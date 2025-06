Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 25. Juni in Folge 120 weiter

„Die Landarztpraxis“ ist eine im Auftrag von Joyn und dem SAT.1 produzierte Telenovela, deren Handlung sich um die Hauptprotagonistin Dr. Sarah König dreht. Ihr Leben verändert sich zu Beginn der ersten Staffel grundlegend, als sie der Stadt den Rücken kehrt und in Wiesenkirchen, einer beschaulichen Gemeinde in den bayerischen Alpen, einen Neustart wagt. Vor Ort übernimmt sie die Leitung der titelgebenden „Landarztpraxis“, an der Seite von Dr. Fabian Kroiß, der gleichzeitig der Vater ihrer Teenagertochter Leo ist, die mit ihrer Mutter nach Wiesenkirchen gezogen ist. Zurzeit läuft die 3. Staffel von „Die Landarztpraxis“ wochentags im Vorabendprogramm von SAT.1; im Mittelpunkt stehen nun Dr. Chris Lehmann, Sarahs guter Freund aus Berlin, den es genau wie sie in die Alpen verschlagen hat, und Dr. Ella Wagner. Neben ihnen sorgen aber auch die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner von Wiesenkirchen regelmäßig für Spannung und Trubel.

Wie bereits erwähnt, ist Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“ aktuell in vollem Gange. Hier erhalten Sie die wichtigsten Infos darüber, worum es in den Folgen 118 bis 122 geht. Die Episoden werden vom 23. bis zum 27. Juni täglich um 19 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 118 der 3. Staffel am 23. Juni 2025: „Geschwisterliebe“

Ella möchte auch weiterhin nichts mit Georg zu tun haben und ist froh, dass dieser auf seiner Almhütte verweilt. Isa und Fabian hingegen machen sich Sorgen um ihren Vater, als der nicht erreichbar ist. Während Ella damit hadert, dass ihr Verhältnis zu Georg auch das zu ihren Geschwistern belasten könnte, hält Isa die Ungewissheit nicht mehr aus und schlägt mit Lukas in der Almhütte auf. Doch statt Georg finden sie nur ein verlassenes Haus und etwas Blut vor…

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 119 bis 122

In der Woche vom 23. Juni bis zum 27. Juni gibt es natürlich noch vier weitere Episoden von „Die Landarztpraxis“ im TV zu sehen. So geht es bei Ella, Chris und Co. weiter:

Folge 119 „Ein Date mit Hindernissen“: 24. Juni 2025, 19 Uhr, SAT.1

Ella ist glücklich, dass Klara ihren Segen gibt und ihrer Liebe mit Chris nun nichts mehr im Wege steht. Als Chris sie dann auch noch zu ihrem ersten offiziellen Date einlädt, kann nicht einmal Lindas Drohung, dass Chris bald das Interesse an ihr verlieren wird, Ella die Laune verderben. Doch als Chris tatsächlich nicht zu ihrem Date auftaucht, wird Ella unsicher. Hat Linda Recht gehabt und sie kennt Chris gar nicht so gut, wie sie denkt?

Folge 120 „Junggesellenabschiede und andere Katastrophen“: 25. Juni 2025, 19 Uhr, SAT.1

Ellas und Chris’ junges Liebesglück wird von Lindas Anwesenheit überschattet. Zwar hoffen sie, dass Linda mit der Zeit die neuen Umstände akzeptieren und Chris’ Adoption von Klara zustimmen wird, doch diese hat insgeheim ganz andere Pläne: Sie will mit Klara nach Australien umsiedeln. Deshalb vernichtet sie die Adoptionspapiere, die sie eigentlich unterschreiben soll, denn nur so behält sie die alleinige Kontrolle über Klara…

Folge 121 „Vaterfreuden“: 26. Juni 2025, 19 Uhr, SAT.1

Für Ella und Chris startet der Tag perfekt: Chris hat neue Adoptionspapiere angefragt und will sie Linda dieses Mal persönlich zur Unterschrift vorlegen. Doch sein Vorhaben wird durch einen Notfall in der Praxis torpediert. Deshalb übernimmt Ella für ihn und erringt mit Klaras Hilfe geschickt einen ersten Sieg gegen Linda. An die Wand gedrängt, greift die verzweifelte Linda allerdings zum Äußersten, um das junge Glück von Chris und Ella für immer zu zerstören.

Folge 122 „Happy End …?“: 27. Juni 2025, 19 Uhr, SAT.1

Isas und Lukas’ großer Tag steht vor der Tür. Ella freut sich sehr für ihre Schwester und doch kann sie sich eines unguten Gefühls nicht erwehren. Denn während Fabian vor Leo mit einer unangenehmen Wahrheit herausrückt, Becky sich heimlich auf den Weg in die Schweiz machen will und Bianca endlich erfährt, wer der Vater ihres Kindes ist, holt Linda zum finalen Schlag aus, der alles verändern wird …