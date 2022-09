"Die Höhle der Löwen" 2022: Wer ist Diana zur Löwen?

Eine neue Löwin stößt zumindest zeitweise zum Rudel: Diana zur Löwen wird zur (Gast-) Löwin bei der Höhle der Löwen. Wir stellen sie hier im Porträt vor.

Während die Gründerinnen und Gründer ihre Innovationen, Produkte und Ideen bisher den Löwinnen und Löwen Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler vorstellen durften, kommt Diana zur Löwen als Gastlöwin in einer Folge dazu und erweitert die Jury in der Löwenhöhle.

"Die Höhle der Löwen" 2022 - Diana zur Löwen im Porträt

Die 27-Jährige ist bei der neuen Staffel " Die Höhle der Löwen" als Gastlöwin am Start. Man kennt sie vor allem von Social Media, denn Diana zur Löwen ist seit mehr als 10 Jahren als Content Creatorin aktiv: Mehr als eine Millionen Menschen folgen ihr beispielsweise auf Instagram, auf YouTube sind es knapp 600.000 Personen.

Außerdem hat Diana zur Löwen ein Bachelorstudium abgeschlossen: Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Ihre Abschlussarbeit lief unter dem Titel "Erfolgskriterien bei der Produktplatzierung auf YouTube".

"Die Höhle der Löwen" 2022 - Woher kommt ihr unternehmerisches Know-How?

"Influencerin, ok, aber was hat das mit Unternehmen und Investitionen zu tun?", mag manch einer nun sagen. Abgesehen von ihrem Erfolg im Internet und dem BWL-Studium hat Diana zur Löwen bereits in verschiedene Start-Ups investiert. Eine Auswahl ihrer Beteiligungen:

Nelly ( Digitalisierung von Arztpraxen)

von Arztpraxen) Ostrom ( Ökostrom )

) Femtasy (Erotische Audio)

Junto (Business Training)

Um in "Unternehmen zu investieren, die dem Mainstream voraus sind und die Digitalisierung und Nachhaltigkeit voranbringen" hat Diana zur Löwen 'Rawr Ventures' gegründet.

Doch auch ihr Erfolg auf den verschiedenen Social Media Kanälen weiß Diana zur Löwen zu nutzen und berät Unternehmen mit Blick auf deren Social Media Strategien.

"Die Höhle der Löwen"-Jurorin Diana zur Löwen - Wie hat sie sich politisiert?

Zu Beginn ihrer Karriere war Diana zur Löwen eine Influencerin wie sie im Buche steht: "Sex-, Flirt- und Partytipps" bestimmten ihren Content, beschrieb die taz die junge Frau einst vor einem Interview. Dort erklärt die damals 24-Jährige, wie sie sich immer mehr politischen Themen zuwandte - Auslöser seien Fridays for Future und Themen wie die EU-Urheberrechtsreform gewesen.

"Die Höhle der Löwen"-Jury: Die Bücher von Gastlöwin Diana zur Löwen

Influencerin, Gründerin, Investorin UND Schriftstellerin? Mit 27 Jahren kann Diana zur Löwen auf ein beeindruckendes Portfolio zurückblicken. Das erste Buch von Diana zur Löwen war noch ein Buch für beste Freundinnen, die beiden darauf folgenden Werke behandelten grob gesagt ein Thema: Junge Frauen. Beide Bücher sind als Ratgeber zu verstehen, die jedes für junge Frauen wichtige Thema aufgreifen, beispielsweise Menstruation oder Masturbation.

"Die Höhle der Löwen" - Kontroverses Interview mit Jurorin Diana zur Löwen

Das gesellschaftliche Engagement von Diana zur Löwen im Feminismus und Klimaschutz, das sich seit 2019 entwickelte, ist lobenswert, das steht außer Frage. Bei einem Interview in Kapstadt mit dem Afrikakorrespondenten vom Handelsblatt, Wolfgang Drechsler, das zur Löwen auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte, sprach Drechsler verallgemeinernd von "dem Afrikaner". Die Reaktion von Diana zur Löwen? Keine. Nach dem Shitstorm löschte sie das Video. Zwar äußerte sie sich später in einem YouTube-Video dazu und hinterlegte weiterführende Links und Bücher zu Rassismus, doch das ursprüngliche Video blieb gelöscht.

(AZ)