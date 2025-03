"Die Landarztpraxis" Staffel 3: So geht es heute am 28. März in der Folge 62 weiter

Aktuell läuft die dritte Staffel von „Die Landarztpraxis“ wöchentlich von montags bis freitags im Fernsehprogramm. Die Handlung der erfolgreichen SAT.1-Vorabendserie dreht sich um die Protagonistin Dr. Sarah König, die ihrem bisherigen Leben in der Stadt den Rücken gekehrt und in Wiesenkirchen, einer idyllischen Ortschaft in den Alpen, einen Neuanfang gewagt hat. Dort übernimmt sie an der Seite ihres Kollegen Dr. Fabian Kroiß die Leitung der titelgebenden Landarztpraxis.

Fabian und Sarah verbindet bereits eine gemeinsame Vorgeschichte, denn er ist der Vater ihrer Tochter Leo, die im Teenageralter ist und nun ebenfalls in Wiesenkirchen lebt. Vor der malerischen Kulisse der Alpen muss sich Sarah nicht nur Tag für Tag mit den medizinischen Problemen der Dorfbewohner auseinandersetzen, sondern auch mit deren persönlichen Konflikten. In ihrem eigenen Privatleben herrscht ebenfalls gelegentlich Chaos - spätestens dann, als ihr enger Freund Dr. Chris Lehmann aus Berlin in Wiesenkirchen auftaucht.

Wie eingangs bereits erwähnt, läuft die dritte Staffel der Sendung momentan wochentags im Vorabendprogramm von SAT.1. Hier erhalten Sie Infos darüber, worum es in den Folgen 58 bis 62 geht. Die Episoden werden vom 24. bis zum 28. März täglich um 19 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 58 der 3. Staffel am 24. März 2025: Wachgeküsst

Sarah versucht, für Fabian stark zu sein, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Sie muss ihrer Tochter Leo beibringen, dass sie nicht mit nach Mailand kommen wird, und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Praxis läuft. Zu ihrer Erleichterung hat Chris jedoch alles im Griff und kommt Ella dabei nicht nur beruflich näher. Sabrina redet derweil Matti ins Gewissen, nicht untätig zu warten, sondern sein eigenes Glück selbst in die Hand zu nehmen. Wird Bianca Mattis Liebeserklärung erwidern?

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 59 bis 62

In der Woche vom 24. bis zum 28. März gibt es natürlich noch vier weitere Folgen. So geht es für Sarah, Fabian und Co. weiter:

Folge 59 „Der letzte Fall“: 25. März 2025, 19 Uhr, SAT.1

Für Fabian und Sarah bricht der letzte Tag in der Praxis an. Die Stimmung ist wehmütig, bis eine Patientin mit diffusen Symptomen eingeliefert wird, der keiner zu helfen weiß. Kann Sarah mit Fabians Hilfe auch diesen letzten Fall lösen? Biancas Abweisung von Matti sorgt unterdessen für Ärger: Sabrina versucht ihr die Augen zu öffnen und ihr klarzumachen, was für ein toller Mann Matti ist - darüber gerät sie jedoch mit Julian aneinander.

Folge 60 „Auf bald, Wiesenkirchen!“ heute: 26. März 2025, 19 Uhr, SAT.1

Sarahs vorerst letzter Tag in Wiesenkirchen fällt mit ihrem 40. Geburtstag zusammen. Sie ist ganz gerührt, als ihre Freunde sie mit einer großen Party überraschen. Dort herrscht schon bald das gewohnte Chaos: Julian macht Bianca eine Liebeserklärung, Emilio blamiert Feli vor ganz Wiesenkirchen und Max gesteht seine Gefühle für Becky. Doch natürlich kann Sarah nicht abreisen, ohne sich persönlich von Chris zu verabschieden.

Folge 61 „Der erste Tag“: 27. März 2025, 19 Uhr, SAT.1

Ellas erster Arbeitstag hat es gleich in sich: Zwar kann sie sich zunächst noch souverän vor Alexandra behaupten und mit ihrer Schlagfertigkeit auch Chris beeindrucken. Doch der Fall einer möglichen E.Coli-Bakterien-Verseuchung des Dorfbrunnes lässt sie direkt mit Bürgermeister Georg aneinander geraten.

Folge 62 „Die Entschuldigung“: 28. März 2025, 19 Uhr, SAT.1

Ella ist erleichtert, als sich ihr Verdacht bestätigt, dass das Wasser des Dorfbrunnes tatsächlich verunreinigt ist. Obwohl sie mit ihrem Verdacht richtig lag, verweigert Georg ihr die ausstehende Entschuldigung. Als Chris schließlich doch noch dafür sorgt, dass Georg sich mit ihr ausspricht, kommt es zu einem nahen Moment zwischen Chris und Ella. Als Matti hört, dass Bianca sich wieder auf Julian einlassen will, greift er zu einer folgenschweren Intrige, um die beiden auseinanderzubringen.