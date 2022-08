"Die Puppenstars" 2022: Start, Sendetermine, Jury, Moderator, Übertragung und alle Infos

Nach längerer Pause geht im Herbst "Die Puppenstars" mit Staffel 3 bei RTL an den Start. Alle Infos rund um Sendetermine, Jury, Moderator und Übertragung haben wir hier für Sie.

Nach fünf Jahren Pause kehrt "Die Puppenstars" nun im Herbst 2022 mit einer neuen Staffel zurück. Mit dem Neustart der Show gibt es auch einige Änderungen am Konzept der Sendung. Bisher hatten die auftretenden Puppenspieler in jeder Show eine Chance auf das später stattfindende Finale, in dem es dann ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen gab. Nun sollen die neuen Folgen von "Die Puppenstars" 2022 laut RTL am Ende immer einen Gewinner haben, der dann mit einem Preisgeld von 20.000 Euro nach Hause geht. Auch in der Jury ist einer der Plätze neu besetzt - wer als neuer Juror in Staffel 3 von "Die Puppenstars" dabei ist verraten wir Ihnen natürlich hier. Außerdem kehrt Mirja Boes nicht als Moderatorin zurück. Die Rolle des Gastgebers übernimmt in der dritten Staffel Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk.

Sie möchten mehr zu Staffel 3 von "Die Puppenstars" 2022 erfahren? Wann geht die Show bei RTL an den Start? Wer sitzt in den neuen Folgen in der Jury? Wie sieht es mit den Sendeterminen aus und wie läuft die Übertragung? Antworten auf all diese Fragen und alle Infos zur Show haben wir hier für Sie.

"Die Puppenstars" 2022: Start von Staffel 3

Einen genauen Start-Termin hat RTL bisher noch nicht veröffentlicht. Bisher ist nur bekannt, dass die neuen Folgen im Herbst 2022 ausgestrahlt werden sollen. Aufgezeichnet wird die Show allerdings bereits im August. Sobald der Sender das genaue Datum für den Start von "Die Puppenstars" 2022 veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

Sendetermine von "Die Puppenstars" 2022: Wann gibt es Staffel 3 im TV zu sehen?

Genau wie der Start-Termin stehen auch die Sendetermine für die dritte Staffel von "Die Puppenstars" bisher noch nicht fest. Verraten können wir ihnen aber, dass es drei neue Folgen geben wird. Am Ende jeder Episode wird eine oder einer der Kandidatinnen und Kandidaten zum "Puppenstar des Abends" gekürt und darf sich über eine Gewinnsumme von 20.000 Euro freuen. Sobald RTL die Sendetermine bekannt gibt, liefern wir die Infos hier nach.

Übertragung und Wiederholung von "Die Puppenstars" 2022 live im TV und Stream

Die neue Staffel von "Die Puppenstars" 2022 wird live im TV bei dem Privatsender RTL zu sehen sein. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie Staffel 3 der Puppenspieler-Show auch online im Stream ansehen. Dazu benötigen Sie ein Abo bei der Streaming-Plattform RTL+, das monatlich 4,99 Euro kostet. Bei dem Streaming-Anbieter können Sie die einzelnen Folgen auch nach der Ausstrahlung in der Wiederholung ansehen. Das ist in der Regel bis zu eine Woche nach der ersten TV-Ausstrahlung kostenlos und ohne Abonnement möglich. Wenn Sie "Die Puppenstars" auch später noch in der Wiederholung sehen möchten, benötigen Sie das konstenpflichtige Abo.

Jury von "Die Puppenstars" 2022: Wer sind die Juroren in Staffel 3?

In den ersten beiden Staffeln saß neben Comedian und Puppenspieler Martin Reinl und Komiker Max Giermann noch Gabi Köster in der Jury von "Die Puppenstars" - sie ist in den neuen Folgen nicht mehr dabei. Zuvor war die Puppe "Der Kakerlak" auch nur in einer Nebenrolle aufgetreten, doch in Staffel 3 wird er nun den Platz von Gabi Köster einnehmen und als dritter Juror dabei sein. Gespielt wird Kakerlak von Synchronsprecher und Puppenspieler Carsten Haffke.

Das ist die Jury in Staffel 3 im Überblick:

Martin Reinl

Max Giermann

Der Kakerlak (gespielt von Carsten Haffke )

Moderator von "Die Puppenstars" 2022: Thomas Gottschalk ist in Staffel 3 der Gastgeber

Trotz seiner 72 Jahre ist Thomas Gottschalk noch immer ein fester Bestandteil der deutschen Abendunterhaltung. Nachdem er jahrelang "Wetten, dass...?" moderierte, ist er jetzt in vielen verschiedenen Shows als Gast oder auch Gastgeber dabei. Ob im Finale von "Germany's Next Topmodel", in seiner Sendung "Gottschalk liest?" oder auch bei Joko in "Wer stiehlt mir die Show?" - der Entertainer hat noch nicht genug vom Showgeschäft. Auch im Kino kann man ihn 2022 hören: Er hat dem Wilden Knöchelknacker im Film "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss" seine Stimme geliehen. RTL wird Gottschalk in diesem Jahr außerdem gemeinsam mit Mike Krüger im besonderen Jubiläum "40 Jahre Supernasen" ehren. (AZ)