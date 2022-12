"Die Geister, die ich rief" ist auch 2022 wieder im TV zu sehen: Hier erfahren Sie alles Wichtige rund um Sendetermine, Handlung und Besetzung des Films.

Die Weihnachts-Komödie "Die Geister, die ich rief" läuft auch dieses Jahr wieder im Fernsehen. Der Film ist an Charles Dickens' "Eine Weihnachtsgeschichte" angelehnt und startete erstmals 1988 in den Kinos. Wann läuft der Spielfilm im TV? Alle wichtigen Infos über Sendetermine und Sendezeit 2022, Handlung und die mitwirkenden Schauspieler erhalten Sie hier.

"Die Geister, die ich rief": Sendetermine an Weihnachten 2022

Bisher gibt es für "Die Geister, die ich rief" 2022 nur einen Sendetermin im Free-TV:

Samstag, 17. Dezember 2022, 22.20 Uhr, Sat.1

Sobald weitere Termine veröffentlicht werden, informieren wir Sie hier darüber. Alternativ gibt es den Weihnachtsklassiker aber auch im Pay-TV zu sehen. Das sind die Termine im Überblick:

Dienstag, 13. Dezember 2022, 23.45 Uhr, Sky Cinema Family

Mittwoch, 14. Dezember 2022, 21.45 Uhr, Sky Cinema Family

Freitag, 16. Dezember 2022, 01.25 Uhr, Sky Cinema Family

Samstag, 17. Dezember 2022, 03.20 Uhr, Sky Cinema Family

Samstag, 24. Dezember 2022, 00.10 Uhr, Sky Cinema Family

Samstag, 24. Dezember 2022, 21.55 Uhr, Sky Cinema Family

Handlung: Darum geht es in "Die Geister, die ich rief"

Der Weihnachtsfilm handelt von Frank Cross, einem empathielosen und kaltherzigen TV-Produzenten. Er hat kaum Freunde und wenige soziale Kontakte, was ihn bis dato nicht zu stören scheint. Das Wichtigste in seinem Leben ist der berufliche Erfolg, der sich in seinen Einschaltquoten widerspiegelt.

Um diese in die Höhe zu treiben, beschließt er, die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens neu zu interpretieren und sendet einen Werbespot, der so furchteinflösend ist, dass er einer alten Frau das Leben kostet. Doch auch dieser Umstand hält Frank nicht davon ab, seiner Linie treu zu bleiben - er kommentiert den tragischen Umstand damit, dass der Werbespot seine Wirkung nicht verfehlt hätte.

Wenig später erscheint ihm der Geist seines bereits verstorbenen Vorgesetzten Lew Hayward, der ihm den Besuch dreier Geister prophezeit. Tatsächlich trifft er kurze Zeit später besagte Geister, in Form eines verwahrlosten Taxifahrers, einer aufbrausenden Fee sowie einer großen Gestalt mit einem Monitor als Kopf. Die drei Geister führen Frank seine aktuelle Situation vor Augen und prophezeien ihm eine düstere Zukunft, sollte er sein Verhalten nicht ändern. Die wenig erfreulichen Zukunftsaussichten bringen Frank letztlich dazu, sein Verhalten zu überdenken und ein neues Leben zu beginnen.

Darsteller in der Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Geister die ich rief" dabei

Karen Allen : Claire Phillips

: Claire John Glover: Bryce Cummings

John Forsythe : Lew Hayward

: Carol Kane: Geist der gegenwärtigen Weihnacht

David Johansen: Geist der vergangenen Weihnacht

Bobcat Goldthwait: Eliot Loudermilk

Robert Mitchum : Preston Rhinelander

: Preston Rhinelander Michael J. Pollard : Herman

: Herman Alfre Woodard : Grace Cooley

: Maria Riva : Mrs. Rhinelander

: Mrs. Rhinelander Nicholas Phillips : Calvin Cooley

: Mabel King: Gramma

John Murray: James Cross

Joel Murray : Gast der Weihnachtsparty

: Gast der Weihnachtsparty Mitch Glazer : Gast der Weihnachtsparty

: Gast der Weihnachtsparty Brian Doyle-Murray : Earl Cross

: Earl Cross Wendie Malick : Wendie Cross

: Buddy Hackett : Scrooge

: Scrooge Jamie Farr: Jacob Marley

Pat McCormick : Geist der gegenwärtigen Weihnacht in der Fernsehsendung

: Geist der gegenwärtigen Weihnacht in der Fernsehsendung Mary Lou Retton : Tiny Tim

: Lee Majors : er selbst

: er selbst John Houseman : er selbst

