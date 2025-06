„Die Landarztpraxis“ Staffel 3: So geht es heute am 20. Juni in Folge 116 weiter

Aktuell wird die dritte Staffel der Arztserie „Die Landarztpraxis“ im Fernsehen ausgestrahlt. Im Mittelpunkt steht die Ärztin Dr. Sarah König, die ihr bisheriges Leben in der Großstadt hinter sich lässt und nun im malerischen Alpendorf Wiesenkirchen lebt und arbeitet. Dort wird sie vor neue, große Herausforderungen gestellt. Denn im Gegensatz zur anonymen Atmosphäre der Stadt erwarten die Menschen auf dem Land von ihren Ärzten nicht nur medizinische Betreuung – sie suchen auch eine Vertrauensperson für ihre persönlichen Anliegen. Für Dr. König bedeutet das, dass sie sich nicht nur fachlich weiterentwickeln, sondern sich auch auf menschlicher Ebene auf völlig neue Aufgaben einstellen muss.

Ab dem 16. Juni 2025 laufen die Episoden 113 bis 116 täglich am Abend im Fernsehen. Lediglich am Dienstag, dem 17. Juni, gibt es keine neue Ausgabe der „Landarztpraxis“. Stattdessen wird die FIFA Klub-WM auf Sat.1 gezeigt. Um 19 Uhr läuft die Partie zwischen Fluminense Rio de Janeiro und Borussia Dortmund.

„Die Landarztpraxis“: Folge 113 der 3. Staffel am 16. Juni 2025: „Väter und ihre Kinder“

Chris erfährt von Ella das große Geheimnis, das Linda seit Jahren vor ihm verborgen hat. Dadurch wird seine Welt erschüttert. Ella beschließt also in Wiesenkirchen zu bleiben, um ihm zur Seite zu stehen und mit ihm darum zu kämpfen, seine Tochter nicht zu verlieren. Die Liebe zwischen Ella und Chris wird jedoch auf die Probe gestellt. Denn Linda hat so einige Trümpfe in der Hand, die den beiden das Leben schwer machen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 114 bis 116

In der Woche vom 16. bis zum 20. Juni 2025 laufen noch drei weitere Episoden der Serie. So geht es in den Folgen 114 bis 116 von „Die Landarztpraxis“ weiter:

Folge 114 „Chaos in Wiesenkirchen“: 18. Juni 2025, 19 Uhr, SAT.1

Die Gerüchteküche in Wiesenkirchen ist immer am Brodeln. Das merkt auch Ella, als sich schnell herumspricht, dass sie die Nacht bei Chris verbracht hat. Um den Leuten zuvorzukommen, beschließt Chris seiner Tochter die Wahrheit zu sagen. Klara reagiert stärker darauf, als er erwartet hätte. Sie macht jetzt nicht nur Linda, sondern auch ihm Vorwürfe. Als sich Chris und Linda also wieder streiten, rennt Klara heimlich davon.

Folge 115 „Erpressungsversuche“: 19. Juni 2025, 19 Uhr, SAT.1

Obwohl sie ein schlechtes Gewissen gegenüber Chris hat, nimmt Ella Klara über Nacht auf. Sie vermittelt zwischen Vater und Tochter. Als Linda ihm jedoch weiterhin Stolpersteine in den Weg legt, zieht Chris entschlossen einen Schlussstrich und schmeißt sie aus dem Haus. Als Konsequenz setzt Linda ihre Drohung in die Tat um. Sie zwingt Klara, mit ihr Wiesenkirchen zu verlassen, damit Chris sie nie wieder sieht.

Folge 116 „Eine (böse) Überraschung“: 20. Juni 2025, 19 Uhr, SAT.1

Nach der gemeinsamen Nacht schweben Ella und Chris auf Wolke Sieben. Ella will vorsichtig sein, um Linda nicht zu provozieren. Chris hingegen spricht mit Linda und Klara offen über seine Gefühle für Ella. Dabei versucht er, behutsam vorzugehen und will eine Lösung finden, die am besten für seine Tochter ist. Während Chris nun erleichtert in aller Öffentlichkeit zu seiner Liebe für Ella steht, plant seine Ex-Frau schon die nächste Intrige.