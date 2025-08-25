Neue Jury bei „Die Höhle der Löwen“ 2025: Ein Investor kehrt nach langer Zeit zurück

„Die Höhle der Löwen“ ist 2025 mit neuen Sendeterminen zu sehen – es handelte sich bereits um die 18. Staffel der Gründershow. Am 25. August 2025 kehrt die erfolgreiche Gründer-Show mit neuen Episoden zurück. Die Übertragung im TV wird wie gewohnt vom Sender VOX übernommen, die Sendung gibt es aber auch schon vorab bei RTL+ zu sehen. Auf der Streaming-Plattform fällt der Startschuss bereits eine Woche vor der TV-Premiere, nämlich am 18. August. Auch in der 18. Staffel von DHDL wird wieder hart verhandelt: In jeder Folge präsentieren Gründerinnen und Gründer ihre Produkte den Investoren und hoffen darauf, dass sich einer der Löwen an ihrem Unternehmen beteiligt. Moderator der Sendung ist auch dieses Mal wieder Ermias „Amiaz“ Habtu.

Bei den Löwen handelt es sich um erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer aus verschiedenen Branchen wie E-Commerce, Technologie, Lebensmittel, Mode oder Handel. Neben Kapital bringen sie unternehmerisches Know-how, Netzwerk, Vertriebskanäle und Medienreichweite ein.

Wie genau sieht also die Jury bei „Die Höhle der Löwen“ 2025 aus? Wer sind die Investoren und wer ist 2025 als Gast-Löwe dabei? Das erfahren Sie hier – wir stellen Ihnen alle Jury-Mitglieder der neuen Staffel vor.

Jury bei „Die Höhle der Löwen“ 2025: Das sind die Juroren in Staffel 18

Die Gründer-Show wird 2025 mit einer Herbststaffel wieder auf die Bildschirme zurückkehren. Die Jury bei „Die Höhle der Löwen“ besteht aus diversen Investorinnen und Investoren. Sie bekommen in der Sendung verschiedene Geschäftsideen vorgestellt und müssen entscheiden, ob sie investieren und so die Gründer und ihre Innovation unterstützen – oder eben nicht. In der 18. Staffel kommt es zu Veränderungen in der Jury. Zwei Investoren und eine Investorin verlassen die Show, und ein bekannter Löwe feiert sein Comeback.

Nach mehreren Jahren Pause ist Frank Thelen wieder dabei. Im Gespräch mit VOX sagt er: „Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Die Energie im Studio ist beeindruckend, vor allem in dem Moment, wenn starke Gründer die ‚Höhle‘ betreten und ihr Start-up pitchen. ‚Die Höhle der Löwen‘ ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie.“

Neben Thelen setzen sich auch weitere bekannte Gesichter auf den Löwenstuhl – hier ein Überblick über die Mitglieder der aktuellen Jury:

Frank Thelen

Frank Thelen ist Unternehmer und Investor. Seit den 1990er-Jahren gründet und begleitet er technologieorientierte Start-ups. Mit seiner Investmentfirma Freigeist Capital unterstützt er junge Unternehmen wie YFood, RobCo und Xentral – Produkte aus seinem Portfolio erreichen Millionen Menschen weltweit. Von 2014 bis 2020 war Thelen Teil des „Löwenrudels“ und kehrt nun dauerhaft in die Sendung zurück. Auch mit seinem Newsletter „Innovation Pulse“ und fast einer Million Abonnenten auf Social Media informiert er regelmäßig über Technologietrends, Wirtschaft und Politik. Neben Freigeist gründete er die Investment-Boutique TEQ Capital und veröffentlichte zwei Spiegel-Bestseller.

Icon vergrößern Investor Frank Thelen Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Investor Frank Thelen Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Janna Ensthaler

Janna Ensthaler ist in Pogeez bei Ratzeburg in Schleswig-Holstein nahe Hamburg aufgewachsen. Heute ist sie mehrfache Unternehmerin und Investorin – und seit April 2023 bei „Die Höhle der Löwen“ dabei. Die Jurorin investiert in nachhaltige Technologien, digitale Innovation und wichtige Zukunftsthemen. Das Manager Magazin führt sie als eine der 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Als Investorin mit dem Fokus auf nachhaltige Technologien möchte sie dazu beitragen, dass sich innovative Lösungsansätze den Herausforderungen der Klimakrise widmen.

