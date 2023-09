"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 18. September

Am Montag, dem 18.9.23, läuft eine neue Folge von "Die Höhle der Löwen" bei Vox. Hier finden Sie alles rund um die Produkte und Gründer in der neuen Ausgabe.

Mit Staffel 14 ist die Gründershow "Die Höhle der Löwen" zurück auf VOX. In den neuen Folgen werden weiterhin Produkte von Gründerinnen und Gründern vorgestellt, die auf die Unterstützung der DHDL-Juroren hoffen. Anstelle der seit 2014 als Jurorin fungierenden Judith Williams ist mit Tijen Onaran eine neue Frau in die Riege der Löwen aufgenommen worden. Die Show wird von Amiaz Habtu moderiert, während außerdem Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler, Ralf Dümmel, Tillman Schulz, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Tijen Onaran als Juroren mit dabei sind.

Am Montag, dem 18. September 2023, müssen die Löwen wieder entscheiden in welche der vorgestellten Produkte sie investieren möchten. Welche Gründer werden ihre Produkte vorstellen? Wie sehen ihre Produkte aus? Alle Infos zur neuen Folge haben wir hier für Sie.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte am 18. September

Fünf Gründerteams werden ihre Produkte vorstellen. Die Juroren müssen entscheiden, welche Produkte sie unterstützen wollen. Hier finden Sie die Gründer und ihre Produkte für den 18. September:

Frinsh aus Jülich

Frinsh, also Frozen Ingwer Shots, sind gefrorene Ingwerwürfel für eine leichte Zubereitung von Ingwergetränken. Leipertz, dessen Oma ihm immer einen Ingwertee pro Tag für seine Gesundheit riet, will beschäftigten Menschen die Zubereitung vereinfachen. Das Konzept ist simpel: Die Eiswürfel sind einfach mit heißem Wasser oder Mineralwasser zu übergießen bevor das Getränk getrunken werden kann - keine Ziehzeit und kein lästiges Schälen. Für 75.000 Euro bietet Leipertz 20 Prozent seiner Firmenanteile an.

Urban Challenger aus Freiburg/Berlin

Die beiden Brüder stellen Urban Challanger vor; ein Stadtspiel, das es ermöglicht, Städte auf unterhaltsame Weise zu erkunden. Spieler müssen verschiedene Aufgaben auf der App lösen. Dabei stehen ihnen verschiedene Kategorien wie Explorer, Foodie, Time Traveller oder Natur zur Verfügung. Als Beweise für die Erfüllung von Aufgaben werden unter anderem Fotos oder Videos hochgeladen. Mit der App soll das Städteerkunden zu einer unterhaltsamen Herausforderung werden. Zurzeit ist sie allerdings nur für die Stadt Berlin geplant. Das Angebot von Daniel und Simon Heitz ist 60.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

ruby aus Berlin

Das Start-up ruby konzentriert sich auf die Steigerung der Libido und sexuellen Lust. Jasmin Karmann bietet mit ruby verschiedene luststeigernde Produkte wie Libido-Tee Maca und Libido-Kapseln an, die den natürlichen Hormonhaushalt unterstützen sollen. Dabei denkt sie ganz besonders an Frauen und die weibliche Lust, die im Gegenteil zur männlichen Lust nicht genug Aufmerksamkeit bekäme. 15 Prozent ihrer Firmenanteile bietet sie für 250.000 Euro an.

Sturfer aus Freilassing

Der Facharzt für Orthopädie und der Wirtschaftsingenieur aus Freilassing entwickelten den Sturfer, ein vielseitiges Sitzmöbelstück, um Rückenschmerzen zu bekämpfen und die Rückengesundheit zu verbessern. Durch wenige Handgriffe kann der ergonomische Bürostuhl in ein multifunktionales Trainingsgerät verwandelt werden. Als Trainingsgerät ermöglicht es tägliche Dehnübungen am Arbeitsplatz. Das Angebot ist 1,2 Millionen Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

NuNi aus Lippstadt

NuNi sind selbsthaftende Silikonpads für stillende Mütter. Als bequeme Alternative zu unbequemen Still-BHs ermöglichen sie das Tragen von Stilleinlagen ohne BH. Durch waschbare Stilleinlagen ist das Produkt wiederverwendbar, hautverträglich und umweltfreundlich. Für 90.000 Euro bieten sie 15 Prozent der Firmenanteile an.

Wiedersehen bei "Die Höhle der Löwen"

Am 18. September sind auch Birgit und Stefan Wenz zu sehen, die 2016 ihr Produkt in die "Höhle der Löwen" brachten. Sie stellten eine kinderleichte Becherküche für ein einfaches Backen und Kochen für Kinder vor. Ralf Dümmel investierte damals in ihr Produkt und heute noch sind das Gründerpaar und der Löwe ein Perfect Match.

Sendetermin und Stream von "Die Höhle der Löwen"

Seit dem 28. August 2023 läuft die Gründershow immer montags auf VOX um 20.15 Uhr. Neben der TV-Ausstrahlung können Sie die Folgen auch online bei RTL+ im VOX-Live-Stream sehen oder im Nachhinnein abrufen. Hier finden Sie eine Übersicht über die anstehenden Sendetermine der TV-Ausstrahlung: