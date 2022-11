"Die Giovanni Zarrella Show" 2022: Gäste, Sendetermin und alle Infos zur Übertragung im ZDF

Eine neue Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" läuft im November 2022 im ZDF. Wir haben alle Infos rund um die Gäste, den Sendetermin und die Übertragung im TV und Stream für Sie.

"Die Giovanni Zarrella Show" kehrt zurück: Nicht nur zahlreiche deutsche und internationale Stars werden auf der Bühne stehen, auch in der fünften Ausgabe wird Giovanni einige Auftritte selbst geben. Charakteristisch für das Format ist, dass Zarella als Sänger und Tänzer gemeinsam mit seinen Gästen auftritt, wobei er meistens auf Italienisch singt.

Da Giovanni Zarella im August sein neues Album "Per Sempre" veröffentlicht hat, ist es zu erwarten, dass er einige Stücke aus dem Projekt präsentieren wird. In der neuen Ausgabe treten prominente Gäste wie Peter Maffay, der neue Musik aus dem Rockmärchens "Tabaluga" vortragen wird, oder Ireen Sheer auf, die ihre Karriere im nächsten Jahr nach mehr als 50 Jahren beenden wird. Darüber hinaus wird die britischen Band Blue, ihre Single "Breath Easy" zusammen mit Giovanni Zarella singen.

Wann wird die fünfte Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" live im TV und Stream ausgestrahlt? Gibt es die Musik-Sendung auch in der Wiederholung zu sehen? Welche Gäste begrüßt Giovanni Zarrella im Februar live im Studio? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Die Giovanni Zarrella Show": Sendetermin

Die fünfte Ausgabe des ZDF-Formats "Die Giovanni Zarrella Show" gibt es am Samstag, dem 5. November 2022, um 20.15 Uhr live im ZDF zu sehen.

"Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF: Übertragung und Wiederholung

Die nächste Folge von "Die Giovanni Zarrella Show" wird am 5. November live im TV im ZDF übertragen. Dass die Sendung live ausgestrahlt wird, war dem Moderator besonders wichtig, da Zarrella nach eigener Aussage die Verbundenheit mit den Zuschauern und das unmittelbare Musik-Erlebnis schätzt. Ob es eine Wiederholung im TV geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir informieren Sie hier darüber, sobald das ZDF die entsprechenden Infos veröffentlicht. Fest steht jedoch, dass Sie die Show nach der Ausstrahlung einen Monat lang kostenlos in der Mediathek des ZDF abrufen können.

"Die Giovanni Zarrella Show": Gäste in der neuen Ausgabe

Auch in der fünften Ausgaben treten wieder deutsche und internationale Prominente als Gäste in der Musikshow auf. Darüber hinaus ist in jeder Sendung auch die eigene Live-Band, die von Christoph Papendieck geführt wird, mit dabei. Diese Gäste wird der Entertainer im November unter anderem bei "Die Giovanni Zarrella Show" live im Studio begrüßen:

Lesen Sie dazu auch