Icon vergrößern Janna Ensthaler Foto: RTL/RTL+ Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Janna Ensthaler Foto: RTL/RTL+

Ralf Dümmel

Ralf Dümmel wurde 1966 in Bad Segeberg geboren. Er begann seine Karriere 1988 als Verkaufsassistent, später wurde er Gesellschafter und Geschäftsführer von DS Produkte. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 400 Mitarbeiter. Er ist Entwickler und Lieferant von Non-Food-Artikeln für Versand-, Lebensmittel- und Einzelhändler sowie Discounter. In seiner langjährigen Laufbahn hat Ralf Dümmel alle Facetten des Handelswesens kennengelernt und sich den Ruf als Spezialist für Produktion und Vertrieb von Non-Food-Produkten erarbeitet. Viele Wochen im Jahr ist Ralf Dümmel in der ganzen Welt unterwegs, um Lieferanten und Kunden zu treffen. Vor allem Asien gehört zu jenen Gebieten, in denen er sich bestens auskennt.

Icon vergrößern Ralf Dümmel Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ralf Dümmel Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Dagmar Wöhrl

Dagmar Wöhrl, geboren am 5. Mai 1954 in Nürnberg, studierte nach ihrem Abitur Jura und war ab 1987 als Anwältin und Unternehmerin tätig. Von 1990 bis 1994 gehörte sie dem Stadtrat von Nürnberg an. Zwischen 1994 und 2017 saß sie für die CSU im Deutschen Bundestag. Neben ihrer wirtschaftspolitischen Karriere engagiert sich Dagmar Wöhrl leidenschaftlich für Kultur und Soziales. Sie ist in vielen Gremien humanitärer Organisationen aktiv tätig. Ihr Herz gehört aber auch den Tieren, sie baute als langjährige Präsidentin des Tierschutzvereins Nürnberg das erste Welpenhaus Europas. Darüber hinaus gründete die zweifache Mutter zum Andenken an ihren im Jahr 2001 verunglückten Sohn die Emanuel-Wöhrl-Stiftung.

Icon vergrößern Dagmar Wöhrl Foto: TVNOW/Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dagmar Wöhrl Foto: TVNOW/Bernd-Michael Maurer

Carsten Maschmeyer

Der 1959 in Bremen geborene „Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer gehört zu den bekanntesten und wohl auch schillerndsten Wirtschaftspersönlichkeiten Deutschlands. Schon kurz nach dem Abitur entdeckte er seine Leidenschaft fürs Geld. Die von ihm gegründete Finanzvertriebsgesellschaft AWD Holding AG stand wegen ihrer umstrittenen Verkaufsmethoden zeitweise unter massiver öffentlicher Kritik. 2007 kaufte ein Schweizer Lebensversicherer das Unternehmen für 1,9 Milliarden Franken. Heute vereint Maschmeyer unter dem Dach der Maschmeyer Group seine gesamten Aktivitäten. Mit dem eigens für „Die Höhle der Löwen“ gegründeten Frühphasenfinanzierer Seed & Speed hilft Maschmeyer den Start-ups. Mit seiner Frau Veronica Ferres lebt er in München.

Icon vergrößern Carsten Maschmeyer Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Carsten Maschmeyer Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Judith Williams

Judith Williams wurde 1971 in München geboren. Sie ist eine deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin. Judith Williams studierte klassischen Gesang. Nach zahlreichen Erfolgen als Sängerin wurde bei ihr ein Tumor entdeckt – die anschließende Hormontherapie führte zu einem Stimmverlust, der ihre Karriere als Sängerin zunächst beendete. 1999 startete sie daraufhin als Verkaufs-Moderatorin beim Teleshopping-Sender QVC . Ein Jahr später wechselte sie zum Shopping-Sender H.O.T., der heute als HSE24 bekannt ist. Die später von ihr gegründete "Judith-Williams-Marken-Welt“ bietet mehr als 800 Luxus-Kosmetik-Produkte an. Seit 2014 war sie als Investorin bei der VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" im Einsatz, 2023 stieg sie dann aus persönlichen Gründen aus. 2024 kehrte sie für die Jubiläumsstaffel zurück und auch 2025 ist sie Teil der Jury.

Icon vergrößern Judith Williams Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Judith Williams Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Wer sind die Gast-Löwen in Staffel 18?

