"Die Höhle der Löwen 2022": Sarna Röser ist Vorsitzende des Verbands junger Unternehmer

Sarna Röser ist als Gast-Löwin in Staffel 11 von "Die Höhle der Löwen" dabei. Wir stellen Ihnen die Investorin und Unternehmerin im Porträt näher vor.

Zum zweiten Mal in der Geschichte der Sendung wird mit Sarna Röser eine Gast-Löwin dabei sein und neben den bekannten Investoren von " Die Höhle der Löwen" die Möglichkeit haben, in verschiedene Start-Ups und Gründer zu investieren. In der vergangenen Staffel waren bereits die Ankerkraut-Gründer Anne und Stefan Lemcke als Gast-Löwen mit dabei und schnappten vor allem Ralf Dümmel den ein oder anderen Deal weg. Das Ehepaar war mit ihrem Unternehmen einst selbst in der Show aufgetreten und hatte damals 300.000 Euro von Frank Thelen für ihr Gewürz-Startup erhalten.

In Folge 5 der neuen Staffel wird nun Sarna Röser als Gast-Löwin und potenzielle Investorin mit dabei sein. Im Porträt stellen wir Ihnen die Unternehmerin näher vor. Woher kommt Sarna Röser? An welchen Unternehmen ist sie beteiligt? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

"Die Höhle der Löwen 2022", Lebenslauf: Sarna Röser wuchs im Familienbetrieb auf

Sarna Röser wurde am 04.07.1987 in Bietigheim-Bissingen geboren und wurde bereits früh von ihrem Vater in die Führung seines Unternehmens, der Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH, eingebunden. Nach ihrem Abitur studierte Röser von 2006 bis 2009 Internationale Betriebswirtschaftslehre in Stuttgart und an der University of Northumbria at Newcastle, woraufhin sie 2013 ein Aufbaustudium im Bereich Corporate Social Responsibility an der Hochschule Luzern absolvierte.

Neben ihrer Rolle als designierte Nachfolgerin für das Familienunternehmen, hat die 34-Jährige auch mit drei Geschäftspartnern Beamcoo gegründet, eine Plattform, die sich an Unternehmen richtet und es Mitarbeitern verschiedenster Branchen ermöglicht sich zu vernetzen und Ressourcen und Ideen zu teilen. Darüber hinaus ist sie seit 2018 Vorsitzende beim Verband der Jungen Unternehmer. In ihrer Position setzt sie sich unter anderem dafür ein, das Unternehmer-Bild in Deutschland zu überarbeiten. In einem Interview mit der FAZ sagte sie: "In Deutschland haben wir ein negatives Unternehmerbild. Im Tatort ist der Mörder am häufigsten ein Unternehmer."

"Die Höhle der Löwen 2022": Sarna Röser ist seit 2020 Aufsichtsrätin der Fielmann AG

Man könnte die 34-Jährige Unternehmerin als Workaholic bezeichnen, wenn man sich ansieht, in wie vielen verschiedenen Bereichen der Unternehmerwelt sie aktiv ist. So wurde sie 2020 das jüngste Mitglied im Aufsichtsrat der Fielmann AG, ist Mitglied im Beirat der Deutschen Bank sowie im Vorstand der Ludwig-Erhard-Stiftung und arbeitet außerdem in der Geschäftsführung der Röser-Unternehmensgruppe. Darüber hinaus hat sie auch ihren eigenen Podcast namens U-Talk by Sarna Röser, in dem sie mit Unternehmern und Politikern über die Wirtschaftslage und andere Themen der Betriebswirtschaft spricht. Unter anderem hatte sie bereits den Vorsitzenden der FDP und amtierenden Finanzminister Christian Lindner zu Gast.

Sarna Röser setzt sich politisch unter anderem für ein Überdenken der aktuellen Renten-Politik ein und möchte außerdem, dass in Deutschland endlich die Digitalisierung vorangeht: "Wir brauchen ein digitales Wirtschaftswunder. Wir müssen das Land auf den aktuellen Stand bringen", sagte sie im Interview mit der FAZ. Außerdem möchte Röser anderen Unternehmern den Sprung in die Selbstständigkeit erleichtern, was in Deutschland derzeit viel zu umständlich sei. Was in Lettland nur wenige Minuten dauere, erfordere in Deutschland bis zu neun Behördengänge, sagt sie. (AZ)