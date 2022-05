Jury von "Die Höhle der Löwen" 2022: Die Investoren und Juroren

Das ist die Jury von "Die Höhle der Löwen" 2022: Wir stellen Ihnen die Investoren der aktuellen Staffel 11 vor.

Bei Vox läuft mittlerweile bereits die 11. Staffel von "Die Höhle der Löwen". Die Jury hat sich im Vergleich zur vergangenen Staffel im Herbst 2021 kaum verändert. Doch eine Änderung gibt es - und zwar mehr Frauen Power. Hier stellen wir die Investoren vor.

"Die Höhle der Löwen": Jury 2022 - Die Investorinnen und Investoren

Nico Rosberg

Der 35-jährige ehemalige deutsche Rennfahrer Nico Rosberg kam 2020 neu in "Die Höhle der Löwen". Rosberg holte sich 2016 den Weltmeister-Titel in der Formel 1, beendete daraufhin seine Motorsportkarriere und ist seitdem als Investor und Nachhaltigkeitsunternehmer im Bereich grüne Mobilität und Zukunftstechnologien aktiv.

Rosberg nahm im Jahr 2019 am Weltwirtschaftsforum in Davos teil und äußerte sich öffentlich zur Klimakrise. Angesichts der globalen Erwärmung fordert er den Umstieg der Formel 1 auf Elektrofahrzeuge und engagiert sich zudem für die Überwindung von Verbrennungsmotoren im Personenverkehr. In Davos stellte er ein von seiner Firma TRE gemeinsam mit Schaeffler entwickeltes Chassis für ein autonom fahrendes Elektrotaxi vor.

Nico Rosberg Foto: Thomas Frey/dpa

Video: ProSieben

Judith Williams

Judith Williams wurde 1971 in München geboren. Sie ist eine deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin. Judith Williams studierte klassischen Gesang. Nach zahlreichen Erfolgen als Sängerin wurde bei ihr ein Tumor entdeckt – die anschließende Hormontherapie führte zu einem Stimmverlust, der ihre Karriere als Sängerin zunächst beendete.

1999 startete sie daraufhin als Verkaufs-Moderatorin beim Teleshopping-Sender QVC . Ein Jahr später wechselte sie zum Shopping-Sender H.O.T., der heute als HSE24 bekannt ist. Die später von ihr gegründete "Judith-Williams-Marken-Welt“ bietet mehr als 800 Luxus-Kosmetik-Produkte an. Seit 2014 ist sie als Investorin bei der Vox-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" im Einsatz.

Judith Williams Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Ralf Dümmel

Ralf Dümmel wurde 1966 in Bad Segeberg geboren. Er begann seine Karriere 1988 als Verkaufsassistent, später wurde er Gesellschafter und Geschäftsführer von DS Produkte. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 400 Mitarbeiter. Es ist Entwickler und Lieferanten von Non-Food-Artikeln für Versand-, Lebensmittel- und Einzelhändler sowie Discounter.

In seiner langjährigen Laufbahn hat Ralf Dümmel alle Facetten des Handelswesens kennengelernt und sich den Ruf als Spezialist für Produktion und Vertrieb von Non-Food-Produkten erarbeitet. Viele Wochen im Jahr ist Ralf Dümmel in der ganzen Welt unterwegs, um Lieferanten und Kunden zu treffen. Vor allem Asien gehört zu den Gebieten, in denen er sich bestens auskennt. Der Vater von drei Kindern lebt mit Lebensgefährtin Anna Heesch in Hamburg, ist großer Fußballfan und liebt gutes Essen.

Ralf Dümmel Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Dagmar Wöhrl

Dagmar Wöhrl, geboren am 5. Mai 1954 in Nürnberg, studierte nach ihrem Abitur Jura und war ab 1987 als Anwältin und Unternehmerin tätig. Von 1990 bis 1994 gehörte sie dem Stadtrat von Nürnberg an. Zwischen 1994 und 2017 saß sie für die CSU im Deutschen Bundestag.

Neben ihrer wirtschaftspolitischen Karriere engagiert sich Dagmar Wöhrl leidenschaftlich für Kultur und Soziales. Sie ist in vielen Gremien humanitärer Organisationen aktiv tätig. Ihr Herz gehört aber auch den Tieren, sie baute als langjährige Präsidentin des Tierschutzvereins Nürnberg das erste Welpenhaus Europas. Darüber hinaus gründete die zweifache Mutter zum Andenken an ihren im Jahr 2001 verunglückten Sohn die Emanuel-Wöhrl-Stiftung.

Dagmar Wöhrl Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Carsten Maschmeyer

Der 1959 in Bremen geborene "Die Höhle der Löwen"-Investor Carsten Maschmeyer gehört zu den bekanntesten und wohl auch schillerndsten Wirtschaftsmenschen Deutschlands. Schon kurz nach dem Abitur entdeckte er seine Leidenschaft fürs Geld. Die von ihm gegründete Finanzvertriebsgesellschaft AWD Holding AG stand wegen ihren umstrittenen Verkaufsmethoden zeitweise unter massiver öffentlicher Kritik. 2007 kaufte ein Schweizer Lebensversicherer das Unternehmen für 1,9 Milliarden Franken.

Heute vereint Maschmeyer unter dem Dach der Maschmeyer Group seine gesamten Aktivitäten. Mit dem eigens für "Die Höhle der Löwen" gegründeten Frühphasenfinanzierer Seed & Speed hilft Maschmeyer den Start-ups. Mit seiner Frau Veronica Ferres lebt er in München.

Carsten Maschmeyer Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Dr. Georg Kofler

Georg Kofler, langjähriger Vorstandschef der ProSieben Media AG und der Premiere AG, ist heute Hauptaktionär und CEO der Social Chain Group, einem integrierten Social Media Unternehmen mit den Geschäftsfeldern Social Publishing, Social Marketing und Social Commerce. Nach seinem Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien mit anschließender Promotion begann er seine Karriere 1985 als persönlicher Referent des ORF-Generalintendanten.

Später war er Assistent und Büroleiter von Leo Kirch in dessen Medien-Unternehmen. Kofler war Gründer und ab 2000 Vorstandsvorsitzender bei H.O.T., einem Homeshopping-Netzwerk. 2007 zog er sich aus dem Mediengeschäft zurück und gründete eine eigene Beteiligungsholding, mit der er bis heute in Start-ups investiert. Seit 2017 ist er Juror und Investor in "Die Höhle der Löwen".

Dr. Georg Kofler Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Nils Glagau

Nils Glagau, geboren am 31. Oktober 1975 in Bad Homburg vor der Höhe, ist Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, das Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert. Der Unternehmer studierte nach dem Abitur Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn und forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters im Jahr 2009 übernahm Nils Glagau die Orthomol-Geschäftsführung.

Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung. In seiner Freizeit treibt Nils Glagau leidenschaftlich gern Sport, entdeckt auf Reisen weiterhin fremde Kulturen und liebt Literatur, Musik, Filme und das Kochen. Seit 2019 ist er als Investor bei der VOX -Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen.

Nils Glagau Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Gast-Löwin in Staffel 11: Sarna Röser

Sarna Röser kommt aus Mundelsheim bei Stuttgart und wurde 1987 geboren. Nach dem Abitur entschied sie sich für ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaft in Stuttgart und in Newcastle. Sie ist designierte Nachfolgerin ihres Vaters, der Geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens Zementrohr- und Betonwerke Karl Röser & Sohn GmbH ist. Zusätzlich ist sie Mitgesellschafterin von "Fair VC GmbH", einer Gesellschaft, die Beteiligungen an Start-Up Unternehmen hält.

Seit 2018 ist die Gast-Löwin Bundesvorsitzende des Wirtschaftsverbandes "Die jungen Unternehmer" von "Die Familienunternehmer e.V." Zudem ist sie seit 2020 Teil des Aufsichtsrats der Fielmann AG und sitzt als eine der Jüngsten im Beirat der Deutschen Bank AG. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung und gehört zum Kuratorium des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. In der neuen Staffel 11 von "Die Höhle der Löwen" 2022 wirkt sie als Gast-Jurorin der Show mit.

Gast-Löwin Sarna Röser ist in Staffel 11 Teil der Jury. Foto: Bernd-Michael Maurer, RTL

