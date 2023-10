"Die Höhle der Löwen": Produkte und Gründer heute am 16. Oktober

Weiter geht es mit der 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen". Hier erfahren Sie alles rund um die Produkte und Gründer der neuen Folge heute am 16. Oktober.

In der 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen" auf VOX präsentieren Gründerinnen und Gründer weiterhin ihre Produkte und hoffen auf die Unterstützung der Löwen. Dieses Mal begrüßt die Show Tijen Onaran als neue Jurorin anstelle von Judith Williams, die seit 2014 Teil des Teams war. Die Moderation übernimmt Amiaz Habtu, und die Jury besteht neben Tijen Onaran aus Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler, Ralf Dümmel, Tillman Schulz, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau.

Bei der heutigen Übertragung am 16. Oktober 2023 steht eine weitere Entscheidungsrunde für die Löwen bevor, bei der sie aus einer Auswahl von Gründern und ihren Produkten auswählen müssen. Welche Gründer und Produkte in dieser Folge vorgestellt werden, erfahren Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte heute am 16. Oktober

Auch heute am 16. Oktober um 20.15 Uhr auf VOX können die Gründer der Jury ihre Produkte vorstellen und auf einen Deal mit den Juroren hoffen. Die Jury kann in ein von ihnen gewähltes Produkt investieren und somit den Gründern finanziell unter die Arme greifen. Auch ein Wiedersehen mit einer ehemaligen Teilnehmerin der Show steht am 16. Oktober an: Gründerin Linda Koller aus Dresden konnte in der Frühjahrsstaffel 2023 den Löwen Ralf Dümmel mit ihrem Produkt "Brilamo" überzeugen.

Hier finden Sie eine kurze Vorstellung der Gründer und deren Produkten, die am 16. Oktober sich den Juroren von " Die Höhle der Löwen" stellen werden:

Doris Diebold (42) und Morris Kurz (26) aus Münschen - hey circle

Doris Diebold und Morris Kurz stellen mit "hey circle" ein Mehrwegversandsystem für den Onlinehandel vor, das darauf abzielt, Müll und CO2-Emissionen zu reduzieren. Das System bietet robuste, wiederverwendbare Boxen und Taschen, die bis zu 50 Mal zwischen Online-Shops und Kunden hin und her geschickt werden können und damit Abfall und CO2-Emissionen minimieren. Das Gründerduo sucht in der Sendung "Die Höhle der Löwen" 550.000 Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile, um ihre Vision eines nachhaltigen Versands in Deutschland zu verwirklichen.

Dr. Michelle Luckas (26, promovierte Mathematikerin) aus Darmstadt - peas of joy

Dr. Michelle Luckas, eine promovierte Mathematikerin, präsentiert den Löwen ihr Produkt "peas of joy" – ein süßes Linsen-Granola, das eine proteinreiche und getreidefreie Frühstücksoption bietet. Sie betont die Vorteile von Linsen als umweltfreundliche Proteinquelle und die geringe Verzehrmenge von Hülsenfrüchten in Deutschland im Vergleich zu Getreide. Wenn sie die Löwen von den Geschmacksrichtungen beeindrucken kann, bietet Michelle für einen Deal ein Angebot von 90.000 Euro für 20 Prozent der Unternehmensanteile an.

Sandro Heindl (39) und Peter Richter (51) aus Roding - Tonis SchimmelSchock 5.0

Sandro Heindl, ein erfahrener Maler- und Lackierermeister, stellt gemeinsam mit Markenbotschafter Peter Richter eine innovative Lösung für das weitverbreitete Problem von Schimmel in Wohnungen vor. Ihr Produkt "Tonis SchimmelSchock 5.0" ist eine benutzerfreundliche antimikrobielle Spezialfarbe, die Schimmel effektiv eindämmen soll und eine langfristige Verhinderung der Schimmelbildung verspricht, ohne dabei auf Chlorbleichmittel zurückzugreifen. Sie bieten den Löwen 25 Prozent der Unternehmensanteile für eine Investition von 200.000 Euro an, in der Hoffnung, den idealen Löwen für ihr Geschäft zu finden.

Brüder Bilal (37) und Cihan Dalgic (34) aus Peissenberg - Haepsi

Die Brüder Bilal und Cihan Dalgic stellen ihre umweltfreundliche Verpackungslösung "Kebag" für Döner und andere Gerichte vor. "Kebag", hergestellt aus unbehandeltem Papier, bietet eine nachhaltige Alternative zu Aluminium-beschichteten Verpackungen und ermöglicht eine bessere Produktqualität. Sie suchen nach einem strategischen Partner, um in den deutschen und europäischen Markt einzusteigen und bieten 15 Prozent der Unternehmensanteile für eine Investition von 200.000 Euro an.

Sven Junglas (33) aus Berlin - Zeedz

"Zeedz" ist ein mobilfreundliches Spiel mit einem klaren Ziel: die Unterstützung des Klimaschutzes. Die Gründer von "Zeedz" möchten die riesige Gamer-Community als Klimaschutz-Helden aktivieren. Das Spiel verknüpft In-Game-Herausforderungen mit realen Wetterereignissen und Bildungsinhalten, um ein tiefgreifendes Verständnis für die Umwelt und den Klimawandel zu vermitteln. Die Spieler pflanzen Zeedles auf einer virtuellen Weltkarte, die echte Wetterbedingungen benötigen, um zu wachsen und sich zu entwickeln. "Zeedz" bietet nicht nur Unterhaltung, sondern leitet auch einen Teil der Einnahmen an grüne Non-Profit-Projekte auf der ganzen Welt weiter, um den Klimaschutz zu unterstützen. Die Gründer suchen einen Investor und bieten 10 Prozent der Unternehmensanteile für 600.000 Euro an, und sie hoffen, dass ihr Spiel die Welt positiv beeinflussen kann.