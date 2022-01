Die Höhle der Löwen 2022: Wann kommt Staffel 11?

Auch 2022 wird es eine neue Staffel "Die Höhle der Löwen" bei Vox geben. Wir verraten Ihnen, was bisher über die elfte Ausgabe der Gründer-Show bekannt ist.

Bei " Die Höhle der Löwen" kämpfen bei Vox schon seit mehreren Jahren Investorinnen und Investoren um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Und die Gründerinnen und Gründer um einen Deal mit dem besten Investor. Denn auf die Nachwuchs-Unternehmer warten bei einem erfolgreichen Pitch nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern ebenfalls die jahrelange Erfahrung der Investoren und Unterstützung bei der Expansion ihres Unternehmens. Im Gegenzug erhalten die Investoren Unternehmensanteile.

Wann startet die diesjährige Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2022? Was ist bereits zu den neuen Ausgaben der Show bekannt? Hier verraten wir es.

Die Höhle der Löwen 2022: Wann ist der Start bei Vox?

Bisher hat Vox noch keinen konkreten Termin für den Start der neuen Folgen von "Die Höhle der Löwen" 2022 bekanntgegeben. Dass es definitiv eine elfte Staffel geben wird, hat der Sender aber bestätigt. Im letzten Jahr gab es sogar zwei Staffeln der beliebten Show im TV zu sehen. Eine im Frühjahr und eine im Herbst 2021. Vermutlich wird DHDL auch 2022 im März starten.

Staffel 11: Sendetermine und Sendezeit von "Die Höhle der Löwen" 2022

Auch zu den konkreten Sendeterminen und zur Sendezeit hat sich Vox bisher noch nicht geäußert. Die Annahme liegt jedoch nahe, dass die Sendung wieder an ihrem altbekannten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Die Folgen sind in der Regel auch im Stream bei RTL+ abrufbar.

Wer sind die Investoren bei "Die Höhle der Löwen"?

In der Jury von "Die Höhle der Löwen" 2021 saßen diese bekannten Investorinnen und Investoren - allesamt erfolgreiche und millionenschwere Unternehmer, die sogenannten "Löwen":

Carsten Maschmeyer

Nico Rosberg

Ralf Dümmel

Dagmar Wöhrl

Nils Glagau

Judith Williams

Georg Kofler

Es ist durchaus wahrscheinlich, dass alle - oder zumindest der Großteil - der sieben Investoren auch 2022 wieder dabei sein werden.

