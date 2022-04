"Die Höhle der Löwen" 2022: Jury-Mitglied Georg Kofler im Porträt

Bei "Die Höhle der Löwen" 2022 sitzt Georg Kofler als Investor in der Jury. Hier finden Sie ein Porträt des Unternehmers.

" Die Höhle der Löwen" läuft wieder mit neuen Folgen in einer neuen, elften Staffel im TV und Georg Kofler ist erneut als Juror mit dabei. Der Unternehmer ist bekannt für seine ehrliche Art und seine teils stürmischen und spontanen Deals. Lesen Sie hier im Porträt mehr zu dem 64-jährigen Manager und Unternehmer.

Vermögen, Unternehmen, Geburtsort: Ein kurzer Steckbrief zu Georg Kofler

Auch in den neuen Folgen ist der Investor aus Südtirol wieder mit dabei. In einem kurzen Steckbrief haben wir die wichtigsten Infos zu Georg Kofler für Sie zusammengefasst:

Name: Dr. Georg Jakob Kofler

Geburtstag: 26. April 1957

Alter: 64

Unternehmen: The Social Chain AG

Vermögen: geschätzt 150 Millionen Euro (nicht offiziell bestätigt)

Geburtsort: Bruneck , Südtirol , Italien

"Die Höhle der Löwen" 2022 Staffel 11: Georg Kofler wirkt in diversen Medienkonzernen mit

Georg Kofler wurde am 26. April 1957 in Bruneck, Italien, geboren. Bereits mit vier Jahren wurde der heute 64-Jährige durch den frühzeitigen Tod seines Vaters zum Halbwaisen. Seine Mutter arbeitete daraufhin in einer Fabrik, um die Familie zu ernähren. Im Jahr 1976 begann Georg Kofler ein Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien, das er mit einer Promotion abschloss. Anschließend arbeitete er beim ORF als Assistent des Intendanten Gerd Bacher. Im Jahr 1987 arbeitete er als Büroleiter des erfolgreichen Medienunternehmers Leo Kirch.

Als Büroleiter erhielt er den Auftrag den Privatsender Eureka zu retten - heute bekannt als ProSieben. Er war bei dem Sender zwei Jahre als Geschäftsführer tätig und arbeitete später als Vorstandsvorsitzender bei ProSieben mit. Der nächsten Sender, den Kofler vor der Insolvenz rettete war Premiere - heute bekannt als Sky. In nur drei Jahren schaffte es Georg Kofler den Sender mit 14,5 Milliarden Euro an die Börse zu bringen. 2007 verließ Kofler den Sender.

Video: ProSieben

Neben seiner Tätigkeit als Vorstandschef der ProSieben Media AG und der Premiere AG war Dr. Georg Kofler auch Hauptaktionär und CEO der Social Chain Group, einem Social Media Unternehmen. 2011 wurde er von Die Welt als erfolgreichster Manager im Privatfernsehen betitelt.

"Die Höhle der Löwen" 2022, Jury: Georg Kofler im Porträt

2007 zog sich Georg Kofler aus dem Mediengeschäft zurück und gründete eine eigene Beteiligungsgruppe, um in Start-ups zu investieren. Da kam die Teilnahme an der Vox-Gründer-Show gerade recht: 2017 war er zum ersten Mal bei "Die Höhle der Löwen" als Juror dabei. Anfangs war der 64-Jährige nur als Krankheitsvertretung für Judith Williams zu sehen, seit 2018 ist er aber ein festes Jury-Mitglied.

Auch in diesem Jahr, in Staffel 11, wird der Investor wieder mit dabei sein bei "Die Höhle der Löwen" und sucht an der Seite von den altbekannten Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Judith Williams, und an der Seite einer neuen Gast-Löwin, Unternehmerin Sanra Röser, nach innovativen, kreativen Ideen.

Gemeinsam mit Judith Williams gründete er 2014 die Glow Media Group um Investments bei "Die Höhle der Löwen" zu betreuen, allerdings gehen die beiden unternehmerisch mittlerweile wieder getrennte Wege und konkurrieren bei "Die Höhle der Löwen" um die begehrtesten Deals. Viele Deals hat Georg Kofler allerdings noch nicht abgeschlossen. Unter anderem hat er bei Artnight, Man Upgrader, Ello, Weedo und Vytal investiert. Einige Deals von Georg Kofler platzten bei den Verhandlungen nach der Sendung.

Privat ist der 64-Jährige an Wein interessiert und macht gerne Bergtouren, wie er in einigen Folgen von "Die Höhle der Löwen" mitgeteilt hat. Sein Privatleben hält Georg Kofler aber weitestgehend bedeckt. Auf dem Semperopernball in Dresden im Februar 2020 erschien er mit Veronika Scholze. Georg Kofler hat zwei Söhne und eine Tochter.

(AZ)