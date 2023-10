Janna Ensthaler bei "Die Höhle der Löwen" 2023: Die Glossybox-Gründerin im Portrait

Janna Ensthaler ist auch in Staffel 14 von "Die Höhle der Löwen" als Investorin mit dabei. Hier stellen wir Ihnen die Karrierefrau näher vor.

In der Sendung "Die Höhle der Löwen" buhlen seit 2014 verschiedene Gründerinnen und Gründer mit ausgefallenen, kreativen und innovativen Geschäftsideen um die Gunst der dortigen Investoren. Diese verfügen nicht nur über das nötige Kapital, sondern bringen auch die entsprechende Expertise und zahlreiche wichtige Kontakte mit, um die Gründer und ihre Start-ups zu unterstützen. In jeder Folge müssen sich die Kandidaten vor der "Die Höhle der Löwen"-Jury behaupten.

Die langjährige Löwin Dagmar Wöhrl erhält auch in Staffel 14 wieder weibliche Unterstützung durch die Investorin Janna Ensthaler. Diese ist im Gegensatz zu Judith Williams auch in der Übertragung von Staffel 14 zu sehen.

Doch wer ist die gebürtige Hamburgerin? Hier in unserem Porträt erfahren Sie mehr über die Löwin, die in Staffel 14 von " Die Höhle der Löwen" zum zweiten Mal dabei ist.

Janna Ensthaler in Staffel 14 von "Die Höhle der Löwen": Ein kurzer Steckbrief

In diesem Steckbrief finden Sie Eckdaten zu Janna Ensthaler im Überblick:

Name: Janna Ensthaler

Alter : 39 Jahre

: 39 Jahre Geburtsort : Pogeez, Hamburg

: Pogeez, Wohnort: Berlin

Beruf: Unternehmensgründerin und Investorin

Investorin Janna Ensthaler im Porträt

Janna Ensthaler wurde in Hamburg geboren und ist die Tochter des ehemaligen Stern-Chefredakteurs Rolf Schmidt-Holtz, der unter anderem auch schon im Verwaltungsrat des Kölner TV-Senders RTL saß. Nachdem Ensthaler ihre Schullaufbahn mit einem Abiturschnitt von 1,0 abgeschlossen hatte, studierte sie an einer der bekanntesten und angesehensten Universitäten der Welt.

Von 2002 bis 2005 absolvierte sie ihren Bachelor an der University of Oxford. Danach folgte ein weiteres Studium in der britischen Hauptstadt London. Im Anschluss daran arbeitete die in Berlin lebende Investorin für mehrere Jahre als Beraterin bei der Firma Bain & Company und stand Unternehmen mit ihrer Expertise zur Seite.

Janna Ensthaler ist Mitgründerin von Glossybox

Im Jahr 2010 machte sich die Karrierefrau schließlich selbstständig und gründete den Kosmetikboxen-Versender Glossybox mit. In den ersten beiden Jahre flossen mehr als 50 Millionen Euro an Kapital in Glossybox, für die damalige Verhältnisse der neugegründeten Firma eine überaus hohe Summe. Nach zwei Jahren verließ Janna Ensthaler Glossybox im Jahr 2012 schließlich wieder.

Im Anschluss daran steckte die Unternehmerin viel Zeit in ihr ebenfalls selbst gegründetes Start-up Kaiserwetter, eine in Hamburg ansässige Restaurantkette, die gesundes Fast-Food anbietet. Den Großteil ihrer Anteile der Firma verkaufte sie im Jahr 2017 jedoch an zwei Gastronomen. Von 2013 bis 2020 war Ensthaler zudem als Mitgründerin und Vorsitzende der Event-Location-Plattform Eventinc aktiv. Seit Anfang 2021 ist sie das Gesicht des Food- und GreenTech-Start-ups Green Generation Fund, welches in Berlin sitzt.