudem können Sie die Sendung auch online kostenpflichtig über den Livestream des Senders bei RTL+ verfolgen.

Falls Sie montagsabends schon anderweitig beschäftigt sein sollte, können Sie sich die Folgen auch im Anschluss über RTL+ ansehen. Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Preise Stand 31.01.2022).

Darum geht es in der neuen Staffel 20 von "Die Geissens" 2022:

Es ist das elfte Jahr der Glamour-Familie bei RTL2. In ihrer 20. Staffel geht es nach Dubai, Südtirol, in die Dominikanische Republik, nach Südafrika - aber zunächst einmal in die USA. Hier warten Luxus-Shopping in New York sowie Party, Kunst und Immobilien in Miami auf die Familie.

Doch auch Dubai hält für Carmen und Robert alles mögliche an Exklusivität und Luxus bereit. Die beiden Töchter Davina und Shania sorgen derweil in Monaco für ordentlich Chaos, unter anderem durch einen teuren Unfall.

Das Jetset-Leben der "Geissens" kennt keine Grenzen - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Südtirol steht mit einem sportlichen Abstecher ("Der Geiss-Biathlon") auf dem Plan, bevor es weiter in die Dominikanische Republik geht. Dort heißt es Action für die Familie. So sehr, dass die Reise sogar für ein Familienmitglied zu einer Krankenhausreise wird.

Außerdem zieht die Familie nach über einem Jahrzehnt aus dem geliebten Penthouse in Monaco aus. In der neuen Luxus-Unterkunft trennen sich die Wege der Familie, denn - kaum zu glauben - die Töchter Davina und Shania ziehen tatsächlich aus.

"Eine schrecklich glamouröse Familie" 2022: Ein Kurzporträt der "Geissens"

In der Serie "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie" gewähren die Millionäre Carmen und Robert Geiss Einblicke in ihr Alltagsleben mit viel Luxus und exklusiven Events. Sie können sich glücklich schätzen, so einiges zu besitzen, wovon viele träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in den französischen Alpen. In der Serie über die Glamour-Familie geht es um Exklusivität, teure Hobbies und Luxus.

Der Familienvater Robert Geiss schaffte mit dem Fitnesslabel "Uncle Sam", das er zusammen mit seinem Bruder 1985 gründete, seinen Durchbruch und wurde damit zum Selfmade-Millionär. Zusammen mit seiner Ehefrau Carmen zog er in das Fürstentum Monaco und ist mittlerweile Multimillionär.

Ehefrau und Mutter Carmen Geiss wurde 1982 mit dem Preis "Miss Fitness" ausgezeichnet und belegte zudem 2014 den dritten Platz der Tanzshow "Let's Dance".

Die Ältere der beiden Töchter, Davina Geiss, pendelte bisher zusammen mit ihrer Familie zwischen Monaco und St. Tropez und hat ihren ganz eigenen Kopf. Genau wie ihre Freunde liebt Davina ausgiebige Shoppingtrips und hat für ihr Alter bereits einen exklusiven Geschmack.

Die jüngste Tochter der "Geissens", Shania Geiss, ist der kreative Nachwuchs der Familie und steckt voller Ideen. Zusammen mit ihrer Schwester besucht sie eine mehrsprachige Privatschule in Monaco.