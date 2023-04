Bekannt aus "Die Passion Christi": Schauspieler Christo Jivkov ist tot

Als Apostel Johannes in "Die Passion Christi" und vielen anderen Rollen machte er sich "unvergesslich". Nun ist Christo Jivkov im Alter von 48 Jahren gestorben.

Christo Jivkov ist tot. Der Schauspieler verlor im Alter von 48 Jahren den Kampf gegen den Lungenkrebs. Das berichtet die britische Zeitung Daily Mail. Demnach soll der Bulgare schon seit Jahren an der Krankheit gelitten haben. Wann genau er von der Diagnose erfuhr, ist allerdings nicht bekannt. Auch genaue Details zu den Todesumständen fanden nicht den Weg an die Öffentlichkeit. Die Zeitung berichtet jedoch, dass Jivkov in Los Angeles starb.

Tod von Christo Jivkov: In "Die Passion Christi" hatte er seine größte Rolle

Jivkov, manchmal auch Schiwkow geschrieben, war am 18. Februar 1975 in Sofia geboren worden. Er hatte zunächst als Regieassistent gearbeitet, bis er erste kleinere Rollen übernahm. 2001 übernahm der Bulgare dann die Hauptrolle im Historienfilm "Der Medici-Krieger" von Ermanno Olmis.

Der endgültige Durchbruch gelang ihm drei Jahre später mit dem Film "Die Passion Christi" von Mel Gibson. Jivkov verkörperte in dem legendären Spielfilm den Apostel Johannes. Gibson hatte laut Daily Mail mehrfach betont, dass er eine Fortsetzung mit dem Titel "Die Passion Christi: Auferstehung" plane. Auch Jivkov sollte in seiner Rolle wieder mitwirken. Dazu wird es nun nicht mehr kommen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der Schauspieler wirkte im Laufe seiner Karriere in rund zwei Dutzend Produktionen mit. In den letzten Jahren war Jivkov vor allem in italienischen Fernsehfilmen zu sehen.

Schauspieler Christo Jivkov ist tot – Wegbegleiter trauern

Nach der Todesmeldung nahmen viele Wegbegleiter Jivkovs öffentlich Abschied von dem Schauspieler. "Hallo Christo, mein Freund, gute Seele, dein Kampf um das Leben war der Kampf aller, die dich liebten", schrieb etwa die Schauspielerin Maria Grazia Cucinotta. Sie fühle "unendlichen Schmerz" und könne immer noch nicht glauben, dass er nun nicht mehr da sei. Cucinotta und Jivkov standen für den Film "Fly Light" gemeinsam vor der Kamera.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der italienische Filmregisseur und Schauspieler Giulio Base, der vor allem durch den Film "The Inquiry" bekannt wurde, nahm in aller Öffentlichkeit Abschied. "Christo Jivkov ist verstorben – im Alter von nur 48 Jahren", twitterte Base: "Ein kultivierter und vielseitiger bulgarischer Schauspieler, unvergesslich in seinen Rollen in Filmen von Olmi, Taviani, in Mel Gibsons 'The Passion', in der Hauptrolle mit Saverio Costanzo (und ich hatte auch das Glück, ihn in 'The Inquiry' zu inszenieren)."