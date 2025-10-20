"Die Höhle der Löwen" vom 20.10.25: Diese Deals kamen zustande 

Zurzeit ist Staffel 18 der beliebten Gründershow „Die Höhle der Löwen“ montagabends im Programm von VOX zu sehen. In den neuen Episoden präsentieren wieder verschiedene Gründerinnen und Gründer ihre eigens entwickelten Produkte und erhoffen sich anschließend finanzielle Unterstützung vonseiten der DHDL-Jury. Personell hat sich das Löwenrudel im Vergleich zur vorherigen Staffel neu aufgestellt, zumindest in Teilen: Tijen Onaran, Tillman Schulz und Nils Glagau zählen in der achtzehnten Staffel nicht mehr zu den Juroren. Stattdessen setzt sich die Jury in den neuen Folgen aus Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer zusammen. Im Verlauf der Staffel treten zudem Lena Gercke sowie Christian Miele als Gastjuroren in Erscheinung.

Bei der Übertragung von „Die Höhle der Löwen“ 2025 am 20. Oktober haben die Löwinnen und Löwen ein letztes Mal die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Start-ups zu investieren, denn die kommende Episode ist bereits die Letzte der aktuellen Staffel. Welche Gründer sind in der neuen Folge mit dabei? Welche Produkte haben sie mitgebracht und welche Angebote unterbreiten sie der Jury? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos gibt es hier in diesem Artikel.

"Die Höhle der Löwen" 2025: Diese Produkte haben am 20. Oktober einen Deal bekommen

Diese Gründer und ihre Produkte bekamen am Montag, 20.10.25, einen Deal:

„Precision“ aus München

Mit ihrem Start-up „Precision“ wollen Dr. Fabio Labriola, Philipp von Plato und Malte Zeeck die Milchbranche revolutionieren. Ihre gemeinsame Mission: Eine Milch, die aussieht, schäumt und schmeckt wie echte Kuhmilch – aber ohne all die Nachteile für Gesundheit, Umwelt und Tierwohl. Das Trio hat eine völlig neue Generation von Milch entwickelt, die zu 97 Prozent ohne Kuh auskommt, 70 Prozent weniger Zucker enthält, reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist und durch präbiotische Ballaststoffe sogar die Darmgesundheit fördern soll. Zudem bringen die drei Gründer reichlich Erfahrung mit: Sie haben bereits mehrere Unternehmen, darunter „Westwing“, „fashionette“ und „InterNations“, gegründet, mit aufgebaut und erfolgreich verkauft. Ihr Angebot: 500.000 Euro für acht Prozent der Firmenanteile. Die Jury zeigt sich beeindruckt vom Gründerteam und der großen Vision. Doch am Unternehmenswert und der Markteinführung scheiden sich die Geister. Letzten Endes gab es einen Deal mit Frank Thelen: Eine Million Euro für 12 Prozent der Firmenanteile.

„Chrambl“ aus Leonding (Österreich)

Nach seinem ersten Auftritt in der zweiten DHDL-Staffel wagt Gründer Alexander Kraml nun ein spektakuläres Comeback. Im prunkvollen Kaiser-Outfit präsentiert er diesmal „Chrambl“ – einen nachhaltigen Multiwaschwürfel im wiederverwendbaren Baumwollfilterbeutel, der bis zu fünf Waschgänge lang saubere Wäsche verspricht. Das Konzept dahinter: Weniger Plastik, weniger Verpackung, weniger Emissionen – und dennoch volle Waschkraft. Der „Seifenkaiser der Republik Österreich“ blickt dabei auf eine bewegte Unternehmergeschichte zurück: Nach einem geplatzten Deal, Insolvenz und persönlichen Schicksalsschlägen startet er nun neu und ist entschlossener denn je. „Umfallen ist kein Problem. Aufstehen muss man“, sagt Alexander Kraml. Mit „Chrambl“ will er mindestens eine kleine Wasch-Revolution lostreten. Sein Angebot: 125.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. Mit Ralf Dümmel einigte er sich schließlich auf folgenden Deal: 125.000 Euro für 25 Prozent.

