"Die Landarztpraxis" Staffel 3: So geht es am 17. Februar in den Folgen 33 bis 37 weiter

Derzeit ist die dritte Staffel von „Die Landarztpraxis“ wöchentlich von montags bis freitags im TV-Programm zu sehen. Die SAT.1-Vorabendserie dreht sich um die Protagonistin Dr. Sarah König, die ihrem Leben in der Stadt den Rücken gekehrt und in Wiesenkirchen, einer malerischen Ortschaft in den Alpen, einen Neuanfang gewagt hat. Dort leitet sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Fabian Kroiß die namensgebende Landarztpraxis. Fabian ist gleichzeitig der Vater ihrer Teenagertochter Leo, die nun ebenfalls in Wiesenkirchen lebt. Inmitten der Idylle muss Sarah nicht nur Lösungen für die medizinischen Problemen der Dorfbewohner finden, sondern auch für deren persönliche Konflikte. In ihrem eigenen Privatleben kehrt derweil auch keine Ruhe ein.

Wie eingangs bereits erwähnt, läuft die dritte Staffel der Sendung aktuell unter der Woche im Vorabendprogramm. Hier erfahren Sie, worum es in den Folgen 33 bis 37 geht. Die Episoden werden vom 17. bis zum 21. Februar täglich um 19 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 33 der 3. Staffel am 17. Februar 2025: Drei sind einer zu viel

Die Beziehungspause zwischen Sarah und Fabian belastet auch das Arbeitsverhältnis der beiden: In der Praxis kommt es zwischen ihnen zu Konflikten. Als ein medizinischer Notfall sie jedoch vor Rätsel stellt, raufen sie sich zusammen. Zwar versucht Alexandra Fabian wieder in ihren Bann zu ziehen, doch als er auf die Lösung des Falls kommt, ist Sarah die Einzige, mit der er reden will. Also sucht er sie auf, muss dann aber enttäuscht feststellen, dass sie sich bereits Chris zugewendet hat.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 34 bis 37

In der Woche vom 17. bis zum 21. Februar gibt es natürlich noch vier weitere Folgen. So geht es für Dr. Sarah König und Co. weiter:

Folge 34 „Rückschläge“: 18. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Weil Sarah nach wie vor unter der Trennung von Fabian leidet, versucht Chris sie mit einer spontanen Unternehmung auf andere Gedanken zu bringen. Tatsächlich hat Sarah zum ersten Mal seit langer Zeit Spaß und weckt damit unwissentlich Fabians Eifersucht. Max ist unterdessen endlich ehrlich zu Fabian und gesteht ihm, dass zwischen Alexandra und ihm schon seit geraumer Zeit etwas läuft. Als Alexandra und Max sich darüber wieder in die Haare kriegen, ziehen beide ihre Konsequenzen.

Folge 35 „Von Bienchen und Ziegen“: 19. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Sarah muss sich eingestehen, dass es ihr heimlich einen Stich versetzt, wenn Fabian Zeit mit Alexandra verbringt. Alexandra wiederum findet Gefallen daran, Sarah damit zu provozieren. Streit ist dementsprechend vorprogrammiert. Als Sarah herausfindet, dass Fabian Leo über ihre Beziehung anlügt, stellt sie ihn umgehend zur Rede. Fabian erkennt daraufhin, dass er Angst vor der Wahrheit hat und sucht noch einmal das Gespräch zu Sarah: Ist ihre Beziehung noch zu retten?

Folge 36 „Unerwarteter Kuss“: 20. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Fabian hat weiterhin mit der Beziehungspause zu Sarah zu kämpfen. Doch entgegen Georgs Befürchtung, hat er in der Therapie dazu gelernt und sucht Alexandras Gesellschaft, um mit dem Suchtdruck nicht allein zu sein. Derweil stürzt sich Sarah in die Arbeit und stellt bei einem gemeinsamen Patientenfall wieder einmal fest, wie gut Chris und sie harmonieren. Als die Lösung des Falls sie weiter zusammenbringt, geht Chris aufs Ganze.

Folge 37 „Ein Kuss und Schluss“: 21. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Sarah glaubt zunächst, dass Chris’ Kuss nur im Überschwang der Gefühle passiert ist. Umso größer ist ihre Verwirrung, als Chris ihr gesteht, schon seit einer Weile mehr für sie zu empfinden. Sarah weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Ausgerechnet Alexandra erfährt von dem Kuss und erzählt prompt Fabian davon, um einen Keil zwischen Sarah und ihn zu treiben.