Zwei Gast-Löwen unterstützen dieses Mal die Jury von „Die Höhle der Löwen“ 2025. Die beiden Unternehmer nehmen jedoch nicht gemeinsam, sondern an verschiedenen Sendeterminen Platz in der Investorenrunde. Hier haben wir die wichtigsten Informationen zu den Gastjuroren 2025 für Sie zusammengestellt.

Lena Gercke

Lena Gercke hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Model, sondern auch als Unternehmerin etabliert. Bekannt wurde sie als Werbegesicht internationaler Marken wie L’Oréal Paris, Adidas und BMW. 2017 gründete sie ihr eigenes Modelabel LeGer by Lena Gercke, das seit 2021 als unabhängiges Unternehmen mit Sitz in Berlin geführt wird. Von Beginn an entwickelte Lena Gercke die Marke in verschiedenen Bereichen weiter. 2020 startete sie gemeinsam mit Otto die Interior-Linie LeGer Home, die Möbel und Wohnaccessoires anbietet.

Im Jahr 2024 folgte der Einstieg in die Beauty-Branche: Gemeinsam mit dem internationalen Kosmetikkonzern Coty brachte Gercke die Duftlinien LeGer Signature und LeGer Wildflower auf den Markt. Diese werden inzwischen in mehreren Ländern verkauft. Weitere internationale Produktlinien sind bereits in Vorbereitung. Mit LeGer verfolgt Gercke das Ziel, eine breit aufgestellte Lifestyle-Marke aufzubauen, die verschiedene Konsumbereiche abdeckt – von Mode über Wohnen bis hin zu Beauty-Produkten.

Icon vergrößern Lena Gercke sitzt 2025 als Gast-Löwin in der Jury von „Die Höhle der Löwen“ 2025. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lena Gercke sitzt 2025 als Gast-Löwin in der Jury von „Die Höhle der Löwen“ 2025. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Christian Miele

Christian Miele ist seit 2010 in der europäischen Tech-Branche aktiv. Er begann seine Laufbahn als Gründer und Business Angel, bevor er sich vollständig dem Bereich Venture Capital widmete. Heute arbeitet er als General Partner beim internationalen Wagniskapitalgeber Headline, der in Deutschland zu den größten Akteuren der Branche zählt. Dort betreut er Investitionen in Unternehmen wie Mistral AI, NUMA und Sparetech. Früher engagierte er sich als Angel Investor unter anderem bei Scalable Capital und Sanity Group. Zusätzlich ist er Mitglied in Aufsichts- und Beiräten von börsennotierten Gesellschaften wie der Auto1 Group (MDAX) und der Commerzbank (DAX).

Neben seiner Tätigkeit als Kapitalgeber war Christian Miele von 2019 bis 2023 Vorsitzender des Bundesverbands Deutsche Startups. In dieser Funktion brachte er Gründerinnen und Gründer mit politischen Entscheidungsträgern zusammen und wirkte an Reformen im Bereich Mitarbeiterbeteiligung mit. Für seine Arbeit erhielt er 2021 die Auszeichnung „Investor des Jahres“ des Handelsblatts. Christian Miele entstammt übrigens einer Unternehmerfamilie: Sein Urgroßvater Carl Miele gründete 1899 den Haushaltsgerätehersteller Miele. Heute konzentriert er sich auf die Förderung von jungen Unternehmen, die technologische Lösungen für komplexe Herausforderungen entwickeln.

Icon vergrößern Investor Christian Miele ist Gast-Löwe bei „Die Höhle der Löwen“ 2025. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Investor Christian Miele ist Gast-Löwe bei „Die Höhle der Löwen“ 2025. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Jury bei „Die Höhle der Löwen“: Frühere Investorinnen und Investoren

Im Vergleich zur vorherigen Staffel hat sich die Besetzung der Jury spürbar verändert. Während ein Investor erneut auf dem Löwenstuhl platz nimmt, verabschieden sich andere aus dem Format. Wer in der Herbststaffel 2025 nicht mehr dabei ist, zeigt die folgende Übersicht:

Tillman Schulz

Tillman Schulz ist auch in Staffel 17 wieder mit dabei, allerdings zum letzten Mal. Der 35-Jährige ist Geschäftsführer und Inhaber der MDS Holding – dabei handelt es sich um ein Familienunternehmen mit einem Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich sowie rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. MDS beliefert unter anderem Aldi USA und Lidl Australien mit Lebensmitteln. Der Konzern zählt in seiner Branche zu den bedeutendsten Familienunternehmen Deutschlands.

