"Die Höhle der Löwen": Sendetermine und Infos zu Staffel 12

Ende August ist Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen" erschienen. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel .

Erst im Mai lief die letzte Folge der elften Staffel von "Die Höhle der Löwen" auf Vox. Doch die Zuschauer müssen nicht lange auf eine neue Staffel der Erfolgssendung warten. Bevor die letzte Staffel zu Ende ging, war bereits Staffel 12 gedreht worden. In nur 20 Tagen sollen die Dreharbeiten für die neue Staffel über die Bühne gegangen sein.

Die neue Staffel bringt wieder einiges an Neuerungen mit sich. Gemeint sind hier nicht nur neue Ideen, die unter anderem von Prominenten den Löwen vorgestellt werden. Auch unter den Investoren gibt es einige Änderungen, diesmal ist ein neues Gesicht mit dabei.

Für alle, die auf die neue Staffel gespannt warten, haben wir hier alle Infos rund um Start und Sendetermine von "Die Höhle der Löwen", Staffel 12, zusammengestellt.

Wann war der Start von "Die Höhle der Löwen", Staffel 12?

Staffel 11 von "Die Höhle der Löwen" lief beim Sender VOX im Frühling 2022 an. Noch vor dem Herbst diesen Jahres kehrte die Sendung nun mit Staffel 12 zurück. Offizieller Sendestart war der 29. August 2022. VOX hat also keine Zeit verloren und die sehr erfolgreiche Sendung so schnell wie möglich ins Programm zurückgeholt.

"Die Höhle der Löwen": Sendetermine und Sendezeit von Staffel 12

Wie gewohnt gibt es auch in Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen" ab dem 29. August eine neue Folge pro Woche. Noch hat VOX nicht alle Sendetermine der acht neuen Folgen offiziell bestätigt - fest steht jedoch, dass es ohne anderweitige Programmänderungen jeden Montag eine neue Episode zu sehen geben wird. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 29. August 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 2: 05. September 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 3: 12. September 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 4: 19. September 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 5: 26. September 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 6: 03. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 7: 10. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Folge 8: 17. Oktober 2022, 20.15 Uhr, Vox

Das ist die Jury bei Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen"

Wie gewohnt besteht die Jury aus bekannten und erfolgreichen Unternehmern. Mit dabei sind auch diesmal wieder die bekannten Gesichter der vergangenen Staffel. Doch es gibt auch eine Neuerung: In Folge 5 wird die Gast-Investorin Diana zur Löwen mit dabei sein.

Wir haben Ihnen hier eine Zusammenfassung der an der neuen Staffel beteiligten Jury von "Die Höhle der Löwen" 2022 zusammengestellt:

"Die Höhle der Löwen", Staffel 12: Übertragung und Wiederholung der Show

Wie läuft die Übertragung und Wiederholung von "Die Höhle der Löwen" im TV oder Stream ab? Wie immer wird die Sendung "Die Höhle der Löwen" im Free-TV vom Sender VOX übertragen. Die Folgen werden zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Für all diejenigen, die sie um diese Zeit nicht sehen können oder möchten, gibt es die Möglichkeit, "Die Höhle der Löwen" zu jeder beliebigen Uhrzeit zu streamen. Da dies für alle bisherigen Staffeln der Show der Fall ist, ist auch davon auszugehen, dass es für Staffel 12 ebenfalls der Fall sein wird.

Wer auf die Möglichkeit des Streams zurückgreifen möchte, benötigt ein Abo des Streamingdienstes RTL+. Auf diesem sind bereits die vergangenen Staffeln der Serie verfügbar. Ein solches Abo ist ab 4,99 Euro im Monat zu haben.