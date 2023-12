"Die Landarztpraxis": Sendetermine, Übertragung, Besetzung und alle Infos

"Die Landarztpraxis" ist seit Mitte Oktober 2023 täglich auf Sat.1 zu sehen. Hier finden Sie Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Besetzung und Handlung.

"Die Landarztpraxis" ist eine Vorabendserie auf Sat.1, die vor der "Sat.1: newstime" läuft. Die Serie wird von Sat.1 filmpool entertainment produziert. Gedreht in der Landschaft von den Bayerischen Alpen, zeigt die Serie den Schliersee als Hauptdrehort. "Die Landarztpraxis" erzählt vom Leben der Ärztin Dr. Sarah König und ihrer Teenagertocher Leo. Doch wann läuft die Show? Wo kann man "Die Landarztpraxis" sehen? Welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen und alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Besetzung und Handlung finden Sie hier.

Sendetermine von "Die Landarztpraxis"

Die neue Sat.1-Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ läuft seit dem 16. Oktober 2023 auf Sat.1. Von Montag bis Freitag wird jeweils eine neue Folge um 19 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt sind 60 Folgen von "Die Landarztpraxis" geplant. Die Folgen sind jeweils 30-35 Minuten lang. Hier noch einmal die Infos zu den Sendeterminen auf einen Blick:

Start: 16. Oktober 2023 um 19 Uhr

16. Oktober 2023 um 19 Uhr Sendetermine : Montags bis freitags immer um 19 Uhr auf Sat.1

"Die Landarztpraxis": Übertragung im TV und Stream

Sollten Sie die TV-Ausstrahlung verpasst haben, gibt es eine gute Nachricht: Die Serie "Die Landarztpraxis" kann auch nachträglich in der Sat.1-Mediathek oder bei Joyn gestreamt werden. Nach der TV-Ausstrahlung ist die Serie dort für einige Wochen kostenlos verfügbar. Joyn+ bietet jedoch einen besonderen Service, da seit dem 16. Oktober 2023 jeden Montag fünf neue Folgen der Vorabendserie dort verfügbar sind.

Die Besetzung von "Die Landarztpraxis": Diese Schauspieler sind dabei

Hier finden Sie einen Überblick über die Besetzung und Charaktere der Serie. Neben Caroline Frier sind Katharina Hirschberg, Oliver Franck und Alexander Koll mit dabei in "Die Landarztpraxis".

Caroline Frier übernimmt die Rolle von Dr. Sarah König , einer erfolgreichen Ärztin und alleinerziehenden Mutter der 16-jährigen Leo . Sie zieht aus Berlin in das ruhige Wiesenkirchen am Schliersee , mit einem belastenden Geheimnis im Gepäck, von dem nicht einmal ihre Tochter weiß.

übernimmt die Rolle von Dr. , einer erfolgreichen Ärztin und alleinerziehenden Mutter der 16-jährigen . Sie zieht aus in das ruhige am , mit einem belastenden Geheimnis im Gepäck, von dem nicht einmal ihre Tochter weiß. Katharina Hirschberg schlüpft in die Rolle von Leo König , Sarahs besorgter Teenager-Tochter. Leo macht sich Sorgen um ihre Mutter, die ständig unter Stress steht und ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Obwohl Leo das Großstadtleben gewohnt ist, findet sie schnell Gefallen am Landleben in Wiesenkirchen , nicht zuletzt aufgrund eines Verehrers.

schlüpft in die Rolle von , Sarahs besorgter Teenager-Tochter. macht sich Sorgen um ihre Mutter, die ständig unter Stress steht und ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Obwohl das Großstadtleben gewohnt ist, findet sie schnell Gefallen am Landleben in , nicht zuletzt aufgrund eines Verehrers. Oliver Franck verkörpert Dr. Fabian Kroiß , der in der Landarztpraxis seines Vaters am Schliersee arbeitet und mit seinen Verpflichtungen ringt. Fabian ist seit seiner Jugend mit Sarah befreundet, und ihr Wiedersehen in Wiesenkirchen stellt sein Leben auf den Kopf, was seine Ehefrau nicht gerne sieht.

verkörpert Dr. , der in der seines Vaters am arbeitet und mit seinen Verpflichtungen ringt. ist seit seiner Jugend mit befreundet, und ihr Wiedersehen in stellt sein Leben auf den Kopf, was seine Ehefrau nicht gerne sieht. Alexander Koll spielt Max Raichinger, einen erfahrenen Bergretter, der die bayerischen Alpen rund um den Schliersee bestens kennt. Max findet schnell Gefallen an Dr. Sarah König , was wiederum Dr. Fabian Kroiß überhaupt nicht passt.

Die Handlung von "Die Landarztpraxis"

In Wiesenkirchen am Schliersee möchte die Ärztin Dr. Sarah König einen Neuanfang mit ihrer Tochter Leo starten. Sarah gewinnt schnell das Vertrauen der Einwohner durch ihre Kompetenz und Empathie. Doch ihr Herz ist gespalten zwischen ihrem alten Jugendfreund, dem Landarzt Dr. Fabian Kroiß und dem Bergretter Max Raichinger. Zusätzlich lastet ein bedrückendes Geheimnis auf Sarah, das die Harmonie in diesem idyllischen Ort zu zerstören droht.