Icon vergrößern Tillmann Schulz Foto: RTL/RTL+ Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tillmann Schulz Foto: RTL/RTL+

Nils Glagau

Nils Glagau, geboren am 31. Oktober 1975 in Bad Homburg vor der Höhe, ist Inhaber und Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol, das Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert. Der Unternehmer studierte nach dem Abitur Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn und forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus. Nach dem plötzlichen Tod des Vaters im Jahr 2009 übernahm Nils Glagau die Orthomol-Geschäftsführung. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung. Seit 2019 ist er als Investor bei der VOX -Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" zu sehen. Staffel 17 wird jedoch seine letzte Staffel sein.

Icon vergrößern Investor Nils Glagau Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Investor Nils Glagau Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Tijen Onaran

Tijen Onaran ist das neueste Jury-Mitglied in der Innovations-Show: Sie ist Unternehmerin, Investorin, Diversity-Expertin und Bestseller-Autorin. Ihr zufolge baut der Erfolg eines Unternehmens auf Diversität auf. Als Gründerin des Unternehmens Global Digital Women und der Diversity-Beratung ACI setzt sie sich unter anderem in Form von Female-Empowerment-Kampagnen besonders für Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung ein. Ihr Ziel: mehr weibliche Nachwuchs- und Führungskräfte und mehr Unterstützung für Gründerinnen. Auch für sie bildet Staffel 17 ihre Abschiedsstaffel.

Icon vergrößern Tijen Onaran Foto: RTL/RTL+ Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tijen Onaran Foto: RTL/RTL+

Nico Rosberg

Der 38-jährige ehemalige deutsche Rennfahrer Nico Rosberg kam 2020 neu in "Die Höhle der Löwen". Rosberg holte sich 2016 den Weltmeister-Titel in der Formel 1, beendete daraufhin seine Motorsportkarriere und ist seitdem als Investor und Nachhaltigkeitsunternehmer im Bereich grüner Mobilität und Zukunftstechnologien aktiv. Rosberg nahm im Jahr 2019 am Weltwirtschaftsforum in Davos teil und äußerte sich öffentlich zur Klimakrise. Angesichts der globalen Erwärmung fordert er den Umstieg der Formel 1 auf Elektrofahrzeuge und engagiert sich zudem für die Überwindung von Verbrennungsmotoren im Personenverkehr. In Davos stellte er ein von seiner Firma TRE gemeinsam mit Schaeffler entwickeltes Chassis für ein autonom fahrendes Elektrotaxi vor.

Icon vergrößern Nico Rosberg Foto: Thomas Freyd, pa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nico Rosberg Foto: Thomas Freyd, pa

Dr. Georg Kofler

Georg Kofler, langjähriger Vorstandschef der ProSieben Media AG und der Premiere AG, ist heute Hauptaktionär und CEO der Social Chain Group, einem integrierten Social-Media-Unternehmen mit den Geschäftsfeldern Social Publishing, Social Marketing und Social Commerce. Nach seinem Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien mit anschließender Promotion begann er seine Karriere 1985 als persönlicher Referent des ORF-Generalintendanten. Später war er Assistent und Büroleiter von Leo Kirch in dessen Medien-Unternehmen. Kofler war Gründer und ab 2000 Vorstandsvorsitzender bei H.O.T., einem Homeshopping-Netzwerk. 2007 zog er sich aus dem Mediengeschäft zurück und gründete eine eigene Beteiligungsholding, mit der er bis heute in Start-ups investiert. Von 2017 bis 2023 war er Juror und Investor in "Die Höhle der Löwen".

Icon vergrößern Dr. Georg Kofler Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Dr. Georg Kofler Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Jochen Schweizer

Jochen Schweizer wurde im Jahr 1957 geboren und wuchs in Heidelberg auf. Seine Karriere führte ihn zunächst in den Bereich des Extremsports. Er wirkte als Stuntman in Film- und Fernsehproduktionen mit und wurde bekannt durch das Bungeespringen. In den 80er-Jahren gründete der heute 67-Jährige eine Event- und Werbeagentur, aus der später die Jochen Schweizer Unternehmensgruppe wurde.

Icon vergrößern Jochen Schweizer Foto: Christian Charisius, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Jochen Schweizer Foto: Christian Charisius, dpa