"Die Landarztpraxis" Staffel 3: So geht es heute am 4. Februar in den Folgen 23 bis 27 weiter

Aktuell ist die dritte Staffel von „Die Landarztpraxis“ jede Woche von montags bis freitags im TV zu sehen. Die SAT.1-Vorabendserie dreht sich um die Protagonistin Dr. Sarah König, die ihrem Leben in der Stadt den Rücken gekehrt und sich in Wiesenkirchen niedergelassen hat, einer malerischen Ortschaft in den Alpen. Dort leitet sie gemeinsam mit Dr. Fabian Kroiß - dem Vater ihrer Teenagertochter Leo - die namensgebende Landarztpraxis. Inmitten der Idylle muss sich Sarah nicht nur mit den medizinischen Problemen der Dorfbewohner auseinandersetzen, sondern auch mit deren persönlichen Konflikten. Ihr eigenes Privatleben hält nebenbei natürlich auch noch auf Trab.

Wie eingangs bereits erwähnt, läuft die dritte Staffel der Sendung derzeit wochentags im Vorabendprogramm. Hier erfahren Sie, worum es in den Folgen 23 bis 27 geht. Die Episoden werden vom 3. bis zum 7. Februar täglich um 19 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 23 der 3. Staffel am 3. Februar 2025: Ende oder Neuanfang?

Fabian hat seinen Entzug beendet und kehrt nach Wiesenkirchen zurück. Während er von allen anderen herzlich empfangen wird, ist sich Sarah nicht sicher, ob sie Fabian nach dessen Lügen und Täuschungen jemals wieder vertrauen kann. Sie zweifelt an einer gemeinsamen Zukunft mit ihm. Derweil muss Isa den Konzertabend mit Lukas aufgrund ihres starken Schwindels vorzeitig abbrechen. Als ihre Beschwerden trotz Tabletten am nächsten Tag nicht nachlassen, keimt in Isa die Hoffnung auf, dass sie schwanger sein könnte.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 24 bis 27

In der Woche vom 3. bis zum 7. Februar gibt es natürlich noch vier weitere Folgen. So geht es für Dr. Sarah König und Co. weiter:

Folge 24 „Sprung ins Ungewisse“: 4. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Sowohl Fabian als auch Sarah sind um Normalität bemüht, doch bereits der erste kleinere Konflikt eskaliert zum Streit. Während der geknickte Fabian sich dennoch erstmals öffentlich in Wiesenkirchen zeigt und den verurteilenden Blicken der Dorfbewohner mit Freundlichkeit trotzt, fängt ausgerechnet Chris Sarah selbstlos auf und verhilft ihr zu einer wichtigen Erkenntnis. Kann Sarah ihre Wut auf Fabian loslassen und der Beziehung somit noch eine Chance geben?

Folge 25 „Vertrauensbeweis“: 5. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Nach ihren Streitigkeiten spürt Fabian, dass sich Sarah noch nicht wieder ganz auf ihn einlassen kann. Um ihr Vertrauen zurückzugewinnen, schlägt er selbst unangekündigte Drogentests vor. Beim gemeinsamen Essen lässt Fabian dann die Bombe platzen: Er möchte wieder in der Praxis arbeiten. Seine Familienmitglieder reagieren jedoch mit Skepsis, denn sie sind sich nicht sicher, ob er dafür schon bereit ist.

Folge 26 „Wiedereinstieg“: 6. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Trotz Zweifel der anderen kehrt Fabian in den Praxisalltag zurück. Sarah verteidigt diese Entscheidung vor Alexandra, die ihn noch nicht für stabil genug hält. Insgeheim teilt sie jedoch die gleichen Sorgen. Die Patienten sehen das offenbar ähnlich: Obwohl das Wartezimmer brechend voll ist, möchte sich keiner von Fabian behandeln lassen. Kann er mit dieser Zurückweisung umgehen oder wird er erneut zu Tabletten greifen?

Folge 27 „Anziehungskraft“: 7. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Fabian leidet unter Sarahs körperlicher Zurückweisung und gerät darüber erneut in einen Streit mit ihr. Ein gemeinsamer Medizinfall führt die beiden dann aber wieder enger zusammen und der Funke springt über. Isa wird unterdessen von ihrem Schwindel übermannt und prellt sich beim anschließenden Fall das Handgelenk. Alexandra, die sie versorgt, hegt einen schrecklichen Verdacht: Könnte Isa einen Gehirntumor haben?