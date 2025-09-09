„Die Höhle der Löwen“ 2025: Übertragung von Staffel 18 im TV und Stream

„Die Höhle der Löwen“, kurz DHDL, bekommt eine weitere Staffel. Ende August 2025 ging es los mit der Ausstrahlung der neuen Episoden, in denen Gründerinnen und Gründer sich darum bemühen, lukrative Deals an Land zu ziehen. Das Konzept der Sendung sieht seit jeher folgendermaßen aus: Verschiedene, teils sehr originelle Geschäftsideen werden von den jeweiligen Urhebern vor einer Jury aus erfolgreichen Unternehmern, den sogenannten „Löwen“, präsentiert. Ihr Ziel besteht darin, einen oder mehrere Investoren zu finden, die bereit sind, in die vorgestellten Start-ups zu investieren und sie damit beim Aufbau und Wachstum zu unterstützen. „Die Höhle der Löwen“ kombiniert dementsprechend Unterhaltung mit wirtschaftlichem Know-how und bietet dem Fernsehpublikum Einblicke in die Welt der Unternehmensgründung.

Die erste Staffel der Gründershow wurde im Jahr 2014 ausgestrahlt. Mit der Zeit hat sich das Format zu einem festen Bestandteil des deutschen Fernsehprogramms gemausert – 17 Staffeln wurden innerhalb der letzten elf Jahre produziert und ausgestrahlt. Nun geht es weiter mit Staffel 18. Wann genau fällt der Startschuss für die neuen Folgen? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um DHDL gibt es hier in diesem Arikel.

So läuft die Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ 2025

Wie eingangs bereits erwähnt, startete Staffel 18 von „Die Höhle der Löwen“ im Spätsommer bei VOX: Am 25. August lief die erste Folge der neuen Herbststaffel im TV, auf der Streaming-Plattform RTL+ ging es bereits etwas früher los, nämlich am 18. August.

Da die 18. Staffel der Gründershow im Programm von VOX ausgestrahlt wird, gibt es die neuen Episoden wie gewohnt kostenlos im Free-TV zu sehen. Dank RTL+ ist es allerdings auch möglich, die aktuelle Herbststaffel von DHDL online im Stream zu verfolgen. Ganz umsonst ist das allerdings nicht, denn die Nutzung von RTL+ kostet – zumindest dann, wenn Sie gewisse Extras wünschen. Das kostenlose „Free“-Paket bietet zwar Zugriff auf Inhalte, aber mit Werbung sowie eingeschränkten Funktionen. Die kostenpflichtigen Pakete sind RTL+ Basic für 5,99 Euro pro Monat, Premium für 8,99 Euro und Max für 12,99 Euro monatlich.

Ein „alter Hase“ als Neuzugang in der Jury von „Die Höhle der Löwen“ 2025

In der neuen Staffel kehrt mit Frank Thelen ein erfahrener „Löwe“ zurück in die Jury. Der 49-jährige Unternehmer war bereits von 2014 bis 2020 Teil der Sendung und feierte im vergangenen Herbst für die Jubiläumsfolge sein Comeback im Löwenrudel. In der 18. Staffel ist Thelen nun wieder dauerhaft als Investor mit dabei – an der Seite seiner Jury-Kollegen und -Kolleginnen Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler.

Hier noch einmal die Jury von „Die Höhle der Löwen“ 2025 im Überblick: