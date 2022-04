"Die Passion": TV-Termin, Besetzung und Übertragung des Oster-Events

Das Musik-Live-Event "Die Passion" gibt es heute bei RTL zu sehen. Alle Infos zum TV-Termin, den Darstellern und zur Übertragung haben wir hier für Sie.

"Die Passion" will in Form eines Musik-Live-Events "Die größte Geschichte aller Zeiten" nacherzählen: Die letzten Tage im Leben von Jesus Christus. Eigentlich hatte das Event schon 2020 und 2021 stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der andauernden Corona-Pandemie abgesagt und auf dieses Jahr verschoben.

Nun will RTL "Die Passion" kurz vor dem Osterfest auf dem Burgplatz in Essen inszenieren. Mit dabei ist unter anderem Thomas Gottschalk, der als Erzähler durch die Ostergeschichte führen wird. Weitere bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Sängerinnen und Sänger werden Teil des Musik-Events sein.

Sie möchten mehr über "Die Passion" erfahren? Wie sieht es mit der Übertragung der Oster-Inszenierung aus? Welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind als Darsteller dabei? Wann ist der genaue TV-Termin? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier für Sie. Am Ende des Artikels haben wir außerdem einen Trailer zu "Die Passion" für Sie.

"Die Passion": Der TV-Termin vor dem Osterfest 2022

"Die Passion" wird am 13. April 2022 live aus Essen übertragen. RTL zeigt das Musik-Event ab 20.15 Uhr. In den Niederlanden wird eine ähnliche Inszenierung mit dem gleichen Namen bereits seit 12 Jahren zu Ostern gezeigt. In unserem Nachbarland wird "Die Passion" stets von mehreren Millionen Zuschauern verfolgt.

Übertragung von "Die Passion" live im Free-TV und Stream

Sie können "Die Passion" am 13.04.2022 live im TV auf RTL verfolgen. Neben der Übertragung im Fernsehen wird das Musik-Event außerdem auch online im Live-Stream gezeigt. Um RTL live im Stream ansehen zu können benötigen Sie allerdings einen Premium-Account bei RTL+, der hauseigenen Streaming-Plattform des Senders. Das Abo kann man einen Monat lang kostenlos testen und kostet danach monatlich 4,99 Euro.

Wiederholung von "Die Passion" im TV und Stream

Ob das Musik-Event auch als Wiederholung im TV zu sehen sein wird, ist bisher nicht bekannt. Fest steht, dass sie es nach der Ausstrahlung eine Woche lang kostenlos und ohne Premium-Abo über RTL+ abrufen können. Sobald RTL weitere Infos zu Wiederholungsterminen veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

Darsteller von "Die Passion": Das ist die Besetzung

Neben Thomas Gottschalk, der als Erzähler durch die Inszenierung führt, hat RTL auch weitere bekannte Gesichter für "Die Passion" verpflichtet. Die Hauptrolle des Jesus wird Alexander Klaws übernehmen, der bereits in Musical Andrew Lloyd Webbers Musical "Jesus Christ Superstar" Jesus verkörperte. Die Rolle des Petrus wird der Sänger und Musikproduzent Laith Al-Deen übernehmen. Das sind die Darsteller von "Die Passion" im Überblick:

Alexander Klaws als Jesus

als Jesus Mark Keller als Judas

als Judas Ella Endlich als Maria

Laith Al-Deen als Petrus

als Petrus Henning Baum als Pilatus

Die Rollen der weiteren Jünger übernehmen:

Samuel Koch

Sarah Elena Koch

Gil Ofarim

Stefan Mross

Anna-Carina Woitschak

Sila Sahin

Thomas Enns

Prince Damien

Mareile Höppner

Nicolas Puschmann

Außerdem wird es Gast- und Cameo-Auftritte von deutschen Promis geben, die kleinere Rollen in "Die Passion" übernehmen werden. Diese bekannten Persönlichkeiten sind auch dabei:

Reiner Calmund

Nelson Müller

Katy Karrenbauer

Wolfgang Bahro

Ingolf Lück

Rebecca Siemoneit-Barum

Tanja Szewczenko

Trailer zu "Die Passion"

Die letzten Tage des Lebens von Jesus Christus werden in "Die Passion" in die heutige Zeit transportiert. Es handelt sich also nicht um eine historische Erzählung, sondern um eine moderne Neuinterpretation des Materials. Einen Eindruck davon, wie das ganze Aussehen wird, verschafft ein kurzer Trailer zum Oster-Event:

