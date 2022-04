"Die Glücksspieler" in der ARD: Sendetermine, Handlung und Besetzung - die Infos

Die ARD zeigt die Serie "Die Glücksspieler" im TV. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Darsteller im Cast, Folgen und Wiederholung.

Die ARD strahlt die Familienserie "Die Glücksspieler" demnächst im Fernsehen aus. In der Serie nehmen ein Kleinunternehmer, eine Anwältin und ein Versicherungsmathematiker an einem ungewöhnlichen Experiment teil.

Das Drehbuch zu "Die Glücksspieler" stammt von Bert Koß und Michael Hoffmann. Hoffmann führte auch Regie bei der Produktion der Serie.

Wann wird "Die Glücksspieler" im TV ausgestrahlt? Wie sieht die Handlung der Serie aus? Und welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast zu finden? Die Antworten auf diese Fragen und viele weitere Infos zu Sendeterminen, Übertragung, Handlung, Besetzung und Wiederholung bekommen Sie hier.

Start: Ab wann ist "Die Glücksspieler" in der ARD zu sehen?

"Die Glücksspieler" startet am Mittwoch, dem 27. April 2022 und läuft ab 20.15 Uhr mit zwei Episoden im ERSTEN. Die restlichen Folgen werden anschließend immer mittwochs ab 20.15 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen gezeigt.

In der Mediathek des Senders stehen die Episoden immer eine Woche früher zur Verfügung. Die beiden ersten Folgen sind dort also ab dem 20. April 2022 abrufbar.

Sendetermine: Wann laufen die Folgen von "Die Glücksspieler" in der ARD?

Die Serie "Die Glücksspieler" setzt sich aus insgesamt sechs Folgen zusammen. Die einzelnen Episoden haben alle eine Länge von circa 45 Minuten.

Das sind die Sendetermine und Titel der Folgen:

Folge 1: "Der Wunschzettel" (27. April 2022 um 20.15 Uhr)

Folge 2: "Das Jahresabo" (27. April 2022 um 21.00 Uhr)

Folge 3: "Wissen ist Macht" (04. Mai 2022 um 20.15 Uhr)

Folge 4: "Gute Männer müssen geteilt werden" (04. Mai 2022 um 21.00 Uhr)

Folge 5: "Auf den Hund gekommen" (11. Mai 2022 um 20.15 Uhr)

Folge 6: "Mehr Glück für alle" (11. Mai 2022 um 21.00 Uhr)

Übertragung: So sehen Sie "Die Glücksspieler" im TV und Stream

"Die Glücksspieler" wird beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD ausgestrahlt. Die Serie wird also ganz normal im Free-TV übertragen.

Parallel zur Ausstrahlung im TV kann die Serie auch zeitgleich online im Live-Stream der ARD mitverfolgt werden. Für den Service fallen keine Kosten an. Eine Registrierung ist nicht notwendig.

Handlung: Darum geht es in "Die Glücksspieler"

Der lebensfrohe Kleinunternehmer Firat, der prüde Versicherungsmathematiker Jasper und die ehrgeizige Anwältin kämpfen alle auf ihre Art und Weise mit den Tücken des Alltags. Eines Tages taucht bei den dreien ein spendabler Fremder auf und macht ihnen ein Angebot: Sie versuchen ein Jahr lang glücklicher zu werden und bekommen am Ende des Jahres dafür eine Million Euro, egal wie es läuft. Alle drei überlegen nicht lange und gehen den Deal ein.

Jedoch stellt der Fremde eine Forderung: Die jeweiligen Partner und Kinder der drei dürfen von der Aufgabe nichts erfahren. Erst wenn alle bis zum Ende durchhalten, bekommen sie das Geld. Über ihre Fortschritte mit dem Glück müssen Jasper, Ines und Firat dem spendablen Geldgeber jede Woche detailliert berichten. Dabei läuft jedoch nicht immer alles nach Plan und es kommt zu einigen katastrophale Situationen.

Besetzung: Diese Darsteller sind im Cast von "Die Glücksspieler"

Hier finden Sie eine Übersicht über die Darsteller im Cast von "Die Glücksspieler" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Katharina Schüttler Ines Schickling Sergej Moya Max Niemitz Eko Fresh Firat Bozoklu Karolina Lodyga Natascha Bozoklu Manuel Rubey Jasper Lipp Lena Dörrie Simone Eder-Lipp Branko Samarovski Gottlieb Herzinger Ovidiu Schumacher Dietrich Wagner Bettina Mittendorfer Frau Unger Ricarda Seifried Mara Nina Steils Clara Doris Schretzmayer Antonia Herzinger Thomas Limpinsel Kienbaum Annette Paulmann Frau Rehler Robert Dölle Wallenfels Max Poerting Nick

Wiederholung: "Die Glücksspieler" in der ARD-Mediathek und im TV nachschauen

Sie haben eine Folge von "Die Glücksspieler" verpasst und möchten diese nachschauen? Kein Problem! Dies können Sie sowohl online als auch im TV tun.

Der Sender ONE und die ARD strahlen beide in regelmäßigen Abständen Wiederholungen der Serie aus. Unter anderem können Sie "Die Glücksspieler" ab dem 01. Mai 2022 bei ONE für drei Wochen lang immer sonntags ab 20.15 Uhr sehen. Außerdem haben Sie in der ARD-Mediathek die Möglichkeit, alle Folgen gratis und zeitunabhängig als Wiederholung zu schauen. Das Angebot ist gratis.