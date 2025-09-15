Janna Ensthaler bei „Die Höhle der Löwen“ 2025: Porträt der „Glossybox“-Gründerin

In der Sendung „Die Höhle der Löwen“ buhlen seit 2014 verschiedene Gründerinnen und Gründer mit ausgefallenen, kreativen und innovativen Geschäftsideen um die Gunst der dortigen Investoren. Diese verfügen nicht nur über das nötige Kapital, sondern bringen auch die entsprechende Expertise und zahlreiche wichtige Kontakte mit, um die Gründer und ihre Start-ups zu unterstützen. In jeder Folge müssen sich die Kandidaten vor der „Die Höhle der Löwen“-Jury behaupten. Janna Ensthaler erhält auch in Staffel 18 wieder weibliche Unterstützung durch die langjährigen Investorinnen Dagmar Wöhrl und Judith Williams. Mit dabei sind außerdem Ralf Dümmel, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer.

Doch wer genau ist die gebürtige Hamburgerin? Hier in unserem Porträt von Janna Ensthaler erfahren Sie mehr über die Löwin, die in Staffel 18 von „Die Höhle der Löwen“ erneut dabei ist und regelmäßig zur besten Sendezeit auf den Bildschirmen zu sehen ist.

Janna Ensthaler in Staffel 18 von „Die Höhle der Löwen“: Ein kurzer Steckbrief

In diesem Steckbrief finden Sie die wichtigsten Eckdaten zu Janna Ensthaler im Überblick. Sie ist auch in der Übertragung der 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ unter den Investoren.

Name: Janna Ensthaler

Alter : 41 Jahre

Geburtsort : Pogeez, Hamburg

Wohnort: Berlin

Beruf : Unternehmensgründerin und Investorin

Instagram: jannaensthaler

Investorin Janna Ensthaler im Porträt

Janna Ensthaler wurde in Hamburg geboren und ist die Tochter des ehemaligen Stern-Chefredakteurs Rolf Schmidt-Holtz, der unter anderem auch schon im Verwaltungsrat des Kölner TV-Senders RTL saß. Nachdem Ensthaler ihre Schullaufbahn mit einem Abiturschnitt von 1,0 abgeschlossen hatte, studierte sie an einer der bekanntesten und angesehensten Universitäten der Welt.

Von 2002 bis 2005 absolvierte sie ihren Bachelor an der University of Oxford. Danach folgte ein weiteres Studium in der britischen Hauptstadt London. Im Anschluss daran arbeitete die in Berlin lebende Investorin für mehrere Jahre als Beraterin bei der Firma Bain & Company und stand Unternehmen mit ihrer Expertise zur Seite.

Janna Ensthaler ist Mitgründerin von „Glossybox“

Im Jahr 2010 machte sich die Karrierefrau schließlich selbstständig und gründete den Kosmetikboxen-Versender „Glossybox“ mit. Nach zwei Jahren verließ Janna Ensthaler „Glossybox“ im Jahr 2012 schließlich wieder.

Im Anschluss daran steckte die Unternehmerin viel Zeit in ihr ebenfalls selbst gegründetes Start-up Kaiserwetter, eine in Hamburg ansässige Restaurantkette, die gesundes Fast-Food anbietet. Den Großteil ihrer Anteile der Firma verkaufte sie im Jahr 2017 jedoch an zwei Gastronomen. Von 2013 bis 2020 war Ensthaler zudem als Mitgründerin und Vorsitzende der Event-Location-Plattform Eventinc aktiv. Bis heute gehört sie dort dem Beirat an. Seit Anfang 2021 ist sie zudem das Gesicht des Food- und GreenTech-Start-ups Green Generation Fund, welches in Berlin sitzt. Mit dieser Firma investiert Janna insbesondere in innovative Unternehmen, die Lösungen zur klimaschonenden Energiegewinnung entwickeln. 2022 veröffentlichte die Europäische Kommission, dass der „Greenland Generation Fund“ bereits 100 Millionen Euro gesammelt und investiert hat.

Laut Manager Magazin gehört Janna Ensthaler seit 2023 zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Sie ist an über 100 Unternehmen beteiligt.