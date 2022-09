So sehen Sie Staffel 12 von "Die Höhle der Löwen": Übertragung und Wiederholung

"Die Höhle der Löwen" ist mit Staffel 12 bei Vox zu sehen. Hier finden Sie alles Wichtige zur Übertragung im TV und im Stream. Gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

" Die Höhle der Löwen": Auch in Krisenzeiten mangelt es in der deutschen Start-up-Szene nicht an guten Ideen - Vox möchte es mit der aktuellen Staffel seiner Gründershow beweisen. Dieses Mal werden besonders hohe Investment-Summen von den Teilnehmern gefordert. Die höchste Summe liegt bei 1,5 Millionen Euro.

Wann wird Staffel 12 der Kult-Show im Free-TV und Gratis-Stream übertragen? Gibt es ganze Folgen als Wiederholung? Wir verraten es Ihnen. Alle Infos zur Übertragung der 12. Staffel von "Die Höhle der Löwen" haben wir hier für Sie.

Übertragung: "Die Höhle der Löwen", Staffel 12, live im TV und Stream sehen

In Staffel 12 erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer dem Sender Vox zufolge zahlreiche Highlights. Dazu gehören prominente Gründer wie Vox-"Hundeprofi" Martin Rütter oder die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel. Start und Sendetermine von "Die Höhle der Löwen" 2022 sind mittlerweile bekannt: Am 29. August ist es los gegangen. Die neue Staffel ist wöchentlich zu sehen. Übertragen wird das Start-up-Format wie immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Zudem ist die Sendung live auch auf RTL+ abrufbar.

Video: wetter.com

Ganze Folgen als Wiederholung: "Die Höhle der Löwen" 2022 im Fernsehen und Online-Stream

Im Anschluss an die Vox-Ausstrahlung waren die bisherigen Staffeln von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ abrufbar. Das ist auch dieses Mal wieder der Fall. Dieser Streaming-Dienst der RTL-Mediengruppe ist in der Basis-Version kostenlos. Die Version "Premium" kostet monatlich 4,99 Euro, für die Luxus-Version RTL+ "Premium plus" zahlt man 7,99 Euro. Es gibt eine Gratis-Testphase von 30 Tagen. Mit dem Abo lassen sich auch die Live-Streams anderer Sender der Mediengruppe sehen, unter anderem von RTL.

Worum geht es bei "Die Höhle der Löwen" 2022?

"Die Höhle der Löwen" verblüfft mit Ideen, die manchmal so naheliegend sind, dass man sich fragt: Warum bin ich nicht selbst darauf gekommen? Aber hat der spannende Einfall auch so viel wirtschaftliches Potential? Ist es wirklich ein so lukratives Geschäftsmodell, dass gestandene Unternehmer ihr eigenes Geld gegen Firmenanteile auf den Tisch legen würden? Unerschrockene Jung-Unternehmer wollen das auch in Staffel 12 bei "Die Höhle der Löwen" herausfinden. In den acht neuen Folgen der Gründershow hoffen sie auf einen Deal mit einem der Mitglieder der Jury 2022 von "Die Höhle der Löwen".

Die Vox-Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf Jung-Unternehmerinnen und -Unternehmer aus den verschiedensten Bereichen freuen. Sie stellen verschiedene Produkte bei "Die Höhle der Löwen" 2022 vor. Außerdem ist, ebenso wie in der letzten Staffel, eine neue Gast-Jurorin mit dabei, die einen ganz anderen Investment-Schwerpunkt als ihre Jury-Kollegen setzt.