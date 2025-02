"Die Landarztpraxis" Staffel 3: So geht es heute am 27. Februar in den Folgen 38 bis 42 weiter

Zurzeit ist die dritte Staffel von „Die Landarztpraxis“ Woche für Woche von montags bis freitags im TV-Programm zu sehen. Die Handlung der erfolgreichen SAT.1-Vorabendserie dreht sich um die Protagonistin Dr. Sarah König, die ihr bisheriges Leben in der Stadt aufgegeben und in Wiesenkirchen, einer malerischen Ortschaft in den Alpen, einen Neuanfang gewagt hat. Dort leitet sie an der Seite ihres Kollegen Dr. Fabian Kroiß die titelgebende Landarztpraxis.

Fabian und Sarah haben bereits eine gemeinsame Vorgeschichte, denn er ist der Vater ihrer Teenagertochter Leo, die nun ebenfalls in Wiesenkirchen lebt. Inmitten der Idylle muss sich Sarah nicht nur regelmäßig mit den medizinischen Problemen der Dorfbewohner auseinandersetzen, sondern auch mit deren persönlichen Konflikten. In ihrem eigenen Privatleben herrscht ebenfalls gelegentlich Chaos.

Wie eingangs erwähnt, läuft die dritte Staffel der Sendung momentan wochentags im Vorabendprogramm. Hier erhalten Sie Infos darüber, worum es in den Folgen 38 bis 42 geht. Die Episoden werden vom 24. bis zum 28 Februar täglich um 19 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 38 der 3. Staffel am 24. Februar 2025: Zerbrochenes Glück

Alexandras Plan geht erfolgreich auf: Fabian und Sarah streiten sich heftig, weil er ihr vorwirft, unter einem Vorwand Schluss gemacht zu haben, weil sie in Wahrheit mit Chris zusammen sein will. Sarah ist so getroffen, dass sie ihm kurzerhand den Ehering zurückgibt. Während sie anschließend Chris aus dem Weg geht, um ihm nach seinem Liebesgeständnis keine falschen Hoffnungen zu machen, wird Fabian von Alexandra auf andere Gedanken gebracht.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 39 bis 42

In der Woche vom 24. bis zum 28. Februar gibt es natürlich noch vier weitere Folgen. So geht es für Sarah, Fabian und Co. weiter:

Folge 39 „Überraschung!“: 25. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Fabian bemüht sich, seine Eifersucht über Sarah und Chris im Zaum zu halten, um die Beziehung zu Sarah nicht weiter zu zerstören. Ein medizinischer Notfall stellt ihn schneller auf die Probe als gedacht: Er muss ausgerechnet mit Chris zusammenarbeiten. Als Sarah vor Annemarie weiter darauf beharrt, dass Chris und sie nur Freunde sind, führt Annemarie ihr vor Augen, dass sie sich etwas vormacht. Sarah muss sich daraufhin fragen, ob zwischen Chris und ihr doch mehr als nur Freundschaft ist.

Folge 40 „Wenn nicht jetzt, wann dann?“: 26. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Leo ist nach Wiesenkirchen zurückgekehrt, um Sarah und Fabian miteinander zu versöhnen. Denn für sie ist klar: Ihre Eltern lieben sich und stehen sich nur selbst im Weg. Doch Sarah erklärt zu Leos Enttäuschung, dass sie im Moment keinerlei Chance auf ein Happy End sieht. Als sie dann von Isas schockierender Aneurysma-Diagnose erfährt, wird ihr bewusst, wie kurz das Leben ist und trifft eine folgenschwere Entscheidung.

Folge 41 „Datenight“: 27. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Sarah und Chris verabreden sich zu einem Date. Aber als sie dabei zuerst von Fabian gestört werden und dann auch noch Leo ihren Missmut über das Date ausdrückt, droht der Abend zum Desaster zu werden. Zwar kann Chris ihn mit Humor noch retten, aber ist das zwischen ihnen wirklich mehr als Freundschaft? Leo entschuldigt sich derweil bei Basti und als sie ihn dann um eine zweite Chance bittet, ist das Gefühlschaos bei Basti perfekt. Auch Becky lässt Leos Rückkehr nicht kalt.

Folge 42 „Eine neue Liebe?“: 28. Februar 2025, 19 Uhr, SAT.1

Trotz des misslungenen Dates wünschen sich Sarah und Chris einen zweiten Versuch. Als sie Fabian davon erzählt, kann dieser seine Erschütterung kaum Verbergen. Doch auch das zweite Date steht unter keinem guten Stern: Chris muss es kurzfristig wegen Familienproblemen absagen. Deshalb ist Sarah liebevoll für ihn da, was auch Fabian mitbekommt. Er möchte dazwischengehen, doch Annemarie redet ihm ins Gewissen: Möchte er nicht, dass Sarah glücklich wird?