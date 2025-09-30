„Die Höhle der Löwen“ vom 29.9.25: Diese Deals kamen zustande 

Die beliebte Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist momentan mit Staffel 18 montagabends im Programm von VOX zu sehen. Auch in den neuen Episoden präsentieren wieder verschiedene Gründerinnen und Gründer ihre eigens entwickelten Produkte und hoffen anschließend auf finanzielle Unterstützung seitens der DHDL-Jury. Personell hat sich das Löwenrudel im Vergleich zur vorherigen Staffel ein klein wenig verändert: Tijen Onaran, Tillman Schulz und Nils Glagau sind in der achtzehnten Staffel nicht mehr mit von der Partie. Stattdessen besteht die Jury in den neuen Folgen aus Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer. Im Staffelverlauf treten zudem Lena Gercke sowie Christian Miele als Gastjuroren in Erscheinung.

Bei der Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ 2025 am 29. September hatten die Jurorinnen und Juroren wieder die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Start-ups zu investieren. Welche Gründer waren in der gestrigen Folge mit dabei? Welche Produkte hatten sie mitgebracht und wer hat einen Deal bekommen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

„Die Höhle der Löwen“ vom 29.9.25: Diese Produkte und Gründer haben einen Deal bekommen

Diese Gründer konnten am 29. September 2025 einen Deal abstauben:

„KassenKompass“ aus Hamburg

„Wir bringen heute Ihre Versicherungswahl voll auf Kurs!“ Mit diesen Worten starteten Fiona Jasmut (27) und Ole Walkenhorst (27) ihren Pitch in der „Höhle der Löwen“. Ihr Start-up KassenKompass will Ordnung in den Krankenkassen-Dschungel bringen. Denn 90 Prozent der Deutschen sind gesetzlich versichert – und zahlen oft zu viel. Ein Wechsel lohnt sich: Bis zu 800 Euro pro Jahr lassen sich sparen. Über die digitale Plattform KassenKompass finden Nutzer in wenigen Klicks die passende Krankenkasse – und können direkt wechseln. Das Geschäftsmodell basiert auf einer festen Wechselprovision sowie Kooperationen mit Beratern und Unternehmen. „Wir wollen, dass sich Menschen überhaupt mit ihrer Krankenkasse beschäftigen – und vom Wettbewerb profitieren“, so Gründerin Fiona. Die Löwen waren beeindruckt, sahen aber auch Risiken: „Das ist leicht kopierbar, das kann jeder große Player nachbauen“, warnt Frank Thelen. Trotzdem gingen die zwei Gründer mit einem Deal nach Hause: Für einen Zuschuss von 300.000 Euro sicherte sich Investor Carsten Maschmeyer 20 Prozent der Firmenanteile.

„little Biker“ aus Siegen

Die Familienväter Jan Hass (37) und Steffen Gross (41) stellten gemeinsam mit ihren vier Kindern ihr Start-up „little Biker“ vor. Mit Charme und kindlicher Unterstützung präsentierten sie eine Erfindung, die Kindern das Radfahren lernen erleichtern soll – und den Eltern dabei Sicherheit gibt. „Das sind die süßesten Prozente, die wir je angeboten bekommen haben“, so Carsten Maschmeyer, als die Nachwuchs-Unterstützer das Deal-Angebot über 150.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile verkündeten. Die innovative Fahrrad-Lernweste verfügt über einen stabilen Haltegriff am Rücken, mit dem Eltern ihre Kinder beim Üben sicher führen, bremsen oder auch mal anschieben können. Dank verstellbarer Gurte wächst die Weste mit und lässt sich sogar über die Winterjacke ziehen. So soll Kindern ein angstfreier Start auf zwei Rädern, Rollschuhen oder dem Skateboard ermöglicht werden. Am Ende konnten die zwei Familienväter mit ihrem Produkt überzeugen. Löwe Ralf Dümmel sicherte sich 30 Prozent der Unternehmensanteile. Im Gegenzug unterstützt der Investor die Gründer mit 150.000 Euro.

„Die Höhle der Löwen“: Diese Produkte und Gründer gingen am 29. September 2025 leer aus

Folgende Gründer mussten ohne einen Deal die Show verlassen:

„Touchprint“ aus Berlin

Die Gründer Linus Walden (24), Max Winkler und Dyveke Walden (29) von Staytours haben mit „Touchprint“ ein besonderes Produkt entwickelt: Mithilfe von KI werden Fotos in ertastbare 3D-Reliefs verwandelt. So können Erinnerungen über den Tastsinn wieder erlebt werden. Nursen Draeger (55) kam mit ihrem Problem auf die Gründer zu – sie hat ihr Augenlicht verloren und konnte sich keine Fotos ihrer Familienmitglieder mehr anschauen, wenn sie diese vermisst. So entstanden die ersten Prototypen des Touchprints. Ob Einschulung, Hochzeit oder Haustier – alles lässt sich als taktiles Kunstwerk erfahrbar machen. Zudem arbeitet das Team mit Museen zusammen, um auch Kunstwerke zugänglich zu machen. Erfahrung im 3D-Druck brachte das Trio bereits mit: Ihr erstes Produkt „Bodyprint“ – detailgetreue Skulpturen vom eigenen Körper – ist vor allem bei Schwangeren beliebt. Ihr Angebot an die Löwen lautete wie folgt: 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Für einen Deal hat es bei „Die Höhle der Löwen“ allerdings nicht gereicht.

„Whacky“ aus Ingolstadt

Daniel Stadtmann (44), Dr. Peter Stiller (46) und Gregor Schleicher (46) wollten die Löwen mit Whacky – hochwertigen Bio-Rindfleischsticks ohne Zusatzstoffe – überzeugen. Ihr Versprechen: ein proteinreicher, gesunder Snack für alle, die genug von süßen Riegeln haben und beim kleinen Hunger bewusst genießen wollen. Mit einem Vize-Weltmeister als Markenbotschafter und bereits beachtlichen Umsatzzahlen im Rücken wittern die Gründer ihre große Chance. Doch in der Höhle zählt nicht nur der Geschmack, sondern auch Struktur und Branding. Ihr Angebot: 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Doch allzu gut kam ihre Vorstellung nicht an. Für Frank Thelen ist die Gesellschafter-Struktur eine „Red Flag“. Als die Gründer zudem bei der Frage nach ihrer Investoren-Erwartung eher zurückhaltend antworteten, verließ Carsten Maschmeyer demonstrativ mitten im Pitch die Höhle: Der Löwe hegte Zweifel am authentischen Interesse der Gründer, einen Deal zu machen. Auch die anderen Investoren waren nicht überzeugt, wodurch kein Deal zustande kam.

„Coby‘s“ aus Dresden

Die Dresdner Gründer Bruno Stein und Martin Emmrich haben mit ihrem Start-up Coby’s ein Kaffeekonzentrat entwickelt. Die Idee entstand während einer Japanreise, wo sie Cafés ohne klassische Kaffeemaschinen entdeckten. Ihr Produkt „Health Boost“ ist ein flüssiger Extrakt, der mit wenigen Tropfen in Wasser oder Milch ein Kaffeegetränk ergibt und sich durch seine kompakte Form leicht transportieren lässt. Es kann unterwegs, im Büro oder als Zusatz in Shakes genutzt werden. Mit diesem Konzept traten die Gründer in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ auf. Dort baten sie um 80.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile. Obwohl sie sich im Battle gegen ein Konkurrenzprodukt durchsetzten, kam kein Vertrag mit den Investorinnen und Investoren zustande.