Die höchsten Steuern in Europa: Deutschland ist unter den Top 6

In nahezu jedem Land müssen Steuern und Sozialabgaben an den Staat abgegeben werden. Jedoch sind diese nicht überall gleich hoch. Das sind die Länder mit den höchsten Steuern.

Der Blick auf den Gehaltszettel kann schon mal ernüchternd sein - denn je nachdem, in welchem Land der Welt man sich gerade befindet, werden unterschiedlich hohe Steuern vom jeweiligen Staat erhoben. Denn neben eher verrückten Steuern gibt es auch die klassische Einkommenssteuer. Es gibt aber auch Länder, in denen keine Steuern auf das Einkommen erhoben werden. Laut einem Artikel von Focus waren das Stand September 2022 unter anderem Monaco, die Kaimaninseln, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Bahamas, Sankt Kitts und Nevis und Bermuda. Dies ist jedoch nicht die Regel, in den meisten Ländern werden Steuern und Sozialabgaben für den Großteil der Arbeitnehmer fällig. In den folgenden Ländern sind die Steuern am höchsten.

Zu den Daten

Die Zahlen und Fakten für dieses Ranking zu den Ländern mit den höchsten Steuern stammen von einer Aufzählung der Webseite Statista, welche sich wiederum auf Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bezieht. Dabei wurden jene Staaten berücksichtigt, die Mitglieder der Organisation OECD sind. Die Zahlen beziehen sich auf den Prozentsatz der Steuer- und Sozialabgaben an den Gesamtarbeitskosten für Durchschnittsverdiener im jeweiligen Land im Jahr 2022, das Ranking bezieht sich auf Steuerabgaben für einen kinderlosen Single. Die Steuer- und Sozialabgabenlast ist dabei laut Statista der Anteil der Summe aus Einkommenssteuer und Sozialversicherungsbeiträgen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber abzüglich Bartransfers (wie zum Beispiel Kindergeld) an den gesamten Arbeitskosten.

Auf dem sechsten Platz der Länder mit den höchsten Steuern: Finnland

Im Ranking um das Land mit den höchsten Steuern landet Finnland auf dem sechsten Platz. Denn hier werden Steuer- und Sozialabgaben in Höhe von 43,1 Prozent erhoben für Singles ohne Kinder. Bei Familien mit Kindern liegt der Anteil der Abgaben bei 39,2 Prozent. Im Jahr 2022 lag das durchschnittliche Jahresbruttogehalt Alleinstehender in Finnland laut Angaben von Eurostat bei etwa 50.774 Euro. Das entspricht einem durchschnittlichen Bruttomonatsgehalt von etwa 4.231 Euro.

Steuerabgaben für Singles: 43,1 Prozent

Durchschnittsverdienst 2022: 4.231 Euro brutto monatlich

Land mit den fünfthöchsten Steuern: Italien

Italien landet im Ranking um das Land mit den höchsten Steuern laut Daten von Statista auf dem fünften Platz. Denn dort werden Steuer- und Sozialabgaben in Höhe von 45,9 Prozent für kinderlose Singles erhoben, bei Ehepaaren mit Kindern sind es 34,9 Prozent. Im Jahr 2022 verdienten kinderlose Singles in Italien durchschnittlich etwa 33.855 Euro brutto pro Jahr. Das entspricht einem durchschnittlichen Bruttomonatsgehalt von etwa 2.821 Euro.

Steuerabgaben für Singles: 45,9 Prozent

Durchschnittsverdienst 2022: 2.821 Euro brutto monatlich

Österreich ist das Land mit den vierthöchsten Steuern

Im Ranking um das Land mit den höchsten Steuer- und Sozialabgaben landet laut Statista Österreich, mit Abgaben in Höhe von 46,8 Prozent für Singles ohne Kinder. Ein Ehepaar mit Kindern hat Abgaben in Höhe von 30,2 Prozent. Das Monatseinkommen eines Österreichers betrug dabei im Jahr 2022 laut Statistik Austria durchschnittlich 3.189 Euro brutto im Monat.

Steuerabgaben für Singles: 46,8 Prozent

Durchschnittsverdienst 2022: 3.189 Euro brutto monatlich

Auf Platz Drei der Länder mit den höchsten Steuern: Frankreich

Mit Steuer- und Sozialabgaben in Höhe von 47 Prozent für Singles ohne Kinder landet Frankreich auf dem dritten Platz im Ranking um das Land mit den höchsten Steuern. Für ein Ehepaar mit Kindern liegt die Prozentzahl der Abgaben hingegen bei 29,2 Prozent. Im Jahr 2022 lag das durchschnittliche Jahresbruttogehalt eines Angestellten laut Connexion Emploi in Frankreich bei 35.979 Euro. Dies entspricht einem durchschnittlichen Bruttomonatsgehalt von 2.998 Euro.

Steuerabgaben für Singles: 47 Prozent

Durchschnittsverdienst 2022: 2.998 Euro brutto monatlich

Deutschland ist das Land mit den zweithöchsten Steuern

Auf Platz Zwei im Ranking um das Land mit den höchsten Steuerabgaben landet Deutschland. Denn hier werden Abgaben in Höhe von 47,8 Prozent für kinderlose Singles erhoben. Ein Ehepaar mit Kindern hat dabei Abgaben in Höhe von 32,9 Prozent. Laut Statista betrug im Jahr 2021 das durchschnittliche monatliche Bruttogehalt eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers in Deutschland etwa 4.100 Euro.

Steuerabgaben für Singles: 47,8 Prozent

Durchschnittsverdienst 2021: 4.100 Euro brutto

Das Land mit den höchsten Steuern: Belgien

Im Ranking um das Land mit den höchsten Steuer- und Sozialabgaben landet Belgien auf dem ersten Platz. Denn dort werden laut Statista Abgaben in Höhe von 53 Prozent für Singles ohne Kinder erhoben. Für ein Ehepaar mit Kindern beträgt der Steuersatz 37,8 Prozent. Laut dem belgischen Statistikamt war dabei der Durchschnittsverdienst eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers im Jahr 2021 3.886 Euro brutto im Monat.

Steuerabgaben für Singles: 53 Prozent

Durchschnittsverdienst 2021: 3.886 Euro brutto monatlich

