Alle Infos zu "Die Höhle der Löwen" 2022: Sendetermine und Sendezeit

Die Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" ist mit Staffel 11 zurück. Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit.

In "Die Höhle der Löwen" kämpfen bei Vox schon seit mehreren Jahren Investorinnen und Investoren um die Gründerinnen und Gründer mit den besten Geschäftsideen. Andersherum natürlich genauso. Denn auf die Nachwuchs-Unternehmerinnen und -unternehmer warten bei einem erfolgreichen Pitch nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern ebenfalls die jahrelange Erfahrung der Löwinnen und Löwen sowie die Unterstützung bei der Expansion ihres Unternehmens. Im Gegenzug erhalten die Investorinnen und Investoren Unternehmensanteile.

In der neuen Staffel von DHDL bleibt alles wie gewohnt - doch Moment: Eine Änderung gibt es. In Staffel 11 wird weibliche Power groß geschrieben, denn zusätzlich zu den gewohnten Löwinnen und Löwen ist eine neue Gast-Jurorin dabei.

Wer ist die neue Löwin? Wann startete die diesjährige Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2022? Und wie liegen Sendetermine und Sendezeit? Hier finden sie alle relevanten Infos zu Staffel 11.

"Die Höhle der Löwen" 2022: Wann war der Start bei Vox?

Die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" startete am 4. April 2022 auf Vox. Wie üblich wird wöchentlich eine neue Folge ausgestrahlt.

"Die Höhle der Löwen" 2022: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 11

Staffel 11 von "Die Höhle der Löwen" läuft wie gewohnt jeden Montag zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf Vox. Die neue Staffel DHDL wird ab April 2022 neun Folgen lang zu sehen sein.

Hier geben wir Ihnen einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten von "Die Höhle der Löwen" 2022:

Folge 1: 04.04.2022, 20.15 Uhr

Folge 2: 11.04.2022, 20.15 Uhr

Folge 3: 18.04.2022, 20.15 Uhr

Folge 4: 25.04.2022, 20.15 Uhr

Folge 5: 02.05.2022, 20.15 Uhr

Folge 6: 09.05.2022, 20.15 Uhr

Folge 7: 16.05.2022, 20.15 Uhr

Folge 8: 23.05.2022, 20.15 Uhr

Folge 9: 30.05.2022, 20.15 Uhr

Übertragung und Wiederholung von "Die Höhle der Löwen" 2022

Die Übertragung und Wiederholung von "Die Höhle der Löwen" 2022 übernimmt wie gewohnt der Sender Vox. Zusätzlich läuft die Sendung im Live-Stream bei RTL+. Mit einem kostenpflichtigen Account bei RTL+ (4,99 Euro pro Monat) können Sie die Folgen auch im Nachhinein als Wiederholung online abrufen.

Die Jury: Wer sind die Investoren bei "Die Höhle der Löwen"?

In der "Die Höhle der Löwen"-Jury sind auch 2022 die bekannten Investorinnen und Investoren: Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler.

Die Investoren in der Jury von "Die Höhle der Löwen". Foto: TVNOW

Zusätzlich ist in Staffel 11 eine neue Gast-Löwin dabei: Unternehmerin Sarna Röser. Damit gibt es in der 4. Folge von DHDL erstmals mehr Löwinnen als Löwen. Die Gründerinnen und Gründer haben außerdem zum zweiten Mal in der Geschichte der Sendung die Gelegenheit, mit ihren Start-ups nicht nur die Haupt-Jury, sondern auch eine Gast-Löwin zu überzeugen. Im Interview mit Vox sagt sie: "Ich freue mich, als neue Gast-Löwin bei 'Die Höhle der Löwen' dabei zu sein. Ich möchte dazu beitragen, junge Unternehmer in Deutschland sichtbarer zu machen, um noch mehr Menschen fürs Unternehmertum zu begeistern!"

Gast-Löwin Sarna Röser ist in Staffel 11 Teil der Jury. Foto: Bernd-Michael Maurer, RTL