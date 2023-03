Die Nacht der Vergebung 2023: Infos rund um Datum und Bedeutung von Lailat al-Barā'a

Nacht der Vergebung 2023: Was bedeutet sie? Wann findet sie statt? Hier gibt es die Infos rund um Datum, Bedeutung und Bräuche von Lailat al-Barā'a.

Die Nacht der Vergebung 2023, im Arabischen Lailat al-Barā'a, im Türkischen Berat Kandili genannt, wird zwischen der vierzehnten und fünfzehnten Nacht des islamischen Monats Schaban begangen. Wenig später beginnt der Fastenmonat Ramadan, üblicherweise 14 Tage später. Im Jahr 2023 beginnt der Fastenmonat am Abend des 22. März, also genau zwei Wochen nach der Nacht der Vergebung.

Was hat es mit der Nacht der Vergebung auf sich? Welche Bräuche stehen im Vordergrund? Hier finden Sie Informationen zu Hintergrund, Termin und Bedeutung.

Datum: Auf welchen Tag fällt die Nacht der Vergebung 2023?

2023 fallen die 14. und 15. Nacht des Monats Schaban auf den 07. März und 08. März. Lailat al-Barā'a bzw. Berat Kandili wird also in der Nacht zum 08. März begangen.

Was ist die Nacht der Vergebung? Die Bedeutung einfach erklärt

Wie sich aus der deutschen Übersetzung bereits ableiten lässt, geht es um die Vergebung. Barāʾa bedeutet im Arabischen in etwa "entfernt sein" oder "sich freisprechen". Die Gläubigen nutzen dementsprechend diese Nacht, um Allah um Vergebung für ihre Sünden zu bitten und sich auf den kommenden Fastenmonat Ramadan einzustimmen. Allah soll in der Nacht der Vergebung nämlich besondere Barmherzigkeit zeigen und so bietet die Beraat-Nacht eine gute Gelegenheit, die eigenen Taten Revue passieren zu lassen und sich eigene Fehler und Sünden einzugestehen, um dann Reue zu zeigen. Außerdem wird auch für die Vergebung der Sünden der Familie und Mitmenschen gebetet.

In einem von Alī ibn Ebī Ṭālib, dem Vetter und Schwiegersohn des Propheten Mohammed, überlieferten Hadith (Sunan Ibn Majah 1388) finden sich Inhalte, die auf die Interpretation als Nacht der Vergebung hindeuten. "Wenn es die Nacht in der Mitte des Schaban ist, verbringt die Nacht im Gebet und den Tag mit Fasten." Allah soll dann nach Sonnenuntergang gefragt haben: "Gibt es niemanden, der um Vergebung bittet, damit Ich ihm vergeben kann? Gibt es niemanden, der um Versorgung bittet, damit Ich ihn versorgen kann? Gibt es keinen, der von Ärger geplagt ist, dem Ich diesen lindern kann?"

Doch was ist eigentlich ein Hadith? Grob gesagt ist ein Hadith ein Bericht. Diese Berichte beziehen sich auf Dinge, die der Prophet gesagt haben soll, angeordnet haben soll oder schlichtweg getan haben soll. Dabei werden diese Informationen jedoch nicht vom Propheten selbst überliefert, sondern von Personen, die ihm nahe standen: seinen Gefährten.

Nacht der Vergebung: Bräuche

In der Türkei ist die Nacht der Vergebung Teil der "Kandil-Nächte". Kandill bedeutet so viel wie Kerze oder Leuchte, daher sind an diesem Tag die Moscheen hell erleuchtet.

Außerdem werden oftmals sogenannte "Kandil Simit" gebacken. Simit ist ein Hefeteiggebäck, das in Form eines Ringes gebacken und mit Sesamkörnern bestreut wird.

Nacht der Vergebung: Verschiedene Schreibweisen

Für die Nacht der Vergebung gibt es verschiedene Schreibweisen, je nach Land und Sprache. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt:

Berât-Nacht

Layl al-Bara’a

Lailat al-Barā'a

Berat Kandili

Berât Gecesi

Berât Kandili

Lailat-ul-Bara’a

Weitere wichtige islamische Feiertage sind:

(AZ)