DHDL vom 20.10.25: Diese Gründe und Produkte gingen leer aus

„SKYNOPOLY“ aus Dortmund

Mit einer Videobotschaft von seinem Testimonial – Ex-Fußballer Oliver Kahn – überrascht Gründer Dr. Conrad Dreier das Löwenrudel. „Wenn ich mich mal entschlossen habe, so etwas zu tun, dann können Sie davon ausgehen, dass es mich nicht nur interessiert, sondern dass ich hundertprozentig davon überzeugt bin“, so der Markenbotschafter über „SKYNOPLY“. Die Rechts-Plattform hat es sich zur Aufgabe gemacht, Grundstückseigentümer bei der Vermarktung ihrer Überflugrechte für Logistikdrohnen zu unterstützen. Dr. Conrad Dreier selbst bringt die fachliche Expertise mit: Er ist promovierter Jurist und auf Luftverkehrsrecht spezialisiert. Mit seiner Plattform „SKYNOPOLY“ möchte er es Grundstückseigentümern ermöglichen, ihre bislang ungenutzten Überflugrechte für Drohnenlogistik zu vermarkten. „Wir schaffen den rechtlichen Rahmen für eine Infrastruktur, die in Zukunft selbstverständlich sein wird“, so der Jurist. Mit „SKYNOPOLY“ könnten Grundstücksbesitzer zu „Air-Space-Vermietern“ werden – und Teil eines Milliardenmarktes. Glauben die Investorinnen und Investoren an die Vision des Gründers und investieren 100.000 Euro für fünf Prozent der Firmenanteile?

„DOGGYBIRTHDAY“ aus Jesteburg

Die Gründerinnen Nadine Peters und Pamela Tinnemeyer wollen mit ihrem Start-up „DOGGYBIRTHDAY“ und ihren Pawty-Produkten den Hundegeburtstag in Deutschland groß machen. Im Sortiment: Eine getreidefreie Kuchen-Backmischung sowie natürliches „Konfetti“ – Backdekor aus Kokosraspeln –, ein Hunde-Sektchen und passende Accessoires wie Geburtstagswimpel und Krönchen. Entstanden ist die Idee, als die beiden für ihre eigenen Hunde nach besonderen Geburtstagsprodukten suchten und feststellten, dass es in Deutschland bislang keine Marke für dieses Thema gibt. „Obwohl hierzulande 10 Millionen Hunde leben und deren Herrchen und Frauchen jedes Jahr über fünf Milliarden Euro für sie ausgeben“, erklärt Nadine Peters. In den USA sind Hunde-Partys längst ein viraler Trend. Nun wollen die Gründerinnen auch hier den Markt erobern. Ihr Ziel: „DOGGYBIRTHDAY“ soll zur ersten Adresse für alle werden, die den Geburtstag ihres Hundes zu einem unvergesslichen Erlebnis machen wollen. Für 50.000 Euro bieten sie 20 Prozent ihrer Firmenanteile.

„alangu“ aus Köln

Gründer Alexander Stricker tritt gemeinsam mit Christina Schäfer, Gebärdensprach-Expertin und Teamleiterin bei „alangu“, auf die Bühne – begleitet von den Dolmetscherinnen Sophia und Sandra. Ihre Mission: Barrieren für taube Menschen abbauen. Weltweit leben rund 70 Millionen Gehörlose, für die Gebärdensprache Muttersprache ist – Schriftsprache dagegen oft eine Fremdsprache. Mit dem Gebärdensprach-Avatar-Baukasten von „alangu“ können Kommunen ihre Services per Mausklick barrierefrei machen: Informationen vom neuen Personalausweis bis zu Freizeitangeboten werden automatisch in Gebärdensprache übersetzt. Möglich macht das eine KI-gestützte Übersetzungstechnologie, die auf Daten basiert, die zuvor mit Motion-Capture-Verfahren erfasst wurden und schon heute über 140 Themen abdeckt. „Wir entwickeln von der Community – für die Community“, so Christina Schäfer. Und Alexander Stricker ergänzt: „Unsere Vision ist eine digitale Welt, die wirklich für alle zugänglich ist.“ Ihr gemeinsames Angebot an die Löwen: 900.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.