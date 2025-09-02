„Die Höhle der Löwen“ 2025: Sendetermine von Staffel 18 - Wann kommen die neuen Folgen?

„Die Höhle der Löwen“ ist eine seit 2014 vom Fernsehsender VOX ausgestrahlte Gründer-Show, in der Start-up-Unternehmen und Einzelpersonen ihre Geschäftsideen vor einer Gruppe von Investorinnen und Investoren präsentieren. Ziel der Teilnehmenden ist es, eine finanzielle Beteiligung zur Weiterentwicklung ihrer Produkte zu gewinnen.

Der Ablauf folgt einem klaren Muster. Die Gründerinnen und Gründer stellen in einem kurzen Pitch ihre Idee vor, nennen den gewünschten Investitionsbetrag und bieten dafür einen bestimmten Unternehmensanteil an. Anschließend beantworten sie Fragen der Investorinnen und Investoren – in der Sendung als „Löwen“ bezeichnet. Zeigt die Jury Interesse, können einzelne oder mehrere Löwen ein Angebot machen, woraufhin oft verhandelt wird. Ein „Deal“ kommt nur dann zustande, wenn sich beide Seiten einigen. Neben dem bekannten Ablauf bringt Staffel 18 zwei Neuerungen mit sich: Backstage-Einblicke und Pitch-Duelle.

Wann kommt die 18. Staffeln von „Die Höhle der Löwen“? Wie läuft die Übertragung ab? Und wer sitzt in der Jury? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zur 18. Staffel gibt es hier.

„Die Höhle der Löwen“: Die Sendetermine von Staffel 18

Am 25. August 2025 kehrte „Die Höhle der Löwen“ ins Fernsehen zurück. VOX zeigt insgesamt acht neue Folgen der Gründershow, die immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr laufen. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung warten wollte, konnte die Episoden bereits eine Woche früher auf RTL+ streamen. Dort begann die Staffel schon am 18. August 2025 um 0 Uhr.

Demnach ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: Montag, 25. August 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 2: Montag, 1. September 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 3: Montag, 8. September 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 4: Montag, 15. September 2025 um 20.15 Uhr bei VOX , mit Gast-Löwin Lena Gercke

Folge 5: Montag, 22. September 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 6: Montag, 29. September 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 7: Montag, 6. Oktober 2025 um 20.15 Uhr bei VOX

Folge 8: Montag, 13. Oktober 2025 um 20.15 Uhr bei VOX , mit Gast-Löwe Christian Miele

Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ Staffel 18 im TV und Stream

Die Ausstrahlung der 18. Staffel übernimmt wie gewohnt der Privatsender VOX im Free-TV. Wer die Sendung lieber online verfolgen möchte, kann auf das kostenpflichtige Streamingangebot von RTL+ ausweichen. Dort stehen die Folgen bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung und können jederzeit gestreamt werden. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abo, das in der günstigsten Variante 5,99 Euro pro Monat kostet. Eine klassische Wiederholung im linearen Fernsehprogramm ist nicht vorgesehen.

Das ist die Jury von „Die Höhle der Löwen“ 2025

In der 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ hat sich im Vergleich zur vorherigen Staffel einiges in der Jury verändert. Einige Investorenstühle, die in Staffel 17 noch besetzt waren, sind nun leer geblieben – die Zusammensetzung wurde damit verkleinert. Nicht mehr mit dabei sind: Nils Glagau, Tijen Onaran und Tillman Schulz. Gleichzeitig kehrt ein bekanntes Gesicht zurück: Frank Thelen, der bereits in den ersten Staffeln zum festen Kern der Sendung gehört, nimmt nach einer Pause wieder Platz in der Runde der Löwen.

Die Löwen der 18. Staffel sind im Einzelnen:

In zwei Folgen von „Die Höhle der Löwen“ 2025 sind zusätzlich diese beiden Gast-Löwen dabei:

Lena Gercke, Model und Unternehmerin

Christian Miele, Technologie-Investor

Was ist neu in Staffel 18 von „Die Höhle der Löwen“ 2025?

Erstmals gibt es Einblicke in den sogenannten Ankunftsbereich, in dem Moderator Amiaz Habtu die Gründerinnen und Gründer unmittelbar vor ihrem Pitch empfängt. Diese Sequenzen zeigen die Teilnehmenden in einem Moment hoher Anspannung und Vorfreude. Diese Aufnahmen ermöglichen einen authentischen Blick auf die emotionale Vorbereitung unmittelbar vor dem Auftritt vor den Investoren. Die neu gestaltete Gründer-Lounge mit verschiedenen Sitzecken, einer Küche und einem Beautybereich schafft Raum für persönliche Momente, in denen auch Familie und Freunde der Gründer stärker sichtbar werden.

Neu eingeführt wurden sogenannte Battle-Pitches. Zwei Gründer-Teams präsentieren ihre Ideen in jeweils einer Minute im direkten Vergleich. Nur eines der Teams erhält daraufhin die Gelegenheit, seine Ideen ausführlich vor der Jury vorzustellen. Das andere muss die Sendung an dieser Stelle ohne weitere Präsentation verlassen.

In der 18. Staffel sind auch einige bekannte Persönlichkeiten aus dem Profisport zu sehen. Ex-Nationalspieler Marvin Plattenhardt stellt gemeinsam mit seiner Frau ein eigenes Geschäftsmodell vor. Oliver Kahn ist in einem kurzen Auftritt als Markenbotschafter zu sehen. Zudem zeigt ein Wiederbesuch die Weiterentwicklung der Porridge-Marke „3Bears“, bei der inzwischen Fußballer Harry Kane als Unterstützer mitwirkt.