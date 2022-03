"Die Giovanni Zarrella Show": Alles rund um Termin und Gäste

"Die Giovanni Zarrella Show" geht wieder an den Start. In diesem Artikel erfahren Sie Wissenswertes rund um Gäste, TV-Termin, Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung.

Die Musiksendung "Die Giovanni Zarrella Show" kehrt an die Bildschirme zurück. Der Gastgeber, Giovanni Zarrella, begrüßt wieder zahlreiche Stars, die national und international bekannt sind. Er selbst wird auch Teil der Show sein und seine Talente unter Beweis stellen. Im Opening und im Schlager-Special stellt Giovanni Zarrella seine Künste unter Beweis. Er wird nicht nur singen, sondern auch tanzen. Auch ein Geburtstag und Debüts werden gefeiert.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie "Die Giovanni Zarrella Show" sehen können, welche Gäste zu erwarten sind, ob es eine Übertragung im TV oder Stream gibt und ob es eine Wiederholung geben wird? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen rund um um Gäste, TV-Termin, Übertragung im TV und Stream und zur Wiederholung.

"Die Giovanni Zarrella Show": Das sind die Gäste

Giovanni Zarrella hat auch diesmal für seine Show wieder zahlreiche Gäste eingeladen, die nationale und internationale Bekanntheit genießen. Es wird auch zahlreiche Überraschungen geben. Unter den Gästen werden unter anderem Andrea Berg, Roland Kaiser, Beatrice Egli und Ronja Forcher sein. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen Gästen, die an der Show teilnehmen:

Andrea Berg

Roland Kaiser

Beatrice Egli

Marianne Rosenberg

Maite Kelly

Kerstin Ott

Ronja Forcher

Sasha

Pietro Lombardi

George Ezra

Die Stars werden zum Teil auch neue Songs präsentieren. Andrea Berg wird ihre neue Single vortragen, aber auch Roland Kaiser, Beatrice Egli, Marianne Rosenberg, Maite Kelly und Kerstin Ott werden mit neuen Songs auftreten. Ein besonderes Highlight wird der Auftritt von George Ezra sein. Seine Fans müssen schon seit 2018 auf ein neues Album von ihm warten. Nun müssen sie sich aber nicht länger gedulden, denn George Ezra wird in der "Giovanni Zarrella Show" seine neue Single präsentieren. Weiterhin wird der Geburtstag von Popsänger Sasha in der Show nachgefeiert.

Wann ist der TV-Termin der "Giovanni Zarrella Show"?

"Die Giovanni Zarrella Show" wird am 9. April 2022 zu sehen sein. Beginnen wird die Show zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Stattfinden wird das Event in Berlin. Hier eine Übersicht:

Was? "Die Giovanni Zarrella Show"

"Die Show" Wann? 9. April 2022 um 20.15 Uhr

9. April 2022 um 20.15 Uhr Wo? Berlin

Wer? Giovanni Zarrella und seine Gäste

"Die Giovanni Zarrella Show": Übertragung im TV oder Stream?

Die Musiksendung "Die Giovanni Zarrella Show" wird live aus Berlin gesendet. Übertragen wird das Event im ZDF.

Wird es eine Wiederholung von "Die Giovanni Zarrella Show" geben?

Sie sind am 9. April um 20.15 Uhr verhindert und würden die Schlagersendung trotzdem nachträglich gerne sehen? Es wird zwar keine direkte Wiederholung im ZDF ausgestrahlt, "Die Giovanni Zarrella Show" wird jedoch einen Monat nach Erstausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar sein.

Das ist der Moderator im Porträt

Die kommende Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" ist bereits die vierte Ausstrahlung. Moderiert wurde die Musiksendung bisher immer von Giovanni Zarrella höchstpersönlich. Wer ist Giovanni Zarrella eigentlich? Das erfahren Sie hier. Wir stellen Ihnen Giovanni Zarrella im Porträt vor:

Name: Giovanni Zarrella

Geburtstag: 4. März 1978

4. März 1978 Geburtsort: Hechingen

Beruf: Sänger

Sänger Instagram : giovannizarrella

Auf Instagram folgen dem Sänger bereits knapp 300.000 Menschen. Er begeistert seine Fans mit verschiedenen Bildern und lässt diese an seinem Leben teilhaben. Kürzlich schrieb er unter einem Bild: "Mein erster Tag im Studio zum neuen Album. Die ersten Töne singen. Den ersten Song zu hören. Das ist so besonders. Das berührt mich jedes Mal. Bald lasse ich euch was hören."