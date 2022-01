Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 11.1.22 den Film "Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Gute Nachricht für alle Fans von guter Unterhaltung: Die ARD strahlt im Januar "Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll" aus. Wann genau ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Steht der Film auch als Stream in der Mediathek zur Verfügung? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll" am 11.1.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll" läuft am Dienstag, 11. Januar 2022, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb spannende Stunden freuen. Wer am Dienstag keine Zeit hat, der kann sich "Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll" auch vorab oder im Nachhinein als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll"

Überraschender Fund: Inmitten eines beliebten Berliner Parks taucht eine scharfe Waffe auf. Der Verdacht kommt schnell auf, dass Melli Alev, eine Mandantin von Romy, diese an einen Dealer vertickt hat. Melli hingegen bleibt bei ihrer Version: Sie habe die Waffe für eine Attrappe gehalten. Unterstützung erhält sie von ihrer Anwältin, der es tatsächlich gelingt, diese Version durchzubekommen.

Video: ProSieben

Als Rudi Illić dann aber mit neuen Informationen ankommt, stellt sich der Fall plötzlich wieder anders dar: Demnach sei die Waffe bei einem Raub verwendet worden. Und zwar zu einer Zeit, zu der Melli diese bereits bei sich gehabt haben soll. Die Indizien sprechen also gegen die junge Frau. Schließlich finden die Ermittler auch noch einen hohen Geldbetrag in Mellis Wohnung. Spätestens jetzt sieht es schlecht aus für sie.

Als Paul Heiland damit beginnt, der Vergangenheit der Waffe nachzuspüren und auch Melli nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen, erfährt der Fall eine gänzlich neue Wendung, mit der anfänglich wohl kaum jemand gerechnet hätte.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll" mit im Cast

Romy Heiland - Christina Athenstädt

- Tilly Vogel - Sina Reiß

- Sina Reiß Karin Heiland - Peggy Lukac

- Paul Heiland - Rüdiger Kuhlbrodt

- Ringo Holländer - Tim Kalkhof

- Tim Kalkhof Ben Ritter - Peter Fieseler

- Rudi Ilic - Aleksandar Jovanovic

- Melli Alev - Ela Cosen

- Ela Cosen Can Alev - Oktay Özdemir

- Elke Pohlmann - Gabi Herz

"Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll" als Wiederholung bzw. Stream in der ARD-Mediathek

Der Dienstagabend passt nicht, "Die Heiland - Wir sind Anwalt - Die Waffe im Müll" wollen Sie aber nicht verpassen? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach zeitunabhängig als Stream in der ARD-Mediathek an. (AZ)