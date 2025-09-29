„Die Höhle der Löwen“ 2025: Das sind die Produkte und Gründer heute am 29. September

Die beliebte Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist momentan mit Staffel 18 montagabends im Programm von VOX zu sehen. Auch in den neuen Episoden präsentieren wieder verschiedene Gründerinnen und Gründer ihre eigens entwickelten Produkte und hoffen anschließend auf finanzielle Unterstützung seitens der DHDL-Jury. Personell hat sich das Löwenrudel im Vergleich zur vorherigen Staffel ein klein wenig verändert: Tijen Onaran, Tillman Schulz und Nils Glagau sind in der achtzehnten Staffel nicht mehr mit von der Partie. Stattdessen besteht die Jury in den neuen Folgen aus Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer. Im Staffelverlauf treten zudem Lena Gercke sowie Christian Miele als Gastjuroren in Erscheinung.

Bei der Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ 2025 am 29. September haben die Jurorinnen und Juroren wieder die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Start-ups zu investieren. Welche Gründer sind in der aktuellen Folge mit dabei? Welche Produkte haben sie mitgebracht? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Das sind die Gründer und ihre Produkte heute am 29. September

„little Biker“ aus Siegen

Die Familienväter Jan Hass (37) und Steffen Gross (41) stellen gemeinsam mit ihren vier Kindern ihr Start-up „little Biker“ vor. Mit Charme und kindlicher Unterstützung präsentieren sie eine Erfindung, die Kindern das Radfahren lernen erleichtern soll – und den Eltern dabei Sicherheit gibt. „Das sind die süßesten Prozente, die wir je angeboten bekommen haben“, so Carsten Maschmeyer, als die Nachwuchs-Unterstützer das Deal-Angebot über 150.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile verkünden. Die innovative Fahrrad-Lernweste verfügt über einen stabilen Haltegriff am Rücken, mit dem Eltern ihre Kinder beim Üben sicher führen, bremsen oder auch mal anschieben können. Dank verstellbarer Gurte wächst die Weste mit und lässt sich sogar über die Winterjacke ziehen. So soll Kindern ein angstfreier Start auf zwei Rädern, Rollschuhen oder dem Skateboard ermöglicht werden. Von den kleinen Besuchern in der Höhle sind die Löwen begeistert – ob sie auch der Business-Case überzeugt, bleibt abzuwarten.

„Whacky“ aus Ingolstadt

Daniel Stadtmann (44), Dr. Peter Stiller (46) und Gregor Schleicher (46) wollen die Löwen mit Whacky – hochwertigen Bio-Rindfleischsticks ohne Zusatzstoffe – überzeugen. Ihr Versprechen: ein proteinreicher, gesunder Snack für alle, die genug von süßen Riegeln haben und beim kleinen Hunger bewusst genießen wollen. Mit einem Vize-Weltmeister als Markenbotschafter und bereits beachtlichen Umsatzzahlen im Rücken wittern die Gründer ihre große Chance. Doch in der Höhle zählt nicht nur der Geschmack, sondern auch Struktur und Branding. Ihr Angebot: 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile. Doch allzu gut kommt ihre Vorstellung nicht an. Für Frank Thelen ist die Gesellschafter-Struktur eine „Red Flag“. Als die Gründer zudem bei der Frage nach ihrer Investoren-Erwartung eher zurückhaltend antworten, verlässt Carsten Maschmeyer demonstrativ mitten im Pitch die Höhle: Der Löwe hegt Zweifel am authentischen Interesse der Gründer, einen Deal zu machen.

„KassenKompass“ aus Hamburg

„Wir bringen heute Ihre Versicherungswahl voll auf Kurs!“ Mit diesen Worten starten Fiona Jasmut (27) und Ole Walkenhorst (27) ihren Pitch in der „Höhle der Löwen“. Ihr Start-up KassenKompass will Ordnung in den Krankenkassen-Dschungel bringen. Denn 90 Prozent der Deutschen sind gesetzlich versichert – und zahlen oft zu viel. Ein Wechsel lohnt sich: Bis zu 800 Euro pro Jahr lassen sich sparen. Über die digitale Plattform KassenKompass finden Nutzer in wenigen Klicks die passende Krankenkasse – und können direkt wechseln. Das Geschäftsmodell basiert auf einer festen Wechselprovision sowie Kooperationen mit Beratern und Unternehmen. „Wir wollen, dass sich Menschen überhaupt mit ihrer Krankenkasse beschäftigen – und vom Wettbewerb profitieren“, so Gründerin Fiona. Die Löwen sind beeindruckt, sehen aber auch Risiken: „Das ist leicht kopierbar, das kann jeder große Player nachbauen“, warnt Frank Thelen. Für 300.000 Euro bieten die Gründer zehn Prozent ihrer Firma an.

„Touchprint“ aus Berlin

Die Gründer Linus Walden (24), Max Winkler und Dyveke Walden (29) von Staytours haben mit „Touchprint“ ein besonderes Produkt entwickelt: Mithilfe von KI werden Fotos in ertastbare 3D-Reliefs verwandelt. So können Erinnerungen über den Tastsinn wieder erlebt werden. Nursen Draeger (55) kam mit ihrem Problem auf die Gründer zu – sie hat ihr Augenlicht verloren und konnte sich keine Fotos ihrer Familienmitglieder mehr anschauen, wenn sie diese vermisst. So entstanden die ersten Prototypen des Touchprints. Ob Einschulung, Hochzeit oder Haustier – alles lässt sich als taktiles Kunstwerk erfahrbar machen. Zudem arbeitet das Team mit Museen zusammen, um auch Kunstwerke zugänglich zu machen. Erfahrung im 3D-Druck bringt das Trio bereits mit: Ihr erstes Produkt „Bodyprint“ – detailgetreue Skulpturen vom eigenen Körper – ist vor allem bei Schwangeren beliebt. Ihr Angebot an die Löwen: 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Neu bei „Die Höhle der Löwen“ 2025: Das Battle

Beim Battle treten zwei verschiedene Start-ups direkt gegeneinander an und haben jeweils eine Minute Zeit, um das Löwenrudel von ihrer Idee zu überzeugen. Nur wer dieses Battle gewinnt, erhält weitere Zeit mit der Jury und damit die Chance auf den begehrten Deal. Am 29.9.25 treten folgende Gründer mit ihren Produkten im Battle gegeneinander an:

„Coby‘s“ aus Dresden

Bruno Stein (23) und Martin Emmrich (23)

Angebot: 80.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile

„Sheers“ aus Köln

Laura Walter (31) und Tatjana Peters (30)

Angebot: 100.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile