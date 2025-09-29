„Die Höhle der Löwen“ 2025: Judith Williams stand in ganz Europa auf der Bühne

Die Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ ist zurück und geht bereits in ihre 18. Staffel. Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer warten neue Unternehmer, interessante Geschäftsideen, engagierte Investoren und einige Überraschungen. Mit dabei ist erneut Judith Williams. Sie war von Beginn an Teil der Investorinnen und Investoren der Sendung und pausierte lediglich in Staffel 14 und 15. Judith Williams ist in Deutschland und den USA aufgewachsen und arbeitet als Unternehmerin und Fernsehmoderatorin. Im Rahmen der neuen Staffel von DHDL bewertet sie wieder Start-ups und unterstützt mögliche Geschäftsmodelle, zusammen mit ihren Jury-Kollegen Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel und Frank Thelen. Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zu Judith Williams für Sie zusammengetragen.

Beruf, Alter, Herkunft: ein kurzer Steckbrief zu Judith Williams

Die erfolgreiche Unternehmerin ist 2025 in der Herbst-Staffel von „Die Höhle der Löwen“ wieder als Investorin dabei. Hier haben wir einige Infos zu Judith Williams für Sie zusammengestellt:

Name: Judith Williams

Geburtstag: 18. September 1971

Geburtsort: München

Beruf: Unternehmerin, Investorin, Moderatorin

Erfolgsregel: „Arbeite an dir selbst“

Instagram: judithwilliams_official

DHDL 2025: Judith Williams musste ihre Gesangkarriere beenden

Judith Williams wurde am 18. September 1971 in München-Perlach geboren. Laut ihrer eigenen Webseite stand sie bereits im Alter von vier Jahren gemeinsam mit ihrem Vater Daniel Lewis Williams das erste Mal auf der Bühne. Wenn man sie in der ersten Klasse gefragt hat, was sie werden wolle, hätte Judith immer „Sängerin“, geantwortet. Die Liebe zur Performance behielt sie bei und studierte in Köln klassischen Gesang und an der Londoner Royal Academy of Music Ballett. Als Sopranistin stand sie in ganz Europa auf der Bühne. Mit 24 Jahren spielte sie „Maria“ in der „West Side Story“, was Judith Williams als ihre „Leibrolle“ beschreibt. Wenig später erhielt Williams eine schockierende Diagnose: An ihrer Gebärmutter wurde ein gutartiger Tumor entdeckt.

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Judith Williams im Porträt

Sie musste sich zwischen einer Hormontherapie mit vorübergehendem Stimmverlust und damit gegen ihre Gesangkarriere oder gegen ein Familienleben mit Kindern entscheiden. Sie entschied sich gegen das Singen, doch die Entscheidung fiel ihr nicht leicht. Nach der Behandlung hat sie einen Job als Empfangsdame im Fitnessstudio angenommen, wo sie schließlich ihr Talent zum Verkaufen entdeckte.

Anschließend kam sie als Moderatorin zu QVC und arbeitete beim Teleshoppingsender HSE24. Dort vertreibt sie seit 2007 eigene Produktlinien. 2011 eröffnete sie ein eigenes Schönheitsinstitut und ist damit sehr erfolgreich.

Mittlerweile ist Judith Williams froh über ihren Karrierewechsel. Über den Schicksalsschlag spricht sie in ihrer Biografie „Stolpersteine ins Glück“. Seit 2011 ist die 53-Jährige mit Alexander-Klaus Stecher verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Ende Juni 2021 hat Judith Williams ein Foto ihrer Familie gepostet. Die Unternehmerin hat mehr als 297.000 Abonnenten auf Instagram (Stand: August 2025).

In der Jury von „Die Höhle der Löwen“ ist Judith Williams mit einer kurzen Unterbrechung seit Staffel 1 dabei. Die Sendetermine: Staffel 18 von „Höhle der Löwen“ 2025 umfasst acht Folgen. Um die Übertragung kümmert sich wie gewohnt der Free-TV-Sender VOX.

Expansion im Beauty-Markt: Judith Williams etabliert Kosmetik weltweit

Die in München geborene US-Amerikanerin Judith Williams gründete im Jahr 2007 ein eigenes Unternehmen im Bereich Kosmetik. Die Marke etablierte sich zunächst im europäischen Teleshopping und entwickelte sich dort zu einer der führenden Anbieterinnen. 2009, also zwei Jahre nach dem Start, weitete Williams ihre Aktivitäten auf dem britischen Markt aus und kooperierte mit dem Teleshopping-Sender QVC in London. In den folgenden Jahren folgte die Expansion in weitere internationale Märkte, darunter Russland und Australien. 2017 gelang es dem Unternehmen, den Vertrieb über den reinen TV-Kanal hinaus auf den stationären Handel auszuweiten.