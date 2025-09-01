„Die Höhle der Löwen“ 2025: Das sind die Produkte und Gründer heute am 1. September

Die erfolgreiche Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist aktuell mit Staffel 18 montagsabends im Programm von VOX zu sehen. Auch in den neuen Episoden stellen wieder verschiedene Gründerinnen und Gründer ihre eigens entwickelten Produkte vor und hoffen auf anschließend auf finanzielle Unterstützung seitens der DHDL-Jury. Das Löwenrudel hat sich personell im Vergleich zur vorherigen Staffel ein klein wenig verändert. Tijen Onaran, Tillman Schulz und Nils Glagau sind in der aktuellen Staffel nicht mehr mit dabei. Stattdessen besteht die Jury in den neuen Folgen aus Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer. Zwischendurch treten Lena Gercke und Christian Miele als Gastjuroren in Erscheinung.

Bei der Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ 2025 heute am 1. September haben die Jurorinnen und Juroren wieder die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Start-ups zu investieren. Welche Gründer sind in Folge 2 mit dabei? Welche Produkte haben sie mitgebracht? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier in diesem Artikel.

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Das sind die Gründer und ihre Produkte heute am 1. September

Folgende Gründer und Produkte sind in der zweiten Folge von „Die Höhle der Löwen“ 2025 am 1. September mit dabei:

„Miss Mineva‘s“ aus Bielefeld

Gründerin Minever Zevker hat mit ihrem Startup „Miss Mineva‘s“ eine gesunde Alternative zur klassischen Tütensuppe entwickelt – fermentierte, protein- und ballaststoffreiche Suppenpulver auf Basis von Hülsenfrüchten, Gemüse, Kräutern und Gewürzen. Ohne künstliche Zusätze, dafür im Handumdrehen zubereitet. Das Produkt ist inspiriert von der traditionellen Tarhana-Suppe, die in der Türkei, in Griechenland und dem Balkan als „Mutter aller Tütensuppen“ und Wundermittel gilt, da sie durch die Fermentation besonders nährstoffreich ist. Das Ziel der Gründerin: Alltagsküche, die nährt, schmeckt und guttut. Die Suppen gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen „Kürbis Garam Masala“, „Tomate, Paprika, Kräuter“ und „Erbse, Minze, Kokos“, sowie in unterschiedlichen Verpackungsgrößen. Minevers Vision geht weit über ihre Suppen hinaus: „Im nächsten Schritt folgen Cup-Gerichte, die dem Prinzip meiner Suppenwunder folgen: fermentiert, natürlich, protein- und ballaststoffreich.“ Für 200.000 Euro bietet die 42-Jährige den Löwen zehn Prozent ihrer Unternehmensanteile an.

„hey mela“ aus Hannover

Mit einer Triggerwarnung starten die Gründer Stephanie Pfeil-Coenen, Dr. Alina Eilers und Stanislaus Hans in ihren Pitch – und sorgen damit für Gänsehaut. Das Biotech-Start-up Phaeosynt aus Hannover enthüllt die wenig bekannte Wahrheit hinter handelsüblichen Antikörpertests, zu denen auch Schwangerschaftstests gehören: Noch immer sterben dafür Tiere. Die Gründer beweisen, dass es auch anders geht, nämlich ganz ohne Tierleid. Die Lösung: „hey mela“, ein zum Patent angemeldeter Schnelltest, dessen Antikörper in der Kieselalge produziert werden. Diese benötigt lediglich Salzwasser, Licht und moderate Temperaturen. Mit dem ersten Produkt, einem veganen Schwangerschaftstest, will „hey mela“ den Markt verändern. Die Anwendung ist gewohnt einfach, das Ergebnis zuverlässig – anders ist nur das Herstellungsverfahren. „Wir setzen technologisch und ethisch völlig neue Maßstäbe – und wollen das weltweit zum neuen Standard machen“, so Stephanie Pfeil-Coenen. Ihr Angebot von 200.000 Euro für zwei Prozent der Firmenanteile polarisiert allerdings sehr.

„Plansalt“ aus Berlin

Salz ist lebensnotwendig, zugleich aber auch ein globales Gesundheitsrisiko. Menschen konsumieren zu viel davon, genauer gesagt: zu viel Natriumchlorid. Die gesundheitlichen Folgen sind verheerend: Bluthochdruck, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Das möchten Lucia Scheffner, Daniel Siebert und Dr. Karl Schlumbach, die Gründer von „Plantsalt“, ändern. Nämlich mit BettaSalt, einem pflanzenbasierten Mineralsalz, das bis zu 50 Prozent weniger Natrium enthält als klassisches Tafelsalz – und gleichzeitig mit wichtigen Mineralien wie Kalium, Magnesium, Zink oder Jod angereichert ist. Die Basis bilden salzliebende Pflanzen wie Queller und Algen, die mit einem eigens entwickelten Verfahren ein neuartiges, harmonisches und aromatisch komplexes Salz liefern. Dr. Karl Schlumbach, Experte in der Lebensmittelbranche, weiß, dass 80 Prozent des Natriums, das der Mensch aufnimmt, aus verarbeiteten Lebensmitteln stammt. 99 Prozent der Weltbevölkerung konsumieren täglich zu viel Natrium und es sei somit das größte ernährungsbedingte Problem unserer Zeit. Deshalb möchte „Plantsalt“ auch Lebensmittelhersteller dabei unterstützen, das übermäßige Salz in ihren Produkten durch pflanzliche Alternativen zu ersetzen. Das Angebot der Gründer: 350.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

„Mamaye“ aus Neu-Isenburg

Yemi Desalegn und Bahleby Tewelde sind die Gründer vom Start-up „Mamaye“. Mitgebracht haben sie nicht nur ihr ostafrikanisches Essen im Glas, sondern auch ihre Familie als emotional support. Schon vor dem Pitch in der „Höhle der Löwen“ rollen die ersten Tränchen. Alle hoffen auf den Deal, der das Leben verändert. Mit ihren fertig gewürzten veganen Gerichten in Bio-Qualität möchte das Gründer-Paar eine neue kulinarische Richtung in die deutsche Küche bringen. Gründerin Yemi stammt aus Äthiopien, ihr Mann Bahleby ist „ein Frankfurter Jung“ mit eritreischen Wurzeln. In ihren Rezepten verbinden sie Tradition mit moderner Convenience, gewürzt wird mit traditionellen Mischungen wie Berbere, die den Speisen eine angenehme, aromatische Schärfe verleihen. Die Inspiration: Bahlebys Mutter, die das Paar mit liebevoll gekochten Gerichten versorgte – besonders während der Schwangerschaft, als das Gründerpaar ihr erstes Kind erwartete. „Mamaye“ bedeutet übersetzt „meine Mutter“. Für 150.000 Euro bieten Yemi und Bahleby zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

Neu bei „Die Höhle der Löwen“ 2025: Das Battle

Beim Battle treten zwei verschiedene Start-ups direkt gegeneinander an und haben jeweils eine Minute Zeit, um das Löwenrudel von ihrer Idee zu überzeugen. Nur wer dieses Battle gewinnt, erhält weitere Zeit mit der Jury und damit die Chance auf den wichtigen Deal. Am 1.9.25 treten folgende Gründer mit ihren Produkten im Battle gegeneinander an:

„Capsello“ aus Schmelz

Zahnarzt Christian Flasch (55)

Produkt: Hygienische Zahnbürstenbox „Capsello“ inkl. Mundspülbecher

Angebot: 80.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile

„Radanker“ aus Engstingen

Brüder Gerd (58) und Achim Christner (65)

Produkt: „Radanker“, eine Aufstellmöglichkeit für Fahrräder ohne Ständer

Angebot: 70.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile