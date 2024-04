Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen" 2024: Der Unternehmer, Hobbysportler und Investor im Portrait

Nils Glagau sitzt auch in Staffel 15 wieder in der Jury von "Die Höhle der Löwen". Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um den 48-jährigen Unternehmer im Porträt.

Juror und Investor Nils Glagau ist auch in der Übertragung der 15. Staffel von "Die Höhle der Löwen" wieder zu sehen. Aber wer ist der Unternehmer, der seit 2019 in der Jury von "Die Höhle der Löwen" neben bekannten Investoren wie Ralf Dümmel oder Carsten Maschmeyer sitzt? In diesem Porträt stellen wir Ihnen den Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol näher vor.

"Die Höhle der Löwen" 2024 - ein kurzer Steckbrief zu Nils Glagau: Vermögen, Größe, Geburtsort

Das sind die wichtigsten Infos zum Investor Nils Glagau, der seit Staffel 6 bei "Die Höhle der Löwen" dabei ist und in der Show als Geldgeber und Mentor für diverse Start-Ups und Unternehmen fungiert:

Name: Nils Glagau

Alter: 48 Jahre

Geburtstag: 31. Oktober 1975

Größe: 188 cm

Vermögen: geschätzt auf ca. 30 Millionen Euro (nicht offiziell bestätigt)

Geburtsort: Bad Homburg

Beruf: Unternehmer und Investor

Porträt: Nils Glagau ist Ethnologe und Orthomol-Geschäftsführer

Nils Glagau führt das Familienunternehmen Orthomol inzwischen in zweiter Generation. Sein Vater gründete das Familienunternehmen 1991 gemeinsam mit einem Partner. Orthomol produziert Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel.

Dabei hat der Unternehmer eigentlich gar keinen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Nils Glagau, geboren am 31. Oktober 1975 in Bad Homburg vor der Höhe, studierte nach dem Abitur Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn. Er forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus. Als Sohn des Orthomol-Gründers Dr. Kristian Glagau arbeitete er von Beginn an im Familienunternehmen im Außen- und Innendienst mit.

2009 starb sein Vater, Woraufhin Nils Glagau die Orthomol-Geschäftsführung übernahm- und das erfolgreich. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Gemeinsam mit seiner Schwester Gesche Hugger besitzt Nils Glagau die Orthomol Holding GmbH. Glagau ist Herr über mehr als 400 Angestellte, wobei sich der Firmensitz des Unternehmens in Langenfeld bei Düsseldorf befindet.

Nils Glagau ist begeisterter Hobbysportler

In seiner Freizeit treibt Nils Glagau leidenschaftlich gern Sport, entdeckt auf Reisen weiterhin fremde Kulturen und liebt Literatur, Musik, Filme und das Kochen. Sonst ist über sein Privatleben wenig bekannt, dieses hält er aus der Öffentlichkeit bewusst heraus.

Die Firma des begeisterten Hobbysportlers ist in der Vergangenheit bereits bei dem Fußballverein Fortuna Düsseldorf als Sponsor in Erscheinung getreten. Außerdem haben bereits diverse Läufer und Schwimmer Sponsorenverträge mit dem Konzern abgeschlossen. Gleiches gilt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Seit 2019 ist Glagau als Investor bei der VOX-Gründer-Show " Die Höhle der Löwen" zu sehen. Auch in der diesjährigen 15. Staffel kehrt Nils Glagau zurück und sitzt in der Jury. (AZ)