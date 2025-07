Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 25. April in Folge 80 weiter

Zurzeit ist die dritte Staffel von „Die Landarztpraxis“ wöchentlich von montags bis freitags im Fernsehprogramm zu sehen. Die erfolgreiche SAT.1-Vorabendserie dreht sich um die Protagonistin Dr. Sarah König, die ihrem alten Leben in der Stadt den Rücken gekehrt und in Wiesenkirchen, einer malerischen Ortschaft in den Alpen, einen Neuanfang gewagt hat. Dort übernimmt sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Fabian Kroiß die Leitung der titelgebenden Landarztpraxis.

Fabian und Sarah kennen sich bereits, denn die beiden verbindet eine besondere Vorgeschichte: Er ist der Vater ihrer Teenagertochter Leo, die nun ebenfalls in Wiesenkirchen lebt. Fortan muss sich Sarah also nicht nur Tag für Tag mit den medizinischen Problemen der Dorfbewohner und deren persönlichen Konflikten auseinandersetzen, sondern auch mit ihrem eigenen, teils chaotischen Privatleben. Besonders turbulent wird es spätestens dann, als ihr enger Freund Dr. Chris Lehmann aus Berlin in Wiesenkirchen auftaucht.

Wie eingangs bereits erwähnt, läuft die dritte Staffel der Sendung momentan wochentags im Vorabendprogramm von SAT.1. Hier erhalten Sie Infos darüber, worum es in den Folgen 77 bis 80 geht. Die Episoden werden vom 22. bis zum 25. April täglich um 19 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 77 der 3. Staffel heute am 22. April 2025: Die Exfrau

Ella macht sich Sorgen, weil Chris sich seit dem abgesagten Date nicht mehr bei ihr gemeldet hat. Als sie ihn deshalb zuhause aufsucht, ist sie völlig perplex, als dessen Ex-Frau in Pyjama die Tür aufmacht und offensichtlich bei ihm übernachtet hat. Zwar versichert Chris Ella, dass Lindas Auftauchen nichts an seinen Gefühlen für sie ändert, doch im Angesicht der vereinten Familie Lehmann, muss Ella sich fragen, ob sie Chris jemals dasselbe bieten kann.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 78 bis 80

In der Woche vom 22. bis zum 25. April gibt es natürlich noch drei weitere Folgen. Am Montag, dem 21. April, gibt es übrigens keine neue Folge, da das Fernsehprogramm am Ostermontag abweicht. So geht es bei „Die Landarztpraxis“ weiter:

Folge 78 „Vereinte Familie“: 23. April 2025, 19 Uhr, SAT.1

Chris ist außer sich vor Freude, als Klara ihm eröffnet, dass sie das Schuljahr in Wiesenkirchen und damit bei ihm zu Ende machen möchte. Seine Sorge, Linda könnte sich quer stellen, bewahrheitet sich nicht. Im Gegenteil: Nachdem sie von Klara erfahren hat, dass sich zwischen Ella und Chris eine Romanze anbahnt, entscheidet sie sich kurzerhand dafür, ebenfalls in Wiesenkirchen zu bleiben. Sie will um ihren Ex-Mann kämpfen.

Folge 79 „Der letzte Schritt zur Wahrheit“: 24. April 2025, 19 Uhr, SAT.1

Während sich Ella mit der Situation arrangieren muss, dass Linda in Wiesenkirchen bleibt, wird Chris zu einem Ärztekongress nach Essen eingeladen. Von Resi erfährt Ella, dass früher Georg immer dort hingefahren ist. Ella sieht darin eine neue Gelegenheit, nachzuforschen, ob Georg wirklich ihr Vater ist. Als dieser davon erfährt, greift er zu unlauteren Mitteln, um endlich herauszufinden, was Ella verbirgt. Kommt die Wahrheit jetzt ans Licht?

Folge 80 „Warteschleife“: 25. April 2025, 19 Uhr, SAT.1

Nachdem Ella vor Georg mit der Wahrheit herausgeplatzt ist, befürchtet sie, ihren vermeintlichen Vater verschreckt zu haben. Doch Georg erklärt sich zu einem Vaterschaftstest bereit. Weil er allerdings fürchtet, dass diese Offenbarung sein Verhältnis zu Isa zerstören würde, bittet er Ella, sich bedeckt zu halten, bis sie ein Ergebnis haben. Ella stimmt zu, aber das wird schwerer als gedacht: Isa kehrt in die Praxis zurück und arbeitet fortan täglich Seite an Seite mit